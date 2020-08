Pokémon GO : les Méga-Évolutions et les Méga-Raids arrivent ce jeudi, tout ce qu'il faut savoir !

Niantic ne cesse de faire évoluer son Pokémon GO, et il s'apprête même à le faire Méga-Évoluer cette semaine. C'est avec un préavis très court que le studio annonce l'arrivée des Méga-Évolutions pour ce jeudi 27 août, avec pour le moment un éventail très limité de créatures concernées. Seuls Florizarre, Dracaufeu, Tortank et Dardargnan pourront l'adopter dans un premier temps.

Pour pouvoir transformer nos monstres, il faudra collecter de la Méga-Énergie en remportant un nouveau type de combats, les Méga-Raids : plus nous les terminons rapidement, plus nous obtenons de quoi changer nos créatures. Méga-Florizarre, Méga-Dracaufeu X, Méga-Tortank et Méga-Dardargnan seront forcément les premiers à apparaître dans ce nouveau type de Raids.

La particularité de la Méga-Évolution dans Pokémon GO, c'est qu'elle dure au-delà d'un seul combat ! Une fois transformé, votre monstre garde sa forme pour une certaine durée (non précisée) et peut combattre comme tel dans les Arènes, les Raids, les Combats de Dresseur et les défis contre la Team GO Rocket. Lors des Raids, les attaques du même type que votre Pokémon auront même droit à un bonus d'efficacité. Notez que vous aurez le choix entre Méga-Dracaufeu X et Y lors de la transformation (quand le second sera disponible), que la première Méga-Évolution d'un type de Pokémon coûte plus de Méga-Énergie que les suivantes, que les Pokémon Obscurs et les Clones ne peuvent pas être utilisés dans ce processus, et qu'une Méga-Évolution ne peut pas défendre une Arène.

Pour accompagner cette nouvelle fonctionnalité, Pokémon GO va accueillir une nouvelle Recherche Spéciale avec plusieurs bonus dont de la Méga-Énergie pour Dardargnan, ainsi qu'un évènement avec des Méga-Raids du 1er au 7 septembre, puis un autre dédié aux combats avec les Méga-Évolutions du 11 au 17, et enfin un dernier consacré aux Compagnons du 22 au 28. À côté de ça, les Raids dans leur ensemble vont changer dès ce 27 août, avec par exemple la suppression pure et simple des Raids à 2 et 4 étoiles. La difficulté des épreuves s'en retrouvera plus lisible, et les récompenses seront bien évidemment adaptées. Les bonus d'équipe vont aussi être retirés, alors que la rapidité d'exécution rentrera désormais en compte dans le nombre d'Honor Balls accessible pour la capture.

Comme ça, vous savez tout ce qui vous attend avec cette nouvelle mise à jour de Pokémon GO. À part ça, Pokémon Épée est disponible pour 46,99 € à la Fnac.