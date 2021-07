Pokémon GO : nouvelles montgolfières, fonctionnalités supplémentaires, Pikachu volant, Meltan chromatique et bonus pour l'évènement des 5 ans

C'est le 6 juillet 2016 que Pokémon GO a débarqué dans nos vies, marquant le début d'un été de folie pour des millions de joueurs et d'une expérience qui a duré dans le temps pour beaucoup d'entre eux. Le titre est toujours très populaire, et promet d'encore évoluer avec de nouvelles fonctionnalités cet été.

D'ailleurs, depuis ce vendredi, l'évènement La découverte est partout ! a introduit un nouveau type de montgolfière qui peut apporter des cadeaux sponsorisés.

Depuis cinq ans, Pokémon GO est un jeu révolutionnaire qui a donné vie à l’univers de Pokémon dans votre quartier et ce, peu importe votre lieu de résidence. Aujourd’hui, nous sommes heureux de lancer une publicité spéciale qui met à l’honneur la découverte de la France. « La découverte est partout » ! Redécouvrez sans tarder le monde de Pokémon GO avec vos amis et en famille ! Explorez le monde avec eux ! Afin d’encourager cet évènement, des bonus exclusifs seront disponibles dans le jeu pour les dresseuses et dresseurs de France. Du 2 juillet au 8 août, les joueuses et joueurs de France pourront découvrir les bonus suivants : Un nouveau type de montgolfière vous apportera des cadeaux sponsorisés ;

Un lot d'objets gratuit attend les Dresseurs dans la boutique. En plus de ces bonus, une véritable montgolfière fera son apparition dans certaines villes de France la première quinzaine de juillet.

Mais pour fêter les 5 ans du jeu, Niantic a bien évidemment prévu un évènement spécial. Du 6 juillet à 10h00 au 15 à 20h00, nous aurons la chance de croiser Pikachu Volant avec une montgolfière en forme de 5, les starters en utilisant les Leurres (dont la durée est temporairement doublée), un Meltan chromatique en activant la Boîte Mystère, des feux d'artifice et plus encore. Sinon, L'Étude spéciale de lancement est de retour, la capacité maximale du sac passe à 3 500, et des autocollants spéciaux peuvent être obtenus, entre autres. Le système de ciel en temps réel les classifications de Pokédex supplémentaires seront également disponibles pour tout le monde dans les prochains jours.

Dresseurs, Ces cinq dernières années ont été incroyables. Vous vous souvenez en 2016, lorsque Pokémon GO ne permettait que d'explorer le monde et d'attraper des Pokémon ? Bien que ce soit toujours le cœur du jeu aujourd'hui, le monde de Pokémon GO permet désormais bien plus que cela ! Voici quelques-unes de nos fonctionnalités préférées de chaque année. 2016 : Copain Pokémon

2017 : Combats en raid, RA+

2018 : Étude de terrain et Étude spéciale, Amis, Suivi d’exploration, Combats de Dresseurs

2019 : Cliché GO, Team GO Rocket, [Aventure entre copains] (https://pokemongolive.com/post/buddyadventurelaunch)

2020 : La Ligue de Combat GO, Vue Aujourd'hui , Raids à distance, Montgolfières de la Team GO Rocket, la toute première expérience mondiale du Pokémon GO Fest, Méga-Évolutions, Toujours plus GO niveau 40, Saisons et plus encore

2021 : Défis de collection, Referrals, Partons en Raid ensemble, Système de ciel en temps réel, classifications du Pokédex étendues Pour commémorer le cinquième anniversaire de Pokémon GO, vous pourrez participer à un évènement de célébration mettant en vedette Pikachu Volant avec un ballon en forme de 5, Darumarond et plus encore ! Date et heure Du mardi 6 juillet 2021 à 10h00 au jeudi 15 juillet 2021 à 20h00 (heure locale) Détails Darumarond et Pikachu Volant avec une montgolfière en forme de 5 apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage ! Si vous êtes chanceux, vous pourriez rencontrer un Darumarond Chromatique !

Darumarond, Marisson, Feunnec et Grenousse, ainsi que Pikachu Volant avec un ballon en forme de 5 apparaîtront dans les Raids une étoile.

Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Germignon, Héricendre, Kaiminus, Arcko, Poussifeu, Gobou, Tortipouss, Ouisticram, Tiplouf, Vipélierre, Gruikui, Moustillon, Marisson, Feunnec et Grenousse apparaîtront autour des PokéStops avec des Modules de leurre actifs et après avoir terminé l'Étude de terrain. Vous pouvez également rencontrer certains de ces premiers partenaires Pokémon dans la nature, notamment Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Arcko, Poussifeu, Gobou, Vipélierre, Gruikui et Moustillon.

Vous recevrez des tâches d'Étude de terrain quotidiennes en bonus qui mèneront à des rencontres avec Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Germignon, Héricendre, Kaiminus, Arckoo, Poussifeu, Gobou, Tortipouss, Ouisticram, Tiplouf, Vipélierre, Gruikui, Moustillon, Marisson, Feunnec et Grenoussee.

Terminez le Défi de collection pour cet évènement et obtenez une rencontre de récompense avec Pikachu Volant et son ballon en forme de 5, ainsi que des Super Bonbons et une énorme quantité de Poké Balls !

Vous vous souvenez des feux d'artifice en jeu du Pokémon GO Fest de l'année dernière ? Ils seront de retour sur la carte cette année pour fêter nos cinq ans !

Pendant que vous cherchez les feux d'artifice lors de la célébration du cinquième anniversaire, découvrez également le nouveau ciel du jeu ! Et oui, le système de ciel en temps réel annoncé précédemment et les classifications de Pokédex supplémentaires seront disponibles pour tout le monde dans les prochains jours. Vous pouvez également en savoir plus sur les classifications de Pokédex dans cet article du centre d'aide.

Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un Meltan Chromatique en activant la Boîte Mystère lors de la célébration du cinquième anniversaire !

*L'Étude spéciale de lancement** sera disponible pendant cette période pour les Dresseurs et Dresseuses qui l'ont manquée lors de l'anniversaire de l'année dernière. Assurez-vous d'ouvrir l'application durant cette période pour la réclamer. Cette Étude spéciale est conçue pour vous aider à rattraper d'autres dresseurs, avec une tonne de récompenses Poussière Étoile et PX, ainsi que des rencontres passionnantes avec des Pokémon.

Vous pouvez obtenir des autocollants cadeaux du cinquième anniversaire en faisant tourner des PokéStops et en ouvrant des cadeaux. Vous pouvez également les récupérer en boutique.

Vous pourrez étendre votre Sac d'objets jusqu'à 3 500 à partir du lundi 5 juillet 2021 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris) ! Si vous avez besoin de plus d'espace dans votre Sac d'objets, vous pouvez obtenir des améliorations de Sac d'objets dans la boutique.

La Boîte spéciale, l'Hyper boîte et la Boîte Aventure contiendront différents objets à partir du lundi 5 juillet 2021 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris). Bonus Tous les Modules Leurre dureront une heure pendant toute la durée de l’évènement, y compris les modules Glaciaux, Magnétiques, Moussus et Pluvieux En repensant à vos souvenirs Pokémon GO préférés des cinq dernières années, n'oubliez pas de les partager avec nous sur les réseaux sociaux avec #PokemonGO5YearAnniversary ! Il y a beaucoup à attendre de cette célébration du cinquième anniversaire, ainsi que des années à venir. C'est parti !

