One Piece : celio* dévoile une nouvelle collection de vêtements inspirés du manga

One Piece est le manga le plus populaire au monde et il a évidemment déjà eu droit à sa collection de vêtements chez celio*, tout comme Dragon Ball Z et Naruto. L'enseigne de prêt-à-porter française ne lâche cependant pas le morceau et dévoile une nouvelle capsule, avec un très beau sweat qui fait son retour.

Les fans de One Piece peuvent en effet retrouver le sweatshirt rouge Dead or Alive, accompagné des modèles Nakama, Le Commandant Barbe Blanche et L'Équipage au chapeau de paille, mais aussi la veste Ace aux Poings Ardents inspirée des varsity jackets, sans oublier cinq tee-shirts avec Luffy, Zoro, Shanks, Portgas D. Ace et Sir Crocodile.

Comme d'habitude, comptez 39,99 € pour un sweat, 19,99 € pour un tee-shirt et 99,99 € pour la veste. Cette nouvelle collection One Piece est à retrouver chez celio* en boutique ou sur son site officiel. Vous pouvez également craquer pour des produits dérivés de la franchise sur Amazon.

Lire aussi : Pokémon : une nouvelle collection chez celio* avec le Gang des Carapuce