Pokémon GO : la Méga-Évolution et Victini bientôt ajoutés, du contenu pour fêter la sortie de L’île solitaire de l’Armure disponible

Les annonces du Pokémon Presents de ce mercredi 17 juin ont été plus nombreuses que nous aurions pu l'imaginer. Plusieurs nouveaux projets ont été annoncés, à savoir Pokémon Smile, Pokémon Café Mix et New Pokémon Snap, mais The Pokémon Company par l'intermédiaire de Tsunekazu Ishihara a aussi évoqué des jeux déjà disponibles, à savoir Pokémon Épée et Bouclier, ainsi que l'incontournable Pokémon GO. Ce dernier va à nouveau évoluer cette année, et pas qu'un peu !

Oui, la Méga-Évolution, fonctionnalité de gameplay introduite en 6G avec Pokémon X et Y, mais qui s'est fait refouler à l'entrée de Galar, va être ajoutée au cours de l'année 2020 dans le jeu de Niantic. Et ce n'est pas tout ce qui a été annoncé. Le Pokémon fabuleux de la 5G, Victini, va également faire son apparition cette année, et cela pourrait bien se produire lors du Pokémon GO Fest 2020, à moins que son ombre n'ait été placée à côté du logo du festival que par pur hasard...

Enfin, pour célébrer la sortie du DLC L'île solitaire de l’Armure, Canarticho de Galar a envahi le jeu et la boutique via des accessoires pour notre avatar. Si vous le désirez, il ne faudra pas trop traîner, car il ne restera que jusqu'à ce jeudi 18 juin à 15h00. Enfin, vous pouvez également arborer le style du dojo de Mustar et ce gratuitement !