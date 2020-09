Pokémon GO : la fonctionnalité des Méga-Évolutions déçoit, Niantic fait déjà des changements

Vous l'avez peut-être lu chez nous ou constaté par vous-mêmes dans votre partie, les Méga-Évolutions ont été intégrées à Pokémon GO la semaine dernière. La fonctionnalité demande de récupérer de la Méga-Énergie pour faire Méga-Évoluer de rares créatures pendant quelques combats.

Cette nouvelle mécanique a cependant beaucoup agacé la communauté. Une partie s'est plainte de la difficulté de récupérer de la Méga-Énergie via les Méga-Raids, car ils demandent beaucoup d'investissement en termes de temps, ce que ne peuvent pas fournir tous les joueurs. Ces fans craignent donc que le fossé entre les gros joueurs et les Dresseurs moins réguliers se creuse encore plus que maintenant.

Niantic a entendu la communauté, et a réagi dès cette semaine en augmentant la Méga-Énergie gagnée en Méga-Raid et en diminuant les besoins en orbes pour faire Méga-Évoluer un spécimen qui l'a déjà été. Mais il prévoit surtout des changements plus en profondeur pour plus tard, avec de nouvelles manières de remporter de la Méga-Énergie, via notre Copain Pokémon ou autres.

Après avoir écouté vos commentaires, nous avons apporté les modifications suivantes à la Méga-Évolution : Le besoin en Méga-Énergie pour faire Méga-Évoluer un Pokémon qui a déjà Méga-Évoluer a diminué ;

La quantité de Méga-Énergie que les dresseurs reçoivent en remportant des Méga-Raids a augmenté. Voici quelques ajustements que prévoyons également d'ajouter : Marcher avec votre Copain pour gagner de la Méga-Énergie ;

Davantage de façons de gagner de la Méga-Énergie grâce à des Missions de Recherche et à d'autres modes de jeu ;

Gagner des Bonbons bonus en attrapant des Pokémon qui partagent un type avec votre Pokémon Méga-Évolué. Merci pour vos commentaires alors que nous continuons à mettre à jour cette fonctionnalité. Restez à l'écoute - nous partagerons plus d'informations sur le processus de développement en cours.

Voilà qui devrait rassurer un peu les joueurs solitaires ou trop occupés pour passer du temps sur les Raids.

