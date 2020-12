Pokémon GO : les Journées Communauté de décembre 2020 pleinement détaillées

Suite à la mise à jour GO Beyond de Pokémon GO, Niantic a donc ajouté plusieurs créatures de la 6G et lancé la Saison des festivités, dont nous vous parlions hier. Différents évènements vont eux toujours avoir lieu en décembre, dont un week-end spécial de Journées Communauté les samedi 12 et dimanche 13. Le studio a depuis détaillé complètement ce qui nous attend durant ces deux jours, et il y aura de quoi faire, surtout si vous faites votre retour sur le jeu.

Ces jours-là, toutes les créatures des Journées Communauté de 2019 et 2020 apparaîtront plus souvent dans la nature et les Raids, l'occasion rêvée d'obtenir ceux que vous avez pu rater ou d'en capturer en chromatique. Une Étude spéciale pourra elle être achetée, seule petite ombre au tableau... Voici tous les détails, dont la liste est assez longue !

Week-end Journée Communauté de décembre Du samedi 12 décembre 2020 à 06h00 au dimanche 13 décembre 2020 à 22h00 (heures locales). Pokémon apparaissant plus fréquemment à l'état sauvage : Salamèche, Aspicot, Abra, Fantominus, Rhinocorne, Élektek, Magmar, Magicarpe, Porygon, Grainipiot et Tiplouf.

Pokémon apparaissant dans les Raids : Kaiminus, Marcacrin, Arcko, Poussifeu, Gobou, Tarsal, Parecool, Kraknoix, Draby, Tortipouss et Ouisticram.

Pokémon éclosant d'Œufs de 2 km : Kaiminus, Marcacrin, Arcko, Poussifeu, Gobou, Tarsal, Parecool, Kraknoix, Draby, Tortipouss et Ouisticram.

Obtenez des Pokémon connaissant les attaques exclusives des évènements Journée Communauté de 2019 et 2020 : si vous faites évoluer les Pokémon suivants durant l'évènement, leur Évolution connaîtra une attaque exclusive. Ne vous inquiétez pas, les attaques exclusives mises à l'honneur en 2018 seront disponibles à l'avenir.

: si vous faites évoluer les Pokémon suivants durant l'évènement, leur Évolution connaîtra une attaque exclusive. Ne vous inquiétez pas, les attaques exclusives mises à l'honneur en 2018 seront disponibles à l'avenir. Faites évoluer Reptincel pour obtenir un Dracaufeu connaissant Dracosouffle.



Faites évoluer Coconfort pour obtenir un Dardargnan connaissant Tunnelier.



Faites évoluer Kadabra pour obtenir un Alakazam connaissant Riposte.



Faites évoluer Spectrum pour obtenir un Ectoplasma connaissant Poing Ombre.



Faites évoluer Rhinoféros pour obtenir un Rhinastoc connaissant Roc-Boulet.



Faites évoluer Élektek pour obtenir un Élekable connaissant Lance-Flammes.



Faites évoluer Magmar pour obtenir un Maganon connaissant Tonnerre.



Faites évoluer Magicarpe pour obtenir un Léviator connaissant Hydroqueue.



Faites évoluer Porygon2 pour obtenir un Porygon-Z connaissant Triplattaque.



Faites évoluer Crocrodil pour obtenir un Aligatueur connaissant Hydroblast.



Faites évoluer Cochignon pour obtenir un Mammochon connaissant Pouvoir Antique.



Faites évoluer Massko pour obtenir un Jungko connaissant Végé-Attak.



Faites évoluer Galifeu pour obtenir un Braségali connaissant Rafale Feu.



Faites évoluer Pifeuil pour obtenir un Tengalice connaissant Balle Graine.



Faites évoluer Kirlia pour obtenir un Gardevoir ou un Gallame connaissant Synchropeine.



Faites évoluer Vigoroth pour obtenir un Monaflèmit connaissant Plaquage.



Faites évoluer Vibraninf pour obtenir un Libégon connaissant Telluriforce.



Faites évoluer Drackhaus pour obtenir un Drattak connaissant Colère.



Faites évoluer Boskara pour obtenir un Torterra connaissant Végé-Attak.



Faites évoluer Chimpenfeu pour obtenir un Simiabraz connaissant Rafale Feu.



Faites évoluer Prinplouf pour obtenir un Pingoléon connaissant Hydroblast.

Il y aura une Boîte Journée Communauté spéciale en achat unique en décembre au tarif de 1 280 PokéPièces et comprenant 30 Hyper Balls, cinq Œufs Chance, un CT Attaque Immédiate d’élite et un CT Attaque Chargée d’élite.

et comprenant 30 Hyper Balls, cinq Œufs Chance, un CT Attaque Immédiate d’élite et un CT Attaque Chargée d’élite. Une Étude ponctuelle exclusive à l'évènement sera disponible ! En accomplissant des tâches d'Étude ponctuelle, vous pourrez gagner une CT Attaque Chargée d’élite, ainsi que d'autres récompenses.

En accomplissant des tâches d'Étude ponctuelle, vous pourrez gagner une CT Attaque Chargée d’élite, ainsi que d'autres récompenses. Pour 1 $ US (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder au scénario d’Étude spéciale exclusif à la Journée Communauté de décembre. Restez à l'affût de la mise en ligne des billets pour le scénario d’Étude spéciale de la Journée Communauté de décembre 2020 ! Les billets ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'Utilisation). Veuillez noter que cette Étude spéciale n'inclura pas de médaille. Samedi 12 décembre 2020 De 11h00 à 17h00 (heures locales), les paramètres suivants s'appliqueront. Pokémon apparaissant encore plus fréquemment à l'état sauvage et plus susceptibles d'être Chromatiques : Aspicot, Abra, Fantominus, Rhinocorne, Grainipiot et Tiplouf.

Bonus :

Poussières Étoiles de capture x2 ;



Distance d'éclosion des Œufs divisée par 2 lorsque les Œufs sont placés dans des Incubateurs au cours de cette période ;



Les Encens activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Méga-Raids : les Raids Méga-Ectoplasma auront lieu plus fréquemment. Dimanche 13 décembre 2020 De 11h00 à 17h00 (heures locales), les paramètres suivants s'appliqueront. Pokémon apparaissant encore plus fréquemment à l'état sauvage et plus susceptibles d'être Chromatiques : Salamèche, Élektek, Magmar, Magicarpe et Porygon.

Bonus :

Poussières Étoiles de capture x2 ;



Distance d'éclosion des Œufs divisée par 2 lorsque les Œufs sont placés dans des Incubateurs au cours de cette période ;



Les Encens activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Méga-Raids : les Raids Méga-Dracaufeu X auront lieu plus fréquemment.

Par ailleurs, sachez que pour cette fin d'année, il sera possible de refaire le plein de Poké Balls dans les PokéStops et directement en recevant des cadeaux, qui n'arriveront hélas pas en camions comme dans la pub diffusée par Niantic.

Davantage de Poké Balls dans les PokéStops près de chez vous !



Dresseurs, une énorme livraison de Poké Balls arrive dans Pokémon GO ! Surveillez vos Cadeaux et les PokéStops près de chez vous pour profiter de livraisons de Poké Balls - vous en aurez besoin !



???????????? pic.twitter.com/MBIf7ZTmnD — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) December 3, 2020

