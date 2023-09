Pokémon : des planches mystères et des vêtements streetwear en collaboration avec une célèbre marque de skateboard

Pokémon n'est pas la licence la plus lucrative de l'histoire pour rien : elle n'hésite pas à multiplier régulièrement les produits dérivés, parfois même en collaboration avec des marques inattendues. Même l'habillement y a droit, en témoigne les récents partenariats avec Converse ou celio*.

Cette fois, c'est avec une marque de skateboard que The Pokémon Company va s'acoquiner. La société va en effet proposer une série de planches aux couleurs de la franchise avec Santa Cruz Skateboards, mais vous ne pourrez pas vraiment choisir votre modèle. Dans l'esprit d'une ouverture de booster de cartes, vous acheterez un sac scellé à l'aveugle, contenant un skate de 8 pouces mettant en vedette un personnage emblématique au hasard. Il y aura 15 variantes holograhpiques avec des créatures de la première génération, et même 5 variantes dorées et métalliques plus rares que les autres. Chaque blind bag coûtera 139,99 €, alors n'imaginez même pas ce qu'il faudra dépenser pour toutes les collectionner...

Santa Cruz Skateboards étant aussi une marque de streetwear, il en profitera pour sortir des vêtements en édition limitée Pokémon, à savoir 2 sweat-shirts à capuche, 3 T-shirts et une casquette, faisant honneur à Pikachu, Carapuce et Salamèche, comme vous pouvez le voir sur les visuels en page suivante. La collection capsule et les skates seront en vente à partir de ce mercredi 13 septembre à 14h00 heure française en ligne, et dès demain matin dans les magasins partenaires.

