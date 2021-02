Pokémon GO : Étude Magistrale et Mew chromatique pour le Circuit Pokémon GO : Kanto, Munna et Mushana arrivent pour la Saint-Valentin

Si vous êtes un fervent joueur de Pokémon GO, il va falloir bloquer votre journée du samedi 20 février 2021. C'est à cette date que Niantic organise le Circuit Pokémon GO : Kanto, un événement accessible à tous et proposant des bonus pour les acquéreurs d'un pass à 11,99 €. Il se tiendra du 9h00 à 21h00 ce jour-là, mais à priori, y participer ne vous autorise pas à dépasser l'heure de couvre-feu.

De premiers détails sur le sujet ont été donnés il y a plusieurs mois, mais le point global est fait à quelques jours des festivités. Nous pourrons donc retrouver l'intégralité des 150 Pokémon de la première génération en version classique ou chromatique, la déclinaison shiny étant pour certains proposée pour la première fois. Nous aurons aussi accès à une Étude Spéciale, une Étude Magistrale permettant de capturer un Mew chromatique, 10 Défis de Collection, et des musiques d'ambiance inédites pour vivre pleinement l'évènement.



Dresseurs,

Alors que le Circuit Pokémon GO : Kanto approche à grands pas, nous sommes heureux de vous donner plus d'informations sur cet évènement sensationnel célébrant la région de Kanto ! Vous avez jusqu'au samedi 20 février 2021, à 19h00 (heure locale), pour acheter un billet. Alors, foncez si vous voulez participer à cet évènement unique !

Terminez l'Étude spéciale du Circuit Pokémon GO : Kanto pour débloquer l'Étude magistrale et avoir une chance de rencontrer Mew chromatique !

Travaillez aux côtés du Professeur Willow dans l'Étude spéciale du Circuit Pokémon GO : Kanto, dans laquelle vous en apprendrez plus sur les Pokémon découverts à l'origine dans la région de Kanto. Améliorez vos compétences de Dresseur et trouvez des indices liés à un mystérieux Pokémon. À la fin de l'Étude spéciale, vous rencontrerez un Métamorph chromatique !

Après avoir terminé l'Étude spéciale du Circuit Pokémon GO : Kanto, vous débloquerez un nouveau type d'étude appelé Étude magistrale, qui vous demandera détermination et compétences. Vous devrez obtenir votre médaille de platine Kanto rien que pour terminer la première page. Ensuite, vous devrez atteindre le niveau 40, attraper 30 Pokémon de chaque type, faire tourner 151 PokéStops différents, marcher 151 km et bien plus encore. Une rencontre très spéciale avec Mew chromatique vous attend à la fin de cette aventure !

Dix Défis de collection du Circuit Pokémon GO : Kanto vous attendent

Vous pourrez relever 10 Défis de collection pendant le Circuit Pokémon GO : Kanto ! La moitié de ces collections sont basées sur la façon dont vous trouverez et collecterez les Pokémon pendant l'évènement.

Rouge (Échange) ou Rouge (Encens)

Vert (Échange) ou Vert (Encens)

Raid

Étude

Évolution

Vous pourrez relever les Défis de collection Rouge et Vert selon votre version. Par exemple, si vous jouez à la version Rouge, tous les Pokémon du Défi de collection Rouge seront attirés par l'Encens pendant l'évènement, mais vous devrez échanger avec un ami pour terminer le Défi de collection Vert.

Les autres Défis de collection sont inspirés des lieux des jeux originaux !

Bourg Palette

Argenta

Azuria

Parmanie

Ligue Pokémon

Tous ces Défis de collection seront disponibles jusqu'au dimanche 28 février 2021 à 19h59, dans votre fuseau horaire local. Notez que les Pokémon issus d'œufs et les Pokémon Obscurs sauvés des griffes de la Team GO Rocket ne seront pas pris en compte dans vos Défis de collection.

Programme

L'évènement comprendra cinq lieux différents, tous avec des plages horaires distinctes. Des Pokémon du Défi de collection correspondant apparaîtront à l'état sauvage ! Chaque lieu sera disponible deux fois pendant l'évènement. Les deux dernières heures de l'évènement intègreront tous les Pokémon des heures précédentes. Vous aurez ainsi l'occasion de rechercher tous les Pokémon que vous avez manqués plus tôt dans la journée ! Toutes les heures sont en heure locale.

De 9h00 à 10h00 : Bourg Palette

De 10h00 à 11h00 : Argenta

De 11h00 à 12h00 : Azuria

De 12h00 à 13h00 : Parmanie

De 13h00 à 14h00 : Ligue Pokémon

De 14h00 à 15h00 : Bourg Palette

De 15h00 à 16h00 : Argenta

De 16h00 à 17h00 : Azuria

De 17h00 à 18h00 : Parmanie

De 18h00 à 19h00 : Ligue Pokémon

De 19h00 à 21h00 : Pokémon de toutes les heures précédentes

Chaque heure proposera une musique inspirée du jeu original, réalisée par nul autre que le compositeur de la bande originale de Pokémon, Junichi Masuda ! N'oubliez pas d'augmenter le son pour revivre la magie des jeux originaux.

Nous avons hâte de célébrer la région de Kanto avec vous, Dresseurs. C'est parti !