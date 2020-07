Pokémon GO : le programme du mois d'août dévoilé, avec les semaines Ultra Bonus et un rattrapage du Pokémon GO Fest

Le week-end dernier a été tout particulier pour les joueurs de Pokémon GO, qui ont pu participer au premier Pokémon GO Fest en ligne en cette période de crise sanitaire. La communauté a encore une fois été au rendez-vous, avec un nombre de captures et d'autres chiffres renversants. Il est déjà temps de passer à la suite, et notamment au programme du mois d'août 2020.

La Phase d'Étude du mois mettra Baggiguane en lumière, les Heures du Pokémon Vedette auront encore lieu chaque mardi du mois, et il y aura surtout trois semaines d'évènements spéciaux grâce aux Ultra Bonus.

Rencontre de la Phase d'Étude d'août Du samedi 1er août 2020 à 13h00 au mardi 1er septembre 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris), vous pourrez rencontrer Baggiguane, le Pokémon Mue, lors de la Phase d'Étude. Heures du Pokémon vedette Durant le mois d'août, l'Heure du Pokémon vedette se déroulera tous les mardis à 18h00, heure locale, et chaque heure mettra à l'honneur un Pokémon différent et un bonus spécial ! Mardi 4 août 2020 : Hypotrempe sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon.

Mardi 11 août 2020 : Ténéfix sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous transférerez des Pokémon.

Mardi 18 août 2020 : Venipatte sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous ferez évoluer des Pokémon.

Mardi 25 août 2020 : Racaillou sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon. Les semaines d'Ultra Bonus débarquent ! Merci, participants du Pokémon GO Fest 2020, d'avoir relevé les défis de cette année ! Non seulement vous avez contré la prise de contrôle de l'événement par la Team GO Rocket, mais vous avez également remporté le déblocage d'Ultra Bonus de cette année. Voici ce à quoi vous aurez droit à chaque semaine d'Ultra Bonus. La Semaine du Dragon se déroulera du vendredi 31 juillet 2020 à 13h00 au vendredi 7 août 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris) . Les Pokémon majestueux de type Dragon sont de toutes formes et de toutes tailles, du minuscule Griknot à l'imposant Noadkoko d'Alola, et leur moment de gloire est arrivé ! Rayquaza sera dans les raids cinq étoiles et une Étude ponctuelle spéciale sera disponible uniquement cette semaine-là. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Solochi Chromatique !

. Les Pokémon majestueux de type Dragon sont de toutes formes et de toutes tailles, du minuscule Griknot à l'imposant Noadkoko d'Alola, et leur moment de gloire est arrivé ! Rayquaza sera dans les raids cinq étoiles et une Étude ponctuelle spéciale sera disponible uniquement cette semaine-là. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Solochi Chromatique ! La Semaine Énigmatique se déroulera du vendredi 7 août 2020 à 13h00 PDT au vendredi 14 août 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris) . Les Pokémon qui apparaîtront vont du mystérieux Lewsor au puissant Deoxys ! Deoxys sera disponible dans les raids cinq étoiles et, avec un peu de chance, vous pourriez en rencontrer un Chromatique ! Vous pourriez même rencontrer un Stari Chromatique.

. Les Pokémon qui apparaîtront vont du mystérieux Lewsor au puissant Deoxys ! Deoxys sera disponible dans les raids cinq étoiles et, avec un peu de chance, vous pourriez en rencontrer un Chromatique ! Vous pourriez même rencontrer un Stari Chromatique. La Semaine d'Unys se déroulera du vendredi 14 août 2020 à 13h00 au vendredi 21 août 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris). Larveyette, Doudouvet, Emolga et Frison, découverts à l'origine dans la région d'Unys, apparaîtront pour la toute première fois dans le monde de Pokémon GO ! Frison apparaîtra à New York, aux États-Unis, et dans les environs. Genesect sera disponible dans les raids cinq étoiles et, avec un peu de chance, vous pourriez en rencontrer un Chromatique ! Vous pourriez même rencontrer un Nodulithe Chromatique.

À tout cela il faut ajouter la Journée Communauté du samedi 8 août dédiée à Magicarpe, mais aussi un évènement de reconstitution du Pokémon GO Fest. Suite à des problèmes, tous les détenteurs d'un billet n'ont pas pu y participer correctement, alors une séance de rattrapage aura lieu le dimanche 16 août de 11h00 à 14h00.

En raison de problèmes techniques survenus lors de certains blocs d'habitat du Pokémon GO Fest, nous organisons en événement de reconstitution mondial le 16 août 2020, de 11h00 à 14h00, heure locale. Lors de cet événement de reconstitution, certains Pokémon du Pokémon GO Fest 2020 apparaîtront plus souvent dans la nature. Notez que cet événement de reconstitution sera accessible uniquement aux joueurs ayant acheté un billet pour le Pokémon GO Fest 2020. Détails Les Pokémon figurant dans les heures d'habitats Feu, Eau et Amitié du Pokémon GO Fest 2020 apparaîtront dans la nature. L'Encens sera plus efficace pour attirer les Pokémon présentés, et certains Pokémon n'apparaîtront que quand ils seront attirés par l'Encens. Alors, n'hésitez pas à utiliser l'Encens pour rencontrer toutes sortes de Pokémon !

Il y aura une boîte gratuite exclusive contenant deux Encens et deux Passes de Raid à distance. Veuillez noter que les joueurs peuvent obtenir cette boîte uniquement s'ils ont moins de trois Passes de Raid à distance dans leur Sac d'objets.

Les Cadeaux ouverts pendant l'événement peuvent contenir des Super Bonbons.

Les Encens activés pendant l'événement dureront une heure. Date et heure Dimanche 16 août 2020, de 11h00 à 14h00, heure locale, pour tous les joueurs du monde qui ont acheté un billet pour le Pokémon GO Fest 2020. Trois habitats différents seront proposés lors de cet événement et chacun d'eux durera une heure.

11h00 : Feu

12h00 : Eau

13h00 : Amitié Nous vous remercions de votre compréhension et d'aimer toujours autant Pokémon GO !

Bien évidemment, d'autres surprises et évènements pourraient être annoncés au cours du mois. À part ça, Pokémon Épée peut être acheté pour 44,49 € chez Amazon.