Pokémon GO : les évènements de décembre 2020 détaillés, de nouvelles options de marquage et recherche bientôt ajoutées

Alors que les revenus générés par Pokémon GO sont toujours aussi impressionnants, Niantic se prépare à lancer sa mise à jour GO Beyond qui va faire évoluer l'expérience de jeu durablement, entre nouvelles créatures, augmentation du niveau max, ajout d'un système de contenu saisonnier, etc. Pour autant, le jeu mobile va continuer sa route avec tout un tas d'évènements répartis sur le mois de décembre, qui ont été détaillés ces dernières heures.

Rien d'extravagant, le programme est classique, mais devrait ravir les joueurs fidèles avec différentes créatures pouvant être capturées via l'Étude mensuelle, les Raids et Heures du Pokémon vedette. En revanche, les mises à jour de l'aspect gestion sont elles plus inattendues et bienvenues.

Rencontre de la Phase d'Étude de décembre Du mardi 1er décembre 2020 à 22hh00 au vendredi 1er janvier 2021 à 22h00, les Dresseurs auront la possibilité de rencontrer Lokhlass ou Darumarond d'Unys lors de rencontres de Phase d’Étude et pourront même gagner de l'XP supplémentaire. Le légendaire Pokémon Kyurem revient dans les Raids, et Méga-Blizzaroi arrive dans Pokémon GO Le légendaire Pokémon Kyurem apparaîtra dans des raids cinq étoiles du mardi 1er décembre 2020, à 22h00, au vendredi 1er janvier 2021, à 22h00. Ne manquez pas votre chance de rencontrer ce Pokémon Frontière ! De plus, Méga-Blizzaroi apparaîtra dans les Méga Raids à partir du mardi 1er décembre 2020 à 22h00, en remplacement de Méga-Tortank. D'ici là, Méga-Tortank apparaîtra plus fréquemment dans les Méga Raids, alors assurez-vous de le défier tant que vous le pouvez ! Heures du Pokémon vedette En décembre, l'Heure du Pokémon vedette aura lieu tous les mardis à 18h heure locale, et chaque heure mettra à l'honneur un Pokémon différent et un bonus spécial ! Mardi 1er décembre 2020 : Otaria sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus d'XP quand vous ferez évoluer des Pokémon.

sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus d'XP quand vous ferez évoluer des Pokémon. Mardi 8 décembre 2020 : Marcacrin sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon.

sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon. Mardi 15 décembre 2020 : un Pokémon surprise sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez de fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon.

sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez de fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon. Mardi 22 décembre 2020 : Stalgamin sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous transférerez des Pokémon.

sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous transférerez des Pokémon. Mardi 29 décembre 2020 : Blizzi sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous ferez évoluer des Pokémon. Le bonus de Double XP de capture se termine le jeudi 31 décembre 2020 à 23h59, heure locale Dans le cadre de notre énorme mise à jour GO Beyond en décembre, nous allons augmenter le plafond de niveau à 50 ! Pour aider les Dresseurs à monter leur niveau pendant cette période, un double bonus d'XP de capture est actif depuis le mercredi 18 novembre 2020 à 13h00, et restera en vigueur jusqu'au jeudi 31 décembre 2020 à 23h59, heure locale. Autres mises à jour de fonctionnalités incroyables La gestion de vos Pokémon est sur le point de devenir beaucoup plus facile avec l'introduction du marquage des Pokémon et d'autres mises à jour générales de recherche. Le marquage des Pokémon vous permettra de créer des balises de différentes couleurs, de les appliquer aux Pokémon et de les utiliser pour filtrer les Pokémon de votre collection. La fonction de recherche des Pokémon sera également mise à jour pour permettre une meilleure utilisation. Lorsque vous appuyez sur la barre de recherche, un nouvel écran apparaîtra avec les termes de recherche recommandés, tels que Type de Pokémon, Région, Niveau d'amitié, Chromatique, et plus encore.

