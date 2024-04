Pokémon GO : une grosse mise à jour pour relancer la hype, cela va-t-il suffire ?

En 2016, les joueurs sortaient de chez eux pour aller capturer des monstres de poche grâce à Pokémon GO, un jeu de Niantic utilisant la réalité augmentée. Le titre a connu un succès fou et continue encore de séduire de nombreux joueurs. Près de huit ans après son lancement, Pokémon GO connait de gros changements.

Aujourd'hui, Niantic annonce que Pokémon GO a droit à des améliorations visuelles, avec notamment « l'inclusion de bâtiments, de collines, de montagnes et d'éléments environnementaux améliorés ». Ces changements s'affichent en fonction du biome comme les forêts, les plages, les montages et les villes. En plus de cela, Niantic propose une refonte de la personnalisation de l'avatar et de la Boutique Mode pour modifier le poids, la musculature, le type d'épaules, la poitrine, les hanches ainsi que la couleur de la peau, des yeux et des cheveux du personnage. Enfin, Cliché GO va lui aussi prochainement évoluer avec la possibilité de photographier jusqu'à trois Pokémon en même temps.

Pour marquer le coup, les développeurs ont lancé l'évènement Redécouvrez Kanto, disponible jusqu'au 10 mai prochain. Les starters de la première génération sont à l'honneur, avec évidemment des bonus et récompenses :

Bonus d’événement Augmentation des PX pour toute série de visites de PokéStops de sept jours.

Augmentation des PX pour toute série de Pokémon attrapés de sept jours.

Les Niveaux d’amitié augmenteront plus rapidement que d’habitude en ouvrant des Cadeaux, en échangeant des Pokémon ou en combattant en équipe dans des Raids, des Arènes ou des Combats de Dresseurs.

Vous aurez plus de chances de rencontrer un Bulbizarre chromatique, un Salamèche chromatique et un Carapuce chromatique dans leurs biomes respectifs. Attaques vedettes Les attaques vedettes ci-dessous seront disponibles lorsque les Pokémon suivants évoluent au cours de l’événement : Florizarre : Faites évoluer Herbizarre (l’évolution de Bulbizarre) pour obtenir un Florizarre qui maîtrise l’Attaque Chargée Végé-Attaque. Dracaufeu : Faites évoluer Reptincel (l’évolution de Salamèche) pour obtenir un Dracaufeu qui maîtrise l’Attaque Chargée Rafale Feu. Tortank : Faites évoluer Carabaffe (l’évolution de Carapuce) pour obtenir un Tortank qui maîtrise l’Attaque Chargée Hydroblast. Récompenses des tâches d’Étude de terrain Des tâches d’Études de terrain sur le thème de l’événement seront disponibles ! Terminez certaines tâches d’Étude de terrain pour gagner de la Méga-Énergie pour les Pokémon suivants : Méga-Énergie Florizarre ;

Méga-Énergie Dracaufeu ;

Méga-Énergie Tortank. Étude spéciale Dans le cadre de l’événement Redécouvrez Kanto, une Étude spéciale sera accessible gratuitement à l’ensemble des Dresseur·euse·s ! Celles et ceux qui termineront cette Étude spéciale recevront des objets, des PX, de la Poussière Étoile et des rencontres avec des Pokémon sur le thème de l’événement*. * L’Étude spéciale n’a pas de date limite, vous pourrez donc la terminer à votre rythme !

Si vous aviez lâché le jeu, c'est le moment de relancer Pokémon GO pour découvrir toutes ces nouveautés. Le titre est disponible en free-to-play sur iOS et Android, vous pouvez retrouver l'accessoire Pokémon Go Plus à partir de 54,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.