Pokémon GO : les Méga-Évolutions disponibles, découvrez la publicité et les détails officiels

Les joueurs les plus expérimentés de Pokémon GO vont avoir du grain à moudre ces prochaines semaines avec les Méga-Évolutions. La fonctionnalité a été présentée par plusieurs médias ce mercredi, et Niantic l'a lancé par une mise à jour ce jeudi 27 août sur iOS et Android. Il en a profité pour faire un point sur toutes les spécificités de cette nouvelle mécanique de jeu, les évènements à venir et plus encore.



Et en prime, nous avons même droit à une courte publicité dans la lignée des autres spots vantant les mérites de Pokémon GO. Elle confirme sans surprise que d'autres créatures transformées arriveront après Méga-Dracaufeu X, Méga-Tortank, Méga-Florizarre et Méga-Dardargnan.

Il semblerait que les Méga-Évolutions aient débarqué dans le monde de Pokémon GO ! Dans certaines régions, dont la région de Kalos, des Pokémon peuvent apparemment atteindre un stade évolutif supplémentaire et gagner une puissance incroyable pour un temps limité dans les combats. C'est ce qu'on appelle une Méga-Évolution. Après quelques recherches, le Professeur Willow a remarqué quelques différences notables concernant le fonctionnement des Méga-Évolutions dans le monde de Pokémon GO. Ce que nous savons pour le moment sur les Méga-Évolutions dans Pokémon GO Le Pokémon sélectionné peut méga-évoluer grâce à une ressource découverte récemment : la Méga-Énergie. Vous pouvez recevoir cette mystérieuse substance en terminant des Méga-Raids. Ce sont des Combats de Raid avec des Pokémon méga-évolués. Apparemment, plus vite vous battez le Boss de Raid, plus vous recevez de Méga-Énergie pour ce Pokémon. Vous pouvez faire méga-évoluer vos Florizarre, Dracaufeu, Tortank et Dardagnan une fois que vous avez assez de Méga-Énergie ! Certains de ces Pokémon apparaissent également dans des Méga-raids. Une fois que vous avez fait méga-évoluer un Pokémon, la Méga-Énergie nécessaire pour sa Méga-Évolution diminuera. Notez que les Pokémon Ombre et Clone ne peuvent pas avoir de Méga-Évolution. Sachez que vous ne pouvez avoir qu'un Pokémon méga-évolué à la fois. Si vous faites méga-évoluer un autre Pokémon, l'ancien Pokémon méga-évolué retrouvera sa forme d'origine. Pour vous aider à garder une trace de tous les Pokémon qui peuvent être méga-évolués et de ceux qui ont déjà bénéficié d'une Méga-Évolution, vous pouvez consulter le tout nouveau Méga-Pokédex. Découvrez-le dans votre Pokédex ! Partez à l'aventure avec vos Pokémon méga-évolués Dans le monde de Pokémon GO, les Pokémon méga-évolués gardent cette forme pendant une durée limitée, même en dehors des combats ! Pendant la Méga-Évolution de vos Pokémon, essayez de faire ce qui suit. Combattez dans des raids. Pendant lts raids, Tous les Pokémon des autres Dresseurs recevront un boost d'attaque et les Pokémon dont les types d'attaque sont les mêmes que ceux des Pokémon méga-évolués recevront un boost d'attaque supplémentaire pour ces attaques spécifiques. Notez que ces Pokémon peuvent bénéficier de boosts d'attaque d'un seul Pokémon méga-évolué à la fois.

Combattez dans des Arènes. Notez que les Pokémon méga-évolués ne peuvent pas défendre les Arènes.

Affrontez la Team GO Rocket.

Combattez vos amis. Les Pokémon méga-évolués sont extrêmement puissants ! Notez que les Pokémon méga-évolués ne peuvent actuellement pas combattre dans la Ligue de Combat GO, mais cela pourrait changer à l'avenir, quand nous en saurons plus sur les Méga-Évolutions !

Faites apparaître votre copain sur la carte, jouez avec lui et nourrissez-le !

Prenez une photo ! N'hésitez pas à partager vos photos de vos Pokémon méga-évolués sur les réseaux sociaux avec #GOsnapshot ! Méga-Bracelets : articles avatar disponibles dès maintenant ! Des articles avatar, inspirés des Méga-Bracelets, sont dorénavant disponibles dans la boutique ! Les Dresseurs de certaines régions portent des Méga-Bracelets pour aider leurs Pokémon à méga-évoluer. Dans le monde de Pokémon GO, seule la Méga-Énergie est nécessaire. N'hésitez pas à en porter un, mais vous n'en avez pas besoin pour faire méga-évoluer vos Pokémon. Étude spéciale disponible sur le thème des Méga-Évolutions Que pouvons-nous découvrir d'autre sur les Méga-Évolutions ? Ouvrez l'appli pour accéder à la nouvelle Étude spéciale sur le thème des Méga-Évolutions : Une Méga-Découverte. Rejoignez le Professeur Willow dans sa découverte sur les Méga-Évolutions. De plus, si vous terminez l'Étude spéciale, vous pourrez aider Dardagnan à méga-évoluer en recevant de la Méga-Énergie Dardagnan ! Événement sur le thème des Méga-Évolutions en septembre Dresseuses, Dresseurs, un événement Méga vous attend en septembre ! Cet événement sur les Méga-Évolutions se déroulera sur trois semaines et vous proposera de toutes nouvelles fonctionnalités. Vous pourrez en savoir plus très bientôt, mais voici un aperçu de chaque semaine. Du mardi 1er septembre 2020 au lundi 7 septembre 2020, votre objectif sera de terminer le plus de Méga-Raids possible ! Récupérez de la Méga-Énergie pour faire méga-évoluer vos Pokémon et laissez le héro en vous gagner les Combats de Raid !

Du vendredi 11 septembre 2020 au jeudi 17 septembre 2020, perfectionnez vos compétences de combat avec vos Pokémon méga-évolués. Participez à des Combats d'Arène, à des combats contre la Team GO Rocket et à des Combats de Dresseurs (hors combats de la Ligue de Combat GO).

Du jeudi 22 septembre 2020 au lundi 28 septembre 2020, devenez copains avec vos Pokémon méga-évolués et passez du temps avec eux ! N'hésitez pas à prendre des photos et à les partager avec nous sur les réseaux sociaux en mentionnant #GOsnapshot. Dresseuses, Dresseurs, découvrons les Méga-Évolutions ensemble ! C'est parti !

