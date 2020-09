Pokémon GO : tous les détails de la Journée Communauté de septembre, mettant en scène Porygon

Ça ne vous a sans doute pas échappé si vous suivez régulièrement l'actualité liée à Pokémon GO, Niantic avait à nouveau fait appel à la communauté pour déterminer quelles créatures seront mises en avant lors des Journées Communauté de septembre et octobre 2020. Bon, une fois de plus, le choix s'effectuait parmi quatre propositions émanant du studio, à savoir Chenipan, Porygon, Tadmorv et Salamèche. Les résultats avaient été donnés fin août, faisant ressortir en grands gagnants Porygon et Salamèche.

Niantic est donc revenu cette semaine sur la Journée Communauté de septembre, qui mettra en scène la créature virtuelle de la 1G, donnant tous les détails habituels sur ce type d'évènement :

Date et heure Dimanche 20 septembre 2020, de 11h00 à 17h00 (heure locale). Détails Porygon apparaîtra plus fréquemment à l’état sauvage. Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un chromatique !

Faites évoluer Porygon2 (la forme évoluée de Porygon) pendant l’évènement ou jusqu’à deux heures maximum après sa fin pour obtenir un Porygon-Z connaissant l'attaque Triplattaque. Ce sera la première fois que cette attaque est disponible dans Pokémon GO. Dans les Combats de Dresseurs, Triplattaque peut faire baisser l’Attaque et la Défense des Pokémon adverses.

Dans les Combats de Dresseurs, Triplattaque peut faire baisser l’Attaque et la Défense des Pokémon adverses. Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !

Nous vous proposerons une Boîte Journée Communauté de septembre spéciale (achat unique) au tarif de 1 280 PokéPièces, dans laquelle vous retrouverez une CT Attaque Immédiate d’élite, trois Encens, six Œufs Chance et 30 Super Balls.

Pour 1 $ US (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à un scénario d’Étude spéciale exclusif à la Journée Communauté de septembre : Décodage de Porygon. Collaborez avec le Professeur Willow afin d’en savoir plus sur Porygon, un Pokémon intégralement codé, et ses évolutions. Restez branchés pour savoir quand les billets pour le scénario d’Étude spéciale Décodage de Porygon seront mis en vente ! Les billets sont non remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation). Veuillez noter que cette Étude spéciale n'inclura pas de médaille. Bonus 3 fois plus de PX de capture

Les Encens activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Gagnez les éléments nécessaires pour faire évoluer Porygon et Porygon2 ! Jusqu'à la Journée Communauté de septembre et pendant celle-ci, guettez les opportunités d’obtenir les éléments nécessaires pour faire évoluer Porygon et Porygon2. Pendant la semaine du Défi Méga-Combat, du vendredi 11 septembre 2020 à 8h au jeudi 17 septembre 2020, à 22h00 (heure locale), tous les Dresseurs peuvent obtenir une amélioration et une Pierre de Sinnoh en terminant l’Étude ponctuelle de l’évènement.

Le 20 septembre, tous les Dresseurs pourront gagner jusqu’à trois améliorations et trois Pierres de Sinnoh en effectuant les missions de l’Étude ponctuelle.

Les Dresseurs qui achètent un ticket pour la Journée Communauté de septembre (pour le scénario d’Étude spéciale exclusif, Décodage de Porygon) peuvent gagner une amélioration et une Pierre de Sinnoh en terminant cette Étude spéciale. Fans de Porygon, à vous de jouer !

Voilà, vous savez tout et pouvez préparer comme il se doit votre longue journée de captures de Porygon, qui est aussi disponible dans Pokémon: Let's Go, Évoli vendu 46,99 € sur Amazon, mais sans ses évolutions.

