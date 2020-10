Pokémon GO : du changement pour les Œufs et Œufs Étranges cet automne, tous les détails

Niantic est toujours à la recherche de nouvelles idées pour redynamiser la communauté Pokémon GO. L'une des dernières en date, introduite la semaine passée, ce sont les Œufs Étranges, des coquilles à récupérer lors de combats contre des chefs de la Team GO Rocket et à faire éclore au bout de 12 km. Ils vont continuer à subsister au-delà de l'évènement de ces derniers jours avec d'autres monstres à découvrir, alors que d'autres changements se profilent pour les Œufs.

La liste des Pokémon pouvant éclore avec les Œufs traditionnels vient d'être mise à jour pour la saison en cours, et peut être retrouvée ci-dessous. En récompense du Suivi d'exploration, nous pourrons même collecter d'autres coquilles pour obtenir des spécimens différents après éclosion.

Dresseuses, Dresseurs, Excellente chasse ! Grâce à vos efforts pour aider le Professeur Willow dans ses recherches, nous avons pu déterminer qu'au fur et à mesure des saisons, des Pokémon différents sortent des Œufs. Voici ce que nous avons appris. Les Pokémon suivants sont en train d'éclore d'Œufs Étranges : Embrylex, Absol, Mascaïman, Baggiguane, Miamiasme, Scalpion, Vostourno et Solochi.

D'autres Pokémon éclosent des Œufs de 2 km, 5 km et 10 km. Veuillez noter que les Pokémon qui apparaissent à l'état sauvage dans des régions spécifiques sortiront uniquement des Œufs obtenus dans ces régions.

Les Pokémon suivants éclosent désormais des Œufs de 2 km : Nosferapti, Ptitard, Osselait, Magicarpe, Wattouat, Axoloto, Snubbull, Muciole, Lumivole, Wailmer, Tylton, Mutébouée, Laporeille, Vipélierre, Gruikui, Moustillon et Chinchidou.



Les Pokémon suivants éclosent désormais des Œufs de 5 km : Machoc, Canarticho, Otaria, Voltorbe, Excelangue, Kangourex, Tauros, Évoli, Pomdepik, Scarhino, Corayon, Tarsal, Galekid, Chartor, Barpau, Tropius, Coquiperl, Relicanth, Mime Jr., Pijako, Hippopotas, Vortente, Feuillajou, Flamajou, Flotajou, Zébibron, Nodulithe, Maracachi, Scrutella, Nucléos et Frison.



Les Pokémon suivants éclosent désormais des Œufs de 10 km : Lixy, Griknot, Riolu, Nanméouïe, Charpenti, Darumarond, Cryptéro, Emolga, Grindur, Tic, Lewsor, Funécire, Coupenotte, Gringolem et Furaiglon.

D'autres Pokémon éclosent d'Œufs que vous recevez comme récompenses du Suivi d'exploration ! Partez à la chasse aux œufs pour découvrir vos nouveaux Pokémon. Malheureusement, la Team GO Rocket va continuer à élaborer des plans diaboliques, comme voler et jouer avec des Œufs Étranges ! Poursuivez vos efforts pour vaincre les Chefs de la Team GO Rocket et sauver ces œufs.

