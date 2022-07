Pokémon GO : les nouveautés de juillet 2022 détaillées, avec les célébrations des 6 ans, la Journée Communauté et de nouvelles Ultra-Chimères

Le mois de juin a été particulièrement chargé pour Pokémon GO, qui a accueilli sa Saison GO s'étalant jusqu'en septembre, mais aussi le GO Fest 2022 numérique à travers le monde, qui va être suivi dès ce week-end et dans les prochaines semaines par des évènements physiques dans certaines grandes villes du globe. Ainsi, le Pokémon GO Fest Berlin se tient de ce vendredi 1er au dimanche 3 juillet, tandis que le Pokémon GO Fest Seattle aura lieu du vendredi 22 au dimanche 24 juillet. À ces occasions, de nouvelles Ultra-Chimères vont faire leur apparition, prenant la suite de Zéroïd, de même que les Ultra Balls !

Malheureusement, il va falloir patienter pour capturer Cancrelove, Mouscoto et Câblifère, qui vont dans un premier temps être exclusifs aux évènements physiques, avant de se répandre à travers le monde au fil de la saison.

Dresseurs, Alors que des Ultra-Brèches apparaissent dans le ciel, nous avons remarqué que la plupart d'entre elles se situaient au-dessus de Berlin, Seattle et Sapporo. Cela ne peut signifier qu'une seule chose : de nouvelles Ultra-Chimères arrivent ! Que sont les Ultra-Chimères ? Les Ultra-Chimères sont des Pokémon mystérieux provenant de l'Ultra-Dimension. Seule une telle Ultra-Chimère, Zéroïd, a fait sa première apparition au cours du Pokémon GO Fest mais il semble que d'autres pourraient bientôt surgir... Les évènements du Pokémon GO Fest attirent les Ultra-Chimères Les Dresseurs qui participent aux évènements suivants du Pokémon GO Fest peuvent s'attendre à rencontrer une Ultra-Chimère dans le cadre de leur Étude spéciale. Berlin – Cancrelove.

Seattle – Mouscoto.

Sapporo – Câblifère. Après leur arrivée lors de leurs évènements respectifs du Pokémon GO Fest en personne, ces Ultra-Chimères apparaîtront dans le monde entier plus tard au cours de la Saison GO. Les Ultra Balls font leur arrivée dans Pokémon GO ! La coopération donne lieu à l'innovation ! Après avoir collaboré avec vous pour affronter Zéroïd, Rhi, membre de l'Ultra-Commando GO, a mis au point un nombre limité d'Ultra Balls – un type de Poké Ball spécial – pour aider les participants à chaque évènement en personne du Pokémon GO Fest à capturer une Ultra-Chimère dans le cadre d'une Étude spéciale. Évènements différents, bonus partagés Les Dresseurs qui possèdent un billet pour chacun des évènements en personne du Pokémon GO Fest pourront profiter des bonus suivants pendant les heures de l'évènement se déroulant le jour figurant sur leur billet : Distance d'éclosion divisée par 2 lorsque les Œufs sont placés dans des Incubateurs au cours de la période de l'évènement ;

Prenez une photo lors de l'évènement pour obtenir une surprise !

Une Étude de terrain sur le thème de l'évènement sera disponible ;

Vous pourrez obtenir des stickers sur le thème de l'évènement en faisant tourner des PokéStops et en ouvrant des Cadeaux ;

Des confettis apparaîtront sur la carte du jeu. Les bonus suivants seront également disponibles auprès des Dresseurs qui possèdent un billet pour chacun des évènements en personne du Pokémon GO Fest, pendant les heures de l'évènement se déroulant le jour figurant sur leur billet. Les Dresseurs présents aux évènements de Seattle et de Sapporo y auront uniquement accès lors de l'expérience du parc. Quatre échanges spéciaux supplémentaires peuvent être réalisés pendant l'évènement, pour un maximum de six dans la journée.

Les échanges réalisés pendant l'évènement nécessiteront moins de Poussière Étoile.

Quatre Défis de collection, dont les thèmes reflètent les habitats du parc. Plus de bonus d’évènement Pour les Dresseurs qui possèdent un billet pour les évènements de Seattle et de Sapporo, les bonus suivants seront disponibles au cours de l'expérience en ville. Les Dresseurs qui possèdent un billet pour l'évènement de Berlin auront accès à ces bonus pour la durée de l'évènement. Obtenez jusqu'à neuf Passes de Raid quotidiens au total en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.

Les montgolfières de la Team GO Rocket apparaîtront plus souvent et en battant les Sbires de la Team GO Rocket, vous gagnerez deux fois plus d'Éléments mystérieux. Recherchez ces Pokémon lors du Pokémon GO Fest ! Les Ultra-Chimères ne sont pas les seuls Pokémon passionnants à apparaître lors de nos festivités en personne. Ronflex avec un chapeau de cow-boy apparaîtra à l'état sauvage. Yi ha !

Zarbi A, B, E, L, R, S, T et U apparaîtront à l'état sauvage. Si la chance vous sourit, vous pourriez même en rencontrer un chromatique ! Pokémon GO Fest : Berlin Ultra Bonus Pokémon GO Fest 2022 : Berlin Du vendredi 1er juillet 2022, à 9h00, au dimanche 3 juillet 2022, à 18h00. Défi global Un défi mondial spécial sera lancé en même temps que les festivités en personne à Berlin, le vendredi 1er juillet 2022, à 9h00. Vous pouvez participer de n'importe où ! Jouez avec les Dresseurs du monde entier pour vaincre les membres de la Team GO Rocket afin de débloquer les éléments suivants : 2× Poussière Étoile pour vaincre les membres de la Team GO Rocket jusqu'à la fin de la période du Défi mondial ;

Déblocage d'Ultra Bonus : Évènement Anniversaire ;

Déblocage d'Ultra Bonus : Week-end de combat. Défis de collection Une sélection de Pokémon apparaissant pendant le Pokémon GO Fest : Berlin apparaîtra également à l'état sauvage dans le monde entier. Travaillez pour les collecter tous afin de terminer ce défi de collection !

Ce n'est pas tout, car Niantic a évidemment communiqué au sujet des nouveautés de juillet 2022, que nous allons résumer dans la suite de cet article, à commencer par la prochaine Journée Communauté faisant suite à celle de Solochi de samedi dernier.

Journée Communauté de juillet : Étourmi Dimanche 17 juillet 2022 de 11h00 à 14h00 (heure locale). Nous sommes heureux d’annoncer qu’Étourmi (chromatique), le Pokémon Étourneau, sera à l’honneur lors de la Journée Communauté de juillet ! Attaque vedette pour Étouraptor Faites évoluer Étourvol (l’évolution d’Étourmi) pendant l’évènement ou jusqu’à cinq heures après pour obtenir un Étouraptor qui connaît l’Attaque Immédiate : Tornade (Combats de Dresseurs : 16 Puissance / Arènes et raids : 25 Puissance). Étude spéciale de la Journée Communauté : Rapport d’Étude : Étourmi Pour 1 USD (ou prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l’Étude spéciale exclusive à la Journée Communauté d’Étourmi : Rapport d’Étude : Étourmi.

Restez à l’écoute pour savoir quand les billets pour cette Étude spéciale seront disponibles.

N’oubliez pas que vous pouvez donner un billet à un ami afin qu’il puisse également profiter de l’Étude spéciale de cette Journée Communauté ! * Pour offrir un billet, appuyez sur le billet d’Étude spéciale dans la boutique du jeu, puis appuyez sur le bouton « Cadeau » au lieu du bouton « Acheter ». Les billets ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d’utilisation). Attention, cette Étude spéciale n’inclut pas de médaille. * Certaines restrictions s'appliquent. Le cadeau ne peut être effectué si le destinataire a acheté un billet d'Étude spéciale ou s'il en a déjà reçu un. Bonus d’évènement PX de capture x3.

Bonbons de capture de Pokémon x2.

Les Encens activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Un Échange spécial supplémentaire peut être effectué pendant l'évènement et jusqu'à cinq heures après, soit un maximum de trois pour la journée*.

Chances de recevoir des Bonbons XL Étourmi en attrapant Étourmi x 2

Les Modules Leurre activés pendant l’évènement dureront trois heures.

Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !

Les échanges effectués pendant l’évènement et jusqu’à cinq heures après celui-ci nécessiteront 50 % de Poussière d’Étoiles en moins. *Le bonus d’Échange spécial sera disponible à partir du dimanche 17 juillet 2022 de 11h00 à 19h00 (heure locale). Ce bonus est cumulable avec le bonus d’Échange spécial supplémentaire de la Saison GO. Bonus pour les groupes Collaborez avec d’autres Dresseurs pour débloquer des bonus supplémentaires ! Si suffisamment de Pokémon sont attrapés à l’aide d’un seul Module Leurre, le bonus PX x3 pour la capture de Pokémon près du PokéStop leurré passera à x4 pendant 30 minutes.* * Ce bonus n’est pas cumulable et remplacera simplement le bonus PX x3 pour la durée d’utilisation du Leurre. Bonus de Combats de Raid après la Journée Communauté Dimanche 17 juillet 2022 de 14h00 à 19h00 (heure locale). Après la fin de l’évènement de trois heures de la Journée Communauté, les Dresseurs pourront se lancer dans des Combats de Raid uniques à quatre étoiles. Une victoire dans l’un de ces Raids fera apparaître plus d’Étourmi autour de l’Arène qui a organisé le Raid pendant 30 minutes ! Veuillez noter que les bonus de la Journée Communauté énumérés ci-dessus dans les sections « Bonus d’évènement » et « Bonus de groupes » ne s’appliquent qu’à l’évènement de trois heures de la Journée Communauté. Combats de Raid quatre étoiles Étourvol apparaîtra dans des Raids quatre étoiles ! Ces raids ne sont accessibles qu’avec les Passes de raid et les Passes de combat premium. Les Passes de raid à distance ne peuvent pas être utilisés. Bonus pour avoir terminé les Combats de Raid à quatre étoiles Une fois que vous avez vaincu Étourvol dans un Combat de Raid quatre étoiles, Étourmi commencera à apparaître dans un rayon de 300 mètres autour de l’Arène qui a organisé le Raid pendant 30 minutes. Avec un peu de chance, vous pourrez en rencontrer un chromatique !* * Les Étourmi qui apparaissent sous ces conditions pourront être dénichés en tant que Pokémon chromatique aussi souvent que les Pokémon qui apparaissent pendant l’évènement de trois heures de la Journée Communauté de juillet. Autocollants Il sera possible d’obtenir des autocollants d’évènement en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et en les achetant dans la Boutique.

Forcément, le jeu célébrera son 6e anniversaire avec un évènement adéquate, les Raids vont être mis à jour avec notamment le trio d'oiseaux légendaires de la 1G, une Phase d'Étude inédite sera disponible, ainsi que des Heures du Pokémon vedette.

Évènements à venir Restez connectés pour en savoir plus sur ces évènements palpitants. Évènement anniversaire de Pokémon GO : préparez-vous à célébrer Pokémon GO lors de l'Évènement anniversaire annuel, qui se déroulera du mercredi 6 juillet 2022 au mardi 12 juillet 2022.

: préparez-vous à célébrer Pokémon GO lors de l'Évènement anniversaire annuel, qui se déroulera du mercredi 6 juillet 2022 au mardi 12 juillet 2022. Évènement ??? : un évènement spécial où se déroulent des débuts de Pokémon et de nouvelles aventures ? Bien sûr ! Préparez-vous à assister à un évènement qui sera prochainement révélé et aura lieu du mercredi 27 juillet 2022 au mardi 2 août 2022. N'oubliez pas ! En raison des multiples festivités du Pokémon GO Fest cette année, les Dresseurs du monde entier auront plusieurs chances de gagner des Ultra Bonus lors de ces deux évènements. Découvrez-en plus sur le blog ! Pokémon vedette dans les Raids Les Pokémon suivants apparaîtront dans des raids tout au long du mois de juillet. Raids cinq étoiles Les Pokémon légendaires Artikodin, Électhor, Sulfura et Dialga font leur grand retour dans les Raids cinq étoiles en juillet ! Remarque : les rotations de raid commencent et se terminent toutes à 10h0 (heure locale) aux dates indiquées, sauf indication contraire. Du vendredi 1er juillet 2022 au jeudi 7 juillet 2022 : Artikodin (chromatique).

Du jeudi 7 juillet 2022 au jeudi 14 juillet 2022 : Électhor (chromatique).

Du jeudi 14 juillet 2022 au vendredi 22 juillet 2022 : Sulfura (chromatique).

Du vendredi 22 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022 : Dialga (chromatique). Méga-Raids Méga-Dracaufeu, Méga-Roucarnage et Méga-Ectoplasma apparaîtront dans les Méga-Raids ! Attention : les roulements de Raid commencent et se terminent tous à 10h00 (heure locale) aux dates indiquées. Du vendredi 1er juillet 2022 au jeudi 7 juillet 2022 : Méga-Dracaufeu X (chromatique).

Du jeudi 7 juillet 2022 au jeudi 14 juillet 2022 : Méga-Dracaufeu Y (chromatique).

Du jeudi 14 juillet 2022 au vendredi 22 juillet 2022 : Méga-Roucarnage (chromatique).

Du vendredi 22 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022 : Méga-Ectoplasma (chromatique). Heures de Raids Une Heure de Raids aura lieu chaque mercredi du mois de juillet, de 18h00 à 19h00 (heure locale). Les Pokémon suivants apparaîtront. 6 juillet : Artikodin (chromatique).

13 juillet : Électhor (chromatique).

20 juillet : Sulfura (chromatique).

27 juillet : Dialga (chromatique). Rencontres de la Phase d'Étude de juillet Du vendredi 1er juillet 2022 à 22h00 au lundi 1er août 2022 à 22h00 : Excelangue (chromatique). Heures du Pokémon vedette Durant le mois de juillet, l’heure du Pokémon vedette aura lieu le mardi de 18h00 à 19h00 (heure locale) et célèbrera un Pokémon différent et un bonus spécial à chaque fois ! 5 juillet : Coxy (chromatique) | 2× PX de capture de Pokémon.

12 juillet : Machoc (chromatique) | Bonbons de capture de Pokémon x2.

19 juillet : Stari (chromatique) | Bonbons pour le transfert de Pokémon x2.

26 juillet : Méditikka (chromatique) | 2 × PX à chaque évolution de Pokémon.

Concernant spécifiquement le 6e anniversaire, vous trouverez ci-dessous ce à quoi vous attendre.

Dresseurs, C'est l'heure de célébrer Pokémon GO et de faire la fête comme en 2016 ! Pour donner le coup d'envoi de cet anniversaire, nous organisons une fabuleuse fête à six thèmes, dont un spécialement consacré à Dracaufeu, numéro 006 du Pokédex. Avec des Études de terrain et un Week-end Combat sur le thème de l'évènement, les Dresseurs du monde entier pourront s'amuser comme des petits fous ! De plus, selon nos informations, cet évènement pourrait cacher des surprises qui ne seront révélées qu'une fois certaines conditions de déblocage d'Ultra Bonus remplies. Le Festival Pokémon GO : Berlin pourrait-il avoir un rapport avec ça ? Évènement Anniversaire Pokémon GO Du mercredi 6 juillet 2022 à 10h00 au mardi 12 juillet 2022 à 20h00 (heure locale). Débuts sur Pokémon Reptincel Chapeau de fête, Dracaufeu Chapeau de fête et Pikachu Costume gâteau font leurs débuts dans Pokémon GO ! C'est également la première fois que les Dresseurs pourront évoluer leur Salamèche Chapeau de fête ! Avec un peu de chance, vous pourriez même rencontrer un Reptincel Chapeau de fête et un Dracaufeu Chapeau de fête dans leur version chromatique ! Rencontres sauvages Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l’état sauvage : Bulbizarre (chromatique) ;

Salamèche Chapeau de fête (chromatique) ;

Carapuce (chromatique) ;

Pikachu Costume gâteau (chromatique) ;

Machoc (chromatique) ;

Coxy (chromatique) ;

Tarsal (chromatique) ;

Laporeille (chromatique) ;

Venipatte ;

Marisson ;

Feunnec ;

Grenousse ;

Sapereau (chromatique) ;

Hélionceau (chromatique) ;

Picassaut. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer les Pokémon suivants : Carmache ;

Flingouste ;

Galvaran. Raids Les Pokémon suivants apparaîtront lors de Raids. Raids une étoile : Pikachu Costume gâteau (chromatique) ;

Minidraco (chromatique). Raids trois étoiles : Florizarre (chromatique) ;

Dracaufeu Chapeau de fête (chromatique) ;

Tortank (chromatique) ;

Tyranocif ;

Métalosse. Raids cinq étoiles : Électhor (chromatique). Méga-Raids : Méga-Dracaufeu X (chromatique) : le mercredi 6 juillet 2022 et le jeudi 7 juillet 2022 ;

Méga-Dracaufeu Y (chromatique) : du jeudi 7 juillet 2022 au mardi 12 juillet 2022. Rencontres de missions d’Étude de terrain Vous pouvez rencontrer les Pokémon suivants lorsque vous effectuez des tâches d’Études de terrain ! Bulbizarre (chromatique) ;

Salamèche (chromatique) ;

Carapuce (chromatique) ;

Germignon (chromatique) ;

Héricendre (chromatique) ;

Kaiminus (chromatique) ;

Arcko (chromatique) ;

Poussifeu (chromatique) ;

Gobou (chromatique) ;

Tortipouss (chromatique) ;

Ouisticram (chromatique) ;

Tiplouf (chromatique) ;

Vipélierre (chromatique) ;

Gruikui (chromatique) ;

Moustillon (chromatique) ;

Marisson ;

Feunnec ;

Grenousse ;

Brindibou ;

Flamiaou ;

Otaquin. Nouveaux objets d'avatar et autocollants Les objets d'avatar suivants seront disponibles à l’achat dans la boutique du jeu pendant cet évènement et le resteront même après la fin de celui-ci ! Vous aurez également l'occasion d'obtenir des autocollants d'évènement en faisant tournant des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et en les achetant dans la boutique en jeu.

Week-end Combat Du samedi 9 juillet 2022, à minuit, au dimanche 10 juillet 2022, à 23h59 (heure locale). Bonus d’évènement Des montgolfières de la Team GO Rocket apparaîtront toutes les trois heures.

Gagnez 4× Poussière Étoile dans les récompenses de Ligue Combat GO.

Profitez de jusqu'à 20 séries de Ligue Combat GO chaque jour.

Utilisez une CT Attaque Chargée pour aider un Pokémon Obscur à oublier l’Attaque Chargée Frustration. Sauvez Latios Obscur ! Giovanni ne fait pas les choses à moitié. Alors que des Dresseurs du monde entier avaient sauvé Latias Obscur, le boss de la Team GO Rocket a mis la main sur Latios Obscur, qui a besoin de votre aide ! Préparez-vous à combattre Giovanni et à sauver Latios Obscur ! Pokémon Obscur Les Sbires de la Team GO Rocket ainsi que leurs chefs, Cliff, Sierra et Arlo, utilisent différents Pokémon Obscurs. Aidez Spark, Blanche et Candela à vaincre leurs adversaires et à sauver les Pokémon Obscurs ! Si la chance vous sourit, vous pourriez également rencontrer différents Pokémon Chromatique Obscur ! En plus, la Team GO Rocket a fait évoluer les Pokémon suivants en Pokémon Obscurs. Battez les Sbires de la Team GO Rocket pour les sauver ! Racaillou.

Lixy.

Chacripan.

Et plus encore ! Étude spéciale Une Étude spéciale consacrée à Giovanni sera disponible. Terminez-la pour gagner un Super Radar Rocket ! L'Étude spéciale sera disponible jusqu'à la fin de la Saison GO le 1er septembre 2022 à 10h00 (heure locale).

Les prochains jeux Switch de la licence, Pokémon Écarlate et Violet, sont sinon en précommande sur Amazon dès 47,40 €.