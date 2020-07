Pokémon GO : les chiffres fous du Pokémon GO Fest 2020 et la vedette de la Journée Communauté d'août dévoilée

Le Pokémon GO Fest a occupé une grande partie de la communauté Pokémon GO ce week-end, et a rencontré un beau succès. Sur deux jours et à travers le monde entier, les participants ont capturé 1 milliard de créatures, battu 58 millions de membres de la Team GO Rocket, échangé 55 millions de cadeaux et parcouru en moyenne 15 km. Qui a dit que le jeu de Niantic était mort ? Au terme de cette folle fin de semaine, les plus chanceux ont même pu capturer un Victini ou un Mewtwo Obscur pour renforcer leur équipe. Et grâce à l'investissement de la communauté, nous partons pour plusieurs semaines d'Ultra Bonus avec des activités thématiques.

En parallèle, Pokémon GO va poursuivre ses initiatives habituelles, dont la Journée Communauté d'août 2020. Elle aura précisément lieu le samedi 8 août de 11h00 à 17h00, et mettra en vedette Magicarpe, que nous pourrons faire évoluer en Léviator avec certainement une attaque spéciale à la clé, qui n'a pas encore été révélée.

Dresseuses, Dresseurs, Le Pokémon de la Journée Communauté est connu pour ceci : Sauter par-dessus les montagnes après avoir vécu de nombreuses années

Survivre dans toutes les eaux, qu'importe la pollution

Être une cible facile pour les prédateurs Dans le mille ! C'est Magicarpe, le Pokémon Poisson ! Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur la Journée Communauté à venir, qui mettra en avant un Pokémon qualifié par certains de sous-puissant et pathétique. Date et heure Samedi 8 août 2020 de 11h00 à 17h00 (heure locale) Détails Magicarpe apparaîtra plus fréquemment à l'état sauvage. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Magicarpe Chromatique.

Faites évoluer Magicarpe pendant l'événement ou pendant les deux heures qui suivent pour obtenir un Léviator qui connaît l'attaque Hydroqueue.

Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !

Il faut pas mal de Bonbons pour faire évoluer Magicarpe en Léviator ! Accomplissez des tâches de l'Étude de terrain de cet événement pour gagner des Bonbons Magicarpe supplémentaires.

Il y aura une Boîte Journée Communauté d'août spéciale en achat unique, comprenant 30 Hyper Balls, une CT Attaque Chargée d’élite, six Morceaux d'étoile et un Encens !

Pour 1 $ US (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à un scénario d'Étude spéciale exclusif à la Journée Communauté : Faire trempette ! Suivez le Professeur Willow dans sa découverte de Magicarpe et son épique voyage d'évolution !

Restez branchés pour savoir quand les billets pour le scénario d'Étude spéciale Faire trempette seront mis en vente ! Les billets sont non remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation). Veuillez noter que cette Étude spéciale n'inclura pas de médaille. Bonus Poussières Étoiles de capture x3

Les Encens activés pendant l'événement dureront trois heures. Dresseurs, plongeons dans cette incroyable aventure et célébrons Magicarpe ensemble !

