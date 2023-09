Pokémon : les scalpers ruinent la collaboration avec le Musée Van Gogh, la carte promo déjà revendue à des prix délirants

Le commerce autour des cartes Pokémon est reparti de plus belle depuis quelques années, rendant parfois le simple achat de boosters par des joueurs du dimanche. La frénésie autour de la licence est telle que les produits dérivés sont aussi victime de ce succès, en témoigne les récentes planches de skateboard Santa Cruz en édition limitée qui se sont vendues en quelques secondes, avant d'être proposées à la revente au prix fort sur eBay et consorts.

Alors forcément, quand le Van Gogh Museum a annoncé une collaboration avec Pokémon pour des goodies revisitant les personnages de la série avec le coup de crayon de l'artiste néerlandais, il fallait s'attendre au pire. Et le pire est arrivé.

Du 28 septembre 2023 au 7 janvier 2024, pour ses 50 ans, l'incontournable musée d'Amsterdam propose ainsi plusieurs initiatives autour de la franchise de The Pokémon Company. Il y a par exemple l'accrochage de tableaux inédits aux couleurs de Pikachu, Ronflex ou Héliatronc, une vidéo ludique à découvrir sur place pour apprendre à redessiner le tableau de Pikachu, une quête à remplir pour obtenir une carte promotionnelle exclusive (dans la limite des stocks disponibles), ou encore une leçon éducative en ligne pour les enfants de primaire. Il y a bien évidemment aussi du merchandising, comme un vrai tableau d'Evoli, un poster, des T-shirts, des carnets ou un totebag.

Ou plutôt, il y avait, car la partie de la collection disponible en ligne s'est encore une fois épuisée en quelques instants. Pire, même sur place ce jeudi, les scalpers avaient pris la place des visiteurs du Van Gogh Museum afin d'être les premiers à pouvoir se procurer le merch en physique et la fameuse carte promotionnelle exclusive, causant des scènes de chahut qui feront honte à beaucoup de fans de la licence... Les stands auraient ainsi été vidés dès l'ouverture, en témoigne des vidéos diffusées sur la Toile. Et là encore, l'objectif était clair : la revente à prix délirant. La carte Pikachu with Grey Felt Hat est par exemple proposée en achat direct à 700 € par certains sur eBay, tandis que des enchères avec de véritables ambitions d'achat s'élèvent à plus de 400 €.

Meanwhile in the Pokemon at Van Gogh Museum Amsterdam... ????‍♂️#Pokemon pic.twitter.com/1pQxo4EcXF — Pokemon Deals Community (@deals_pokemon) September 28, 2023

Echt zin in een dagje Van Gogh museum om Pokémon te kijken ???????????? pic.twitter.com/txMKLKxzk4 — monkeloidtv (@monkeloidtv) September 28, 2023

Le Van Gogh Museum n'a pas communiqué sur l'incident, mais nous pouvons espérer qu'un encadrement sur les achats soit fait pour éviter que les stocks soient vidés dès les premières semaines du partenariat, ou que des réassorts permettront aux visiteurs tardifs de ramener un souvenir de l'évènement. Sinon, Le Retour de Détective Pikachu est disponible en précommande à 44,99 € avant sa sortie du 6 octobre 2023.