Pokémon GO : une créature inédite dans le jeu et un programme chargé pour Halloween 2023

Halloween approche, et Niantic compte bien fêter ça comme il se doit dans Pokémon GO. Le développeur dévoile cette semaine la première partie du programme de ces célébrations, et il y aura déjà un tas de choses à découvrir dans le jeu mobile, dont un Pokémon qui n'était encore jamais apparu dans Pokémon GO.

Sans plus attendre, voici le programme pour Halloween 2023 - Part 1 dans Pokémon GO, qui débutera dès cette semaine :

Pokémon GO Halloween 2023 Part 1

Du jeudi 19 octobre 2023 à 10h au jeudi 26 octobre 2023 à 10h (heure locale).

Toutombe et son évolution, le Pokémon Fantôchien Tomberro, apparaîtront pour la première fois dans Pokémon GO !

* Vous pouvez faire évoluer Toutombe en Tomberro avec 50 Bonbons Toutombe.

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage :

Abo

Nosferapti

Miaouss d'Alola

Fantominus

Spectrum

Mimigal

Feuforêve

Medhyèna

Polichombr

Baudrive

Funécire

Brocélôme**

Certain·e·s Dresseur·se·s pourront même rencontrer le Pokémon suivant :

Bacabouh

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

** Avec un peu de chance, vous tomberez peut-être sur un Brocélôme chromatique pour la première fois dans Pokémon GO.

Étude ponctuelle payante

Pour 5$ (ou le niveau de prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement. Accomplissez les tâches d'Étude pour gagner des rencontres avec des Pokémon de type Spectre, comme Brocélôme, et de type Ténèbres, comme Miaouss d'Alola. Vous pourrez également remporter une pose d'avatar sur le thème d'Halloween ! Veuillez noter que l'Étude ponctuelle expirera. Les tâches qui y sont associées doivent être accomplies et leurs récompenses doivent être récupérées avant le mardi 31 octobre 2023 à 20 h (heure locale).

Les Dresseur·euse·s pourront acheter et offrir des billets à leurs ami·e·s Pokémon GO ayant atteint au moins le niveau d'amitié Grands Amis. À noter que les achats, y compris ceux effectués pour d'autres personnes, ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation). Les billets ne peuvent pas être achetés avec des PokéPièces.

* Remarque : les billets pour l'Étude ponctuelle Halloween seront disponibles dans la boutique du jeu uniquement jusqu'au 30 octobre 2023 à 20h (heure locale).

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle exclusive à l'événement sera disponible du 19 octobre à 10h au 31 octobre 2023 à 20h (heure locale). Pendant toute la durée de l'événement, vous aurez accès à une Étude ponctuelle dont le but sera d'attraper des Pokémon de type Spectre ! Terminez les tâches d'Étude pour gagner de la Poussière Étoile, des rencontres avec Toutombe et plus encore. Une autre Étude ponctuelle exclusive à l'événement sera disponible du 19 octobre à 10h au 31 octobre à 20h (heure locale).

Pendant toute la durée de l'événement, vous aurez accès à une Étude ponctuelle axée sur Spiritomb et ses 108 esprits ! Terminez les tâches d'Étude pour rencontrer des Pokémon de type Spectre et Spiritomb. Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Bonus d'événement

Remportez des Bonbons supplémentaires lorsque vous capturez un Pokémon avec un Joli lancer, un Superbe lancer et un Excellent lancer.

Gagnez des Bonbons XL supplémentaires en capturant des Pokémon avec un Joli lancer, un Superbe lancer ou un Excellent lancer.

Les Dresseur·euse·s de niveau 31 ou plus recevront des Bonbons XL supplémentaires à l'éclosion des Œufs.

2 fois plus de Bonbons d'éclosion de Pokémon.

Rencontres de missions d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles ! Terminez-les pour obtenir des récompenses telles que des rencontres avec Feuforêve et Brocélôme, des Poké Balls et plus encore. Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Les Pokémon suivants apparaîtront lors de Raids.

Raids une étoile

Feuforêve

Polichombr

Baudrive

Raids trois étoiles

Ectoplasma

Bacabouh

Toutombe

Raids cinq étoiles

Engloutyran, jusqu'au 20 octobre à 10h.

Darkrai

Méga-Raids

Méga-Ectoplasma, jusqu'au 20 octobre à 10h.

Méga-Branette

Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Darkrai apparaîtra dans les Raids de niveau cinq à partir du 20 octobre 2023 à 10h (heure locale)

Méga-Branette apparaîtra dans les Méga-Raids à partir du 20 octobre 2023 à 10h (heure locale)

Œufs

Les Pokémon suivants vont éclore dans les Œufs de 7 km.

Goinfrex

Riolu

Tutafeh de Galar

Avec un peu de chance, vous pourriez faire éclore un Pokémon Chromatique !

Nouveaux objets d'avatar et autocollants

Les objets pour avatar suivants seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu pendant l'événement, et même après.

Masque Tutafeh

Déguisement Tutankafer

Tête de Tutankafer

Tête de Brocélôme

Perruque Toutombe

Vous pourrez obtenir des stickers sur le thème de l'événement en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et en les achetant dans la boutique du jeu.

Un objet d'avatar et une Recherche de partenaire avec Prime Gaming

Cette année, dans le cadre de la collaboration avec Amazon Prime Gaming, une offre redoutablement effrayante pour Halloween est réservée aux Dresseur·euse·s . Les membres Amazon Prime ont droit à une Étude ponctuelle aux récompenses stupéfiantes, dont un accès anticipé à la Perruque Toutombe, un objet d'avatar ! Cette Étude ponctuelle est disponible du 16 octobre 19h au 17 novembre 2023 à 18h59. Pour recevoir toutes leurs récompenses, les Dresseur·euse·s doivent terminer les tâches d'Étude avant le 25 décembre 2023 à 5h. Retrouvez plus d'informations sur la page Pokémon GO Prime Gaming.

Lot d'Halloween dans le magasin en ligne Pokémon GO

Le magasin en ligne Pokémon GO regorgera également de délicieuses surprises pour Halloween. Les Dresseur·euse·s pourront obtenir plus d'objets à un prix réduit ! Deux lots d'Halloween seront disponibles du 19 octobre à 10h au 31 octobre 2023 à 20h (heure locale). Pour 4,99$, vous recevrez 10 Passes de Raid premium, 2 Morceaux d'Étoile et 2 Œufs Chance. Et pour 9,99$, vous recevrez 10 Super-Incubateurs, 5 Incubateurs et 2 Encens. Parcourez ces lots et d'autres offres incroyables dans le magasin en ligne Pokémon GO.

Lots événementiels

Trois lots d'Halloween seront disponibles dans la boutique du jeu au cours de cet événement !

Pour 495 PokéPièces, vous obtiendrez 3 Passes de Raid à distance, 1 Morceau d'Étoile et 1 Œuf Chance.

Pour 725 PokéPièces, vous obtiendrez 10 Passes de Raid premium, 2 Morceaux d'Étoile et 2 Œufs Chance.

Pour 1 550 PokéPièces, vous obtiendrez 10 Super-Incubateurs, 5 Incubateurs et 2 Encens.

Retrouvez ces lots dans la boutique du jeu.

Épreuve PokéStop

Ouvrez l'œil : des Épreuves apparaîtront dans les PokéStops, où vous pourrez participer avec Polichombr, Branette ou Toutombe.

Étude ponctuelle payante Des bonbons à foison

Vous pourrez accéder à des Études ponctuelles payantes exclusives grâce au billet Des bonbons à foison à partir du 19 octobre 2023 à 10h (heure locale). Vous pouvez acheter ce billet dans la boutique du jeu au prix de 5$ (ou l'équivalent dans votre devise locale)*. Terminez les tâches d'Étude pour gagner deux Incubateurs, des rencontres supplémentaires avec Brocélôme et plus encore ! Veuillez noter que cette Étude ponctuelle est limitée dans le temps. Vous devez réussir toutes les tâches associées à celle-ci et récupérer vos récompenses avant le 31 octobre 2023 à 20h (heure locale).

Les Dresseur·euse·s pourront acheter et offrir des billets à leurs ami·e·s Pokémon GO ayant atteint au moins le niveau d'amitié Grands Amis. N'oubliez pas que les achats que vous effectuez, pour vous ou pour quelqu'un d'autre, ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation). Les billets ne peuvent pas être achetés avec des PokéPièces.

* Le billet Des bonbons à foison est un billet spécial qui donne accès à quatre Études ponctuelles distinctes pendant les événements du mois d'octobre. Pour en savoir plus, consultez le blog.

Musique de Lavanville

Un remix de la musique de Lavanville résonnera dans la nuit pendant l'événement d'Halloween de cette année. Montez le son du jeu et profitez de cette expérience qui vous fera voyager comme si vous vous promeniez à Lavanville ! Vous pouvez également écouter cette musique en regardant cette vidéo.

Des décorations à foison

Pendant les deux parties de l'événement d'Halloween, les PokéStops et les Arènes revêtiront les couleurs de l'automne avec des décorations chatoyantes !