Pokémon GO : Méga-Roucarnage, Méga-Démolosse et Méga-Ectoplasma bientôt disponible, mais il faudra les mériter !

La semaine dernière, une grosse nouveauté a été introduite dans Pokémon GO, les Méga-Évolutions, qui ne sont décidément pas abandonnées par The Pokémon Company malgré leur absence des derniers jeux principaux de la licence... Sauf que jusqu'à présent, seuls Méga-Florizarre, Méga-Dracaufeu X, Méga-Tortank pouvaient être combattus dans des Méga-Raids, ainsi que Méga-Dardagnan via une Étude spéciale. Ce ne sera bientôt plus le cas, du moins si la communauté répond présent.

En plus des activités classiques du mois de septembre, voire le planning en fin d'article, trois semaines proposeront des évènements en lien avec la Méga-Évolution, comme battre un certain nombre de boss de Méga-Raids ou compléter un certain nombre d'affrontements. En récompense, Méga-Roucarnage et Méga-Démolosse seront rendus disponibles. Mieux, une Étude en temps limité permettra de faire apparaître Méga-Ectoplasma lors d'Halloween. Voici les détails de ces évènements, que nous avons traduits puisque l'article officiel ne l'a toujours pas été :

Terminez deux millions de Méga-Raids pour débloquer Méga-Roucarnage Du mardi 1er septembre 2020 à 8h00 au lundi 7 septembre 2020 à 22h00, heure locale, votre objectif sera de terminer autant de Méga-Raids que possible ! Rassemblez de la Méga-Énergie pour faire Méga-évoluer vos Pokémon et abattez de puissants boss de Raid comme jamais auparavant ! Si les Dresseurs gagnent deux millions de Méga-Raids avant que l'évènement ne se termine partout dans le monde, ils débloqueront Méga-Roucarnage dans les Méga-Raids ! Détails Il y aura un nombre accru de Méga-Raids.

Il y aura un bonus d'attaque accru pour les amis dans les Raids.

L'Étude de terrain exclusive à l'évènement, axée sur les tâches liées aux Raids, sera disponible pour une durée limitée.

Vous pouvez recevoir de la Méga-Énergie pour Florizarre, Dracaufeu et Tortank en accomplissant des tâches d'Étude de terrain spéciales et exclusives à l'évènement.

Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment dans la nature : Abra, Magnéti, Noeunoeuf, Rhinocorne, Saquedeneu, Élektek, Amonita, Ptéra, Cornèbre, Arcko, Poussifeu, Nénupiot et Rosélia.

Si vous avez de la chance, vous pourriez même tomber sur un Nénupiot chromatique ! Terminez 275 millions d'affrontements pour débloquer Méga-Démolosse Du vendredi 11 septembre 2020 à 8h00 au jeudi 17 septembre 2020 à 22h00, heure locale, utilisez votre Pokémon Méga-évolué dans les combats d'arènes, les affrontements contre la Team GO Rocket et les Combats de Dresseurs (à l'exception des batailles de la Ligue de Combat GO). Si les Dresseurs remportent 275 millions de ces affrontements avant la fin de l'évènement dans le monde, ils débloqueront Méga-Démolosse dans les Méga-Raids ! Détails Tout tourne autour de Méga-Dardargnan ! Vous pouvez recevoir de la Méga-Énergie de Dardagnan en accomplissant des tâches d'Étude de terrain exclusives à l'évènement. Lorsque vous utilisez Méga-Dardargnan dans des combats d'arènes, des affrontements de la Team GO Rocket et des Combats de Dresseurs (à l'exception des batailles de la Ligue de Combat GO) pendant la période de l'évènement, il recevra un boost temporaire de CP !

Vous pouvez recevoir de la Méga-Énergie pour Florizarre, Dracaufeu et Tortank en accomplissant des tâches d'Étude de terrain spéciales et exclusives à l'évènement.

Les Pokémon de type Insecte suivant apparaîtront plus fréquemment dans la nature : Chenipan, Aspicot, Paras, Mimitoss, Insécateur, Scarabrute, Coxy, Mimigal, Chenipotte, Crikzik et Cheniti.

Nous apprenons que la Team GO Rocket utilisera également différents Pokémon Obscur pendant cet évènement ! Assurez-vous de Méga-évoluer Dardagnan avant d'affronter la Team GO Rocket !

Soyez à l'affût des Études spéciales axées sur les Raids et les combats pendant cet évènement !

Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un Coxy chromatique !

Terminez l'Étude spéciale sur le thème de la Méga-Évolution pour débloquer un cadeau supplémentaire pendant Halloween Du mardi 22 septembre 2020 à 8h00 au lundi 28 septembre 2020 à 22h00, heure locale, devenez amis avec votre Pokémon Méga-évolué et passez du temps avec lui ! Assurez-vous de prendre des photos avec votre ami et partagez-les avec nous sur les réseaux sociaux en utilisant #GOsnapshot. Pendant ce temps, les Pokémon de grande taille apparaîtront plus souvent à l'état sauvage et lors de Raids. Méga-évolué votre Copain et donnez-lui un bonbon pour qu'il apparaisse sur la carte pour comparer ! Pouvez-vous deviner lequel est le plus grand : Fouinar ou Méga-Dracaufeu X ? Nous mettrons également en place une Étude spéciale à la fin du mois de septembre pour inaugurer cette effrayante saison. Détails Passez plus de temps avec votre copain Méga-évolué ! Les Pokémon Méga-évolués resteront sous leur forme Méga-évoluée pendant trois fois plus longtemps, passant de 4 heures à 12 heures.

La durée du Poffin doublera pendant l'évènement.

Les Pokémon de grande taille apparaîtront plus fréquemment dans la nature, notamment Doduo, Noadkoko d'Alola, Scarabrute, Lokhlass, Ronflex, Fouinar, Qulbutoké, Démanta et Airmure.

Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un Doduo chromatique !

Trouvez des Pokémon de grande taille lors de Raids tout au long de l'évènement !

Il y aura une augmentation de la Méga-Énergie de Dardagnan provenant d'Étude de terrain.

Vous pouvez recevoir de la Méga-Énergie pour Florizarre, Dracaufeu et Tortank en accomplissant des tâches d'Étude de terrain spéciale et exclusives à l'évènement.

Assurez-vous de prendre un #GOsnapshot avec votre copain Méga-évolué ! Vous pourriez même avoir une rencontre surprise avec un Pokémon de la même espèce !

Terminez l'Étude spéciale lors de cet évènement pour avoir une chance de débloquer une Étude spéciale exclusive lors de l'évènement d'Halloween de cette année qui aura en vedette Méga-Ectoplasma pour la première fois dans Pokémon GO !

Et si vous souhaitez retrouver les Méga-Évolutions sur Switch, vous pouvez acheter Pokémon: Let's Go, Évoli à 46,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Pokémon GO : le planning de septembre dévoilé avec Victini enfin accessible à tous, Jessie et James sur le départ