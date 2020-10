Pokémon GO : détail d'un évènement automnal avec Vivaldaim et de la Journée Communauté d'octobre avec Salamèche

Pas de surprise pour l'identité du Pokémon de la Journée Communauté de ce mois-ci. Comme en septembre, où Porygon a été mis à l'honneur, ce sont les joueurs qui ont élu la créature qui pourra être capturée en masse pendant quelques heures, et c'est encore une fois Salamèche qui aura droit à ce privilège.

Il apparaîtra à foison le dimanche 17 octobre, de 11h à 17h, heure de votre pays. Sur cette période, la Poussière Étoile sera triplée pour les captures, au même titre que la durée des encens. Et si vous faites évoluer votre Salamèche en Dracaufeu dans la journée, il apprendra l'attaque exclusive Dracosouffle !

Sinon, Niantic a aussi confirmé les détails d'un événement spécial automne, qui se déroulera du 9 au 12 octobre, et marquera l'arrivée de Vivaldaim. Il enchaînera sur d'autres festivités encore secrètes, avec notamment des apparitions différentes dans les Œufs.

Autour du monde, les saisons changent. Au fil du cycle des saisons, des Pokémon différents apparaîtront dans la nature et dans les Œufs, les effets de certaines baies seront accrus, des Études de terrain et des Études ponctuelles sur le thème des baies seront disponibles, et Vivaldaim fera ses débuts dans Pokémon GO !

Date et heure

Du vendredi 9 octobre 2020 à 8h PDT (17h heure de Paris) au lundi 12 octobre 2020, à 13h00 (heure locale)

Détails

Que ce soit en automne ou au printemps, les plantes fleurissent partout dans le monde. Pendant cet événement, les Baies seront deux fois plus efficaces lorsque vous les donnerez comme friandises à votre Copain Pokémon, et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons lorsque vous attraperez un Pokémon auquel vous aurez donné une baie Nanana. Vous trouverez plus de Baies en faisant tourner le PhotoDisque des PokéStops et des Arènes, alors assurez-vous de récolter quelques Baies !

Les Pokémon peuvent sentir quand les saisons changent ! Vous pouvez vous attendre à voir les Pokémon suivants apparaître plus souvent dans la nature : Mystherbe, Goupix, Macronium, Hoothoot, Simularbre, Yanma, Pomdepik, Zigzaton, Grainipiot, Balignon, Cape Plante et Trompignon.

Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un Goupix chromatique tel qu'il a été découvert à Kanto !

Des Pokémon sur le thème de l'automne peuvent éclore dans les Oeufs de 5 km.

Vivaldaim, le Pokémon de la saison, fait son entrée dans Pokémon GO ! Le changement des saisons modifie la couleur et le parfum de la fourrure de ce Pokémon. Gardez un œil sur le Vivaldaim d'automne !

Dans certaines régions du monde, les feuilles deviennent rouges et les ombres s'allongent ! Avec la transition d'un été chaud à un automne plus frais dans certains endroits, il semble que quelques Pokémon différents vont bientôt éclore. Vous pouvez vous réjouir de ce changement et d'autres changements passionnants à partir du lundi 12 octobre 2020, à 13h00 au lundi 19 octobre 2020, à 10h00. heure locale.