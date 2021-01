Pokémon GO : Raids 5 étoiles, évènements, bonus, le programme de février 2021 détaillé

Le mois de février commence lundi, alors il est temps de se tourner vers la suite des festivités pour Pokémon GO. Le programme des Raids, évènements et bonus pour le mois prochain vient d'être précisé, avec par exemple Ronflex qui apparaîtra dans les Phases d'Étude jusqu'au 1er mars. Du côté des Raids 5 étoiles, Entei, présent en ce moment, va laisser sa place à Raikou, Suicine, Latias et Latios, puis Artikodin, Électhor, Sulfura et Mewtwo. Pour les Méga Raids, nous aurons affaire à plusieurs créatures connues et à priori au moins une inédite.

Un évènement Nouvel An lunaire aura lieu à partir du 9 février, un autre célébrera la Saint-Valentin à partir du 14, plusieurs lots d'une PokéPièce seront disponibles dans la boutique et nous retrouverons comme prévu Rosélia lors de la Journée Communauté, sans oublier le Circuit Pokémon GO : Kanto payant du 20 février.

Rencontre de la Phase d'Étude de février Du lundi 1er février 2021, à 13h00, au lundi 1er mars 2021, à 13h00 PST (GMT-8), vous rencontrerez Ronflex dans les Phases d'Étude. Pokémon vedette dans les Raids 5 étoiles et les Méga Raids Les Pokémon légendaires suivants apparaîtront dans des raids cinq étoiles tout au long du mois de février. Raikou apparaîtra dans les Raids cinq étoiles du dimanche 31 janvier 2021 à 10h00 au jeudi 4 février 2021 à 10h00, heure locale.

Suicune apparaîtra dans les Raids cinq étoiles du jeudi 4 février 2021 à 10h00 au mardi 9 février 2021 à 10h00, heure locale.

Latias et Latios apparaîtront dans les Raids cinq étoiles du mardi 9 février 2021 à 10h00 au samedi 20 février 2021 à 9h00, heure locale.

Artikodin, Électhor, Sulfura et Mewtwo apparaîtront dans des Raids cinq étoiles du samedi 20 février 2021 à 9h00 au lundi 1er mars 2021 à 8h00, heure locale. De plus, les Pokémon Méga-évolués suivants apparaîtront dans les Méga Raids. Méga-Florizarre, Méga-Pharamp et Méga-Démolosse apparaîtront dans Méga Raids du mardi 19 janvier 2021 au mardi 9 février 2021, à 10h00, heure locale.

Méga-Roucarnage, Méga-Pharamp et un Pokémon surprise Méga-Évolué apparaîtront dans Méga Raids du mardi 9 février 2021 à 10h00 au samedi 20 février 2021 à 9h00, heure locale.

Méga-Florizarre, Méga-Dracaufeu X, Méga-Dracaufeu Y et Méga-Tortank apparaîtront dans Méga Raids du samedi 20 février 2021 au lundi 1er mars 2021. Chaque semaine de février comprendra également un évènement Heure de Raids le mercredi à 18h00, heure locale, mettant en vedette les Pokémon actuellement actifs dans les Raids cinq étoiles. Heures du Pokémon vedette En février, l'Heure du Pokémon vedette aura lieu tous les mardis à 18h00 heure locale, et chaque heure mettra à l'honneur un Pokémon différent et un bonus spécial ! Mardi 2 février 2021 : Abo sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous ferez évoluer des Pokémon.

Mardi 9 février 2021 : Écrémeuh sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon.

Mardi 16 février 2021 : Lovdisc sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon.

Mardi 23 février 2021 : Pikachu sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon. Il est temps de découvrir pourquoi, Dresseurs ! Du mardi 2 février 2021, à 10h00, au dimanche 7 février 2021, à 10h00, heure locale, les Sbires de la Team GO Rocket feront leur apparition avec des Pokémon Obscurs inédits dans leurs équipes. Si vous êtes chanceux, vous pourrez rencontrer un Pokémon Obscur Chromatique en battant un chef de la Team GO Rocket ! Pour plus d'informations, consultez le blog [here] (https://pokemongolive.com/post/team-go-rocket-celebration-2021). Journée Communauté de février avec Rosélia Joignez-vous à nous le dimanche 7 février 2021, de 11h00 à 17h00, heure locale, pour une Journée Communauté florale avec Rosélia. Faites évoluer Rosélia pendant l'évènement ou jusqu'à deux heures après pour obtenir une Roserade qui connaît à la fois lAttaque Chargée Ball’Météo (type Feu) et l'Attaque Immédiate Balle Graine. Pour plus d'informations, consultez le blog. Accueillez l'Année du buffle avec notre évènement sur le Nouvel An lunaire Notre évènement du Nouvel An lunaire est de retour ! Du mardi 9 février 2021 au dimanche 14 février 2021, rencontrez des Pokémon rouges et célébrez l'Année du Buffle ! Un Pokémon spécial Méga-Evolué apparaîtra également dans les Méga Raids pour la première fois au début de cet évènement ! Restez à l'écoute pour plus de détails. Fêtez la Saint-Valentin Du lundi 8 février 2021 au lundi 15 février 2021, participez à la Coupe Passion sur le thème de la Saint-Valentin dans le cadre de la Ligue Combat GO ! Formez une équipe en utilisant des Pokémon rouges ou roses et avec un maximum de 1 500 PC pour participer. Aucun Pokémon légendaire ou mythique ne peut faire partie de votre équipe. Du dimanche 14 février 2021, à 13h00, au jeudi 18 février 2021, à 20h00, heure locale, joignez-vous à nous pour notre évènement annuel de la Saint-Valentin ! Vous pouvez vous réjouir de voir certains Pokémon faire leurs débuts dans Pokémon GO ainsi que des objets exclusifs pour les avatars. Restez à l'écoute pour plus de détails. Il n'est pas trop tard pour rejoindre le Circuit Pokémon GO : Kanto Vous avez hâte de célébrer la région de Kanto ? N'oubliez pas d'acheter votre billet pour le Circuit Pokémon GO : Kanto le 20 février 2021 ! Pour plus de détails sur cet évènement, veuillez consulter notre blog. Un évènement spécial de célébration sur la région de Kanto et une Journée de Raids seront organisés à la fin du mois de février pour clôturer la Saison des célébrations. Lots d'une PokéPièce par semaine Chaque semaine en février, un lot d'une PokéPièce différent sera présenté dans la boutique. À partir du 1er février 2021, un lot d'une PokéPièce comprenant les articles suivants sera disponible : 20 Poké Balls, un Passe de Raid à distance et un Radar Rocket.

À partir du 8 février 2021, un lot d'une PokéPièce comprenant les articles suivants sera disponible : 8 Encens, 16 Baies Framby et 10 Baies Nanana.

À partir du 15 février 2021, un lot d'une PokéPièce comprenant les articles suivants sera disponible : un Passe de Raid à distance, 20 Poké Balls, 10 Super Balls et 5 Hyper Balls.

À partir du 22 février 2021, un lot d'une PokéPièce comprenant les articles suivants sera disponible : 20 Poké Balls, un Passe de Raid à distance et un Encens. Mises à jour sur la qualité de vie Nous avons également des mises à jour passionnantes sur la qualité de vie qui viendront en février ! Vous pouvez consulter une galerie d'images montrant les images de PokéStops et d'Arènes que vous et d'autres Dresseurs avez proposés. Cette fonctionnalité sera déployée dans différentes régions au fil du temps, à commencer par les Dresseurs de niveau 40+ en Nouvelle-Zélande le mardi 9 février 2021. Cette fonctionnalité sera disponible dans le monde entier pour les Dresseurs de niveau 38 et plus vers la fin mars 2021. Vous avez toujours voulu immortaliser le moment où vous passez au niveau supérieur dans Pokémon GO pour le partager avec vos amis ? Bientôt, vous pourrez le faire et sans capture d'écran ! La mise à niveau de la fonctionnalité de partage sur les réseaux sociaux sera disponible en février pour les Dresseurs du monde entier. Enfin, vous pourrez bientôt transférer les Pokémon légendaires et mythiques lorsque vous sélectionnerez plusieurs Pokémon en activant la fonctionnalité dans les paramètres du jeu. Nous espérons que cela rendra la gestion des Pokémon un peu plus facile pour ceux d'entre vous qui ont amassé des collections particulièrement importantes !

Mais avant tout chose, une célébration de la Team GO Rocket aura lieu le 2 février, et a été plus détaillée.

Date et heure Des sources indiquent que cet évènement se produit du mardi 2 février 2021 à 10h00 au dimanche 7 février 2021 à 20h00, heure locale. Détails Nous avons appris que les Sbires de la Team GO Rocket comptent transformer les Pokémon suivants en Pokémon Obscurs : Marcacrin, Tarinor, Galekid, Obalie, Lilia, Anorith et bien d'autres.

Les Sbires de la Team GO Rocket auront également différentes équipes de Pokémon pendant l'évènement et après sa conclusion.

Remportez des combats contre les chefs de la Team GO Rocket pendant l'évènement pour avoir une chance de recevoir un autocollant de chef de la Team GO Rocket en cadeau.

Soyez à l'affût des Pokémon comme Nosferalto, Smogo, Migalos, Qwilfish, Farfuret, Malosse, Pifeuil, Moufouette, Rapion et Venipatte qui apparaissent plus souvent dans la nature !

Qwilfish, Embrylex, Écrapince, Absol, Rapion, Mascaïman, Baggiguane, Scalpion, Vostourno et Solochi pourront éclore d'Œufs Étranges pendant et après l'évènement.

Les Pokémon suivants apparaîtront lors de Raids.

Raids une étoile : Miaouss d'Alola, Tadmorv d'Alola, Scorplane, Farfuret, Lixy et Tic.

Raids trois étoiles : Nidoqueen, Migalos, Noctali, Tyranocif et Absol.

Raids cinq étoiles : Raikou et Suicune apparaîtront tous deux à des moments différents.

Méga Raids : Méga-Florizarre, Méga-Pharamp et Méga-Démolosse.

Une Étude de terrain et une Étude ponctuelle exclusives à l'évènement seront disponibles.

L'Étude ponctuelle sur la Team GO Rocket qui commence pendant l'évènement de célébration de Johto se poursuivra pendant cet évènement et vous permettra de rencontrer le légendaire Pokémon Ho-Oh qui connaît l'attaque exclusive Séisme !

Soyez à l'affût pour repérer les PokéStops envahis et les nombreux ballons de la Team GO Rocket ! Bonus Distance d'éclosion d'un demi-Œuf lorsqu'un Œuf est placé dans un Incubateur pendant l'évènement.

