Pokémon GO : Ectoplasma et Ténéfix déguisés, Tutafeh de Galar, Méga-Ectoplasma et plus pour Halloween 2020

Le calendrier des activités pour octobre 2020 doit culminer avec un évènement spécial pour Halloween, que Niantic nous présente aujourd'hui en détail. Il va y avoir du lourd, avec des versions déguisées exclusives d'Ectoplasma et Ténéfix à capturer, une recrudescence ponctuelle des Pokémon de type Ténèbres, l'apparition de Tutafeh de Galar, des objets d'avatar inédits, l'arrivée de Méga-Ectoplasma et plus encore.



Le tout se déroulera du 23 octobre au 3 novembre, et est présenté davantage ci-dessous.

Halloween arrive à grands pas. Préparez-vous à des manigances effrayantes cette année ! Tutafeh de Galar fait ses débuts dans Pokémon GO avec une nouvelle Étude spéciale sur le thème d'Halloween. La réalisation de certaines tâches de l'Étude de terrain peut conduire à une rencontre avec Spiritomb. Vous pourriez même rencontrer un Spiritomb chromatique ! Habillez-vous avec de nouveaux objets d'avatars effrayants, affrontez des Pokémon terrifiants lors de raids et participez à des mini-évènements sur le thème d'Halloween comme Maître attrapeur : le jour des fantômes et la Coupe Halloween ! Peu importe où les ténèbres de votre cœur vous conduisent, il y a de quoi profiter cette année pour Halloween ! Date et heure Du vendredi 23 octobre 2020 à 18h00 PDT, au mardi 3 novembre 2020 à 18h00 PST (GMT−8) Détails Les Pokémon de type Spectre apparaîtront plus souvent dans la nature, feront l'objet de raids et écloront plus fréquemment à partir des Œufs.

Cette année, Ectoplasma et Ténéfix seront déguisés ! Affrontez des Ectoplasma déguisés lors de raids et des Ténéfix avec leur costume dans la nature. Ils pourraient même éclore dans des Œufs !

Tutafeh de Galar apparaîtra pour la première fois dans Pokémon GO ! Terminez la nouvelle Étude spéciale Halloween 2020, Un message effrayant révélé, pour aider le Professeur Willow à découvrir les mystères entourant ce Pokémon.

Vous pourrez rencontrer Spiritomb en effectuant certaines tâches d'Étude de terrain et en terminant l'Étude spéciale Halloween 2020, Un message effrayant révélé. Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Les Dresseurs qui ont terminé l'Étude ponctuelle Défi Méga-Copain pourront participer à une Étude ponctuelle exclusive qui vous offrira de la Méga-Énergie pour Ectoplasma.

Darkrai sera la star de raids cinq étoiles !

Amusez-vous avec les tâches de l'Étude de terrain sur le thème d'Halloween !

De nouveaux objets d'avatars seront disponibles dans la Boutique Mode ! Habillez-vous pour Halloween avec un Masque Pikachu, un Onesie Ectoplasma, des Lunettes rondes Ténéfix, un Masque Ténéfix ou un Masque Branette ! Vous pouvez même essayer la nouvelle Pose effrayante !

Surveillez les Caisses Cauchemar, Lots Bouh et Paquets Potiron dans la boutique !

Prenez une photo pour des surprises effrayantes ! Bonus Bonbons de transfert x2

Bonbons de capture x2 Cette année, l'événement d'Halloween pourra être célébré de plusieurs manières. Journée de Raids d'Ossatueur d'Alola : du samedi 31 octobre 2020 de 11h00 à 17h00, heure locale, Ossatueur d'Alola apparaîtra plus souvent dans les raids.

Maître attrapeur : le jour des fantômes : du dimanche 25 octobre 2020 de 8h00 à 22h00, heure locale, les Pokémon de type Spectre apparaîtront plus souvent dans la nature et des Études ponctuelles exclusives seront disponibles. Découvrez plus de détails ici.

Ligue de Combat GO : Coupe Halloween : du lundi 26 octobre 2020 de 13h00 PDT (GMT-7), au mardi 3 novembre 2020 à 13h00 PST (GMT-8), la Coupe Halloween aura lieu dans la Ligue de Combat GO. Dans ce format, seuls les Pokémon de type Poison, Insecte, Spectre, Ténèbres et Fée ayant 1 500 PC ou moins seront autorisés à participer. Vous pouvez également débloquer des rencontres avec des Bulbizarre, Salamèche et Carapuce déguisés !

L'arrivée de Méga-Ectoplasma dans les Méga-Raids marquera au passage le départ de Méga-Florizarre de ceux-ci. Des quêtes spéciales nous permettront cependant de continuer à gagner de la Méga-Énergie pour lui ces prochaines semaines. D'ailleurs, début novembre, des mises à jour modifieront le fonctionnement des Méga-Évolutions avec la possibilité de gagner de la Méga-Énergie en marchant avec un monstre de la même lignée qu'une créature déjà Méga-Évoluée, davantage de Bonbons récoltés en capturant un boss de Raid ou en battant un Pokémon du même type qu'un spécimen actuellement Méga-Évolué, et des visuels indiquant lesquels de nos amis ont des Pokémon Méga-Évolués.

