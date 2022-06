Pokémon : une nouvelle collection chez celio* avec le Gang des Carapuce

Tout le monde aime Pokémon, notamment celio*, qui a déjà proposé plusieurs collections de vêtements et accessoires issus de la franchise. Et la boutique est de retour avec une nouvelle capsule, mettant en avant le Gang des Carapuce, mais également les deux autres starters de la première génération et l'incontournable Pikachu.

Les fans peuvent ainsi retrouver les tee-shirts Squad Goals, Le Chef est dans la place, Tes fauteurs de trouble préférés et L'Équipe au complet arborant le Gang des Carapuce dans diverses situations, celio* rappelle que c'est la première fois que ces Pokémon un peu voyous ont droit à leur collection de vêtements, mais aussi à une casquette. Bubizarre, Salamèche et Pikachu ne sont pas oubliés, avec un tee-shirt pour les starters Plante et Feu, tandis que le compagnon de Sacha a droit à deux tee-shirts, un sweatshirt, une nouvelle casquette, une chemisette, deux shorts et des claquettes, idéal pour la plage cet été.

Ces vêtements et accessoires sont déjà disponibles chez celio*, en boutique ou sur son site officiel. Comptez 19,99 € pour un tee-shirt, 15,99 € pour une casquette, 39,99 € pour le sweatshirt, 35,99 € pour la chemisette, 29,99 € pour un short et 19,99 € pour la paire de claquettes. Côté jeux vidéo, vous pouvez précommander Pokémon Écarlate et Violet à 47,40 € sur Amazon.

