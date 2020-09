Pokémon GO : certains bonus du confinement vont s'arrêter, d'autres vont perdurer

En tant que jeu basé sur la géolocalisation, Pokémon GO a dû adapter ses règles et son écosystème lors du confinement. Il a bien réagi en proposant des initiatives pour annuler le nombre de pas nécessaires à l'activation de la Ligue de Combat GO, augmenter la distance d'activation des PokéStops et Arènes, ou en introduisant les Raids à distance. Bonne nouvelle, toutes ces fonctionnalités censées s'arrêter au 1er octobre 2020 (après de nombreuses extensions des bonus) vont être prolongées jusqu'à nouvel ordre, au même titre que d'autres avantages du genre.

Au cours des derniers mois, nous avons apporté des modifications temporaires à Pokémon GO pour s'adapter à l'environnement mondial changeant. Certains de ces changements resteront appliqués dans un avenir prévisible, tels que la possibilité de faire des raids à distance, les modifications apportées à la Ligue de Combat GO et l'augmentation de la distance à laquelle vous pouvez faire tourner des disques photo dans les Arènes et les PokéStops. Nous vous remercions pour tous vos retours. Les bonus temporaires suivants resteront pour améliorer l'expérience de jeu globale de Pokémon GO. Le nombre maximum de cadeaux que vous pouvez transporter dans votre sac d'objets à la fois restera de 20.

Vous continuerez à recevoir trois fois la Poussière d'Étoile et l'XP pour votre première prise Pokémon de la journée.

La durée de l'encens restera de 60 minutes.

En revanche, la date butoir du 1er octobre sera aussi l'occasion d'arrêter quelques-uns de ces bonus. Concrètement, la distance d'éclosion des Œufs va revenir à la normale et donc être divisée par 2 (tandis que plus d'incubateurs seront proposés via la boutique du jeu), l'encens ne s'activera plus qu'en se déplaçant, et le Copain Pokémon ramènera moins de cadeaux.

Lorsque cela est possible, les gens sont généralement encouragés à passer du temps dehors, à faire des promenades et à faire de l'exercice pour leur santé mentale et physique, tout en respectant les autres recommandations en matière de santé et de sécurité. À partir du jeudi 1er octobre 2020, à 22h00, les bonus temporaires suivants seront modifiés. La distance d'éclosion reviendra à la normale pour les Œufs.

L'efficacité accrue de l'encens s'appliquera désormais uniquement en marchant.

Votre Copain Pokémon ne vous apportera plus de cadeaux que lorsque vous serez presque épuisé. Cela n'arrivera qu'une fois par jour.

Vous aurez toujours plus de chances d'obtenir un cadeau lorsque vous lancerez un PokéStop. Cependant, vous ne serez pas assuré d'obtenir un cadeau.

Les incubateurs seront inclus dans plus de boîtes de la boutique en jeu. Pour un résumé des bonus actifs, gardez un œil sur la section dédiée de la vue du jour ! Nous continuerons à monitorer ces bonus actifs et fournirons des mises à jour si nécessaire. De plus, nous surveillons en permanence la situation mondiale en constante évolution et nous travaillons d'arrache-pied pour reporter les événements déjà planifiés à 2021.

