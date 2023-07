NETFLIX : One Piece, Gol D. Roger lance une nouvelle ère de piraterie dans le nouveau trailer de l'adaptation live-action

Ce samedi, c'est le One Piece Day 2023, l'occasion d'annonces en tout genre autour de la licence. Nous avons ainsi eu droit à celle d'un Character Pass 2 pour One Piece: Pirate Warriors 4 avec du Gear 5 au programme. L'autre gros morceau du jour, c'est la diffusion d'une longue bande-annonce pour l'adaptation live-action de Netflix, dont le teaser du mois dernier avait révélé la date de sortie calée au 31 août. Nous découvrons au passage la VF, même si c'est l'anglais qui est la version originale, et l'apparence de nombreux personnages, dont certaines font déjà débat sur la Toile.

Bande-annonce VO

La vidéo débute donc avec le passage obligé qu'est l'exécution du Roi des pirates Gol D. Roger à Logue Town, incarné à l'écran par un Michael Dorman fort convaincant en lançant sa fameuse réplique donnant naissance à une nouvelle ère de piraterie et à la recherche du One Piece. C'est dans ce même cadre qu'apparaît Garp (Vincent Regan) et évidemment des soldats de la Marine. Le caractère de Luffy (Iñaki Godoy) est ensuite mis en exergue, rêveur en parlant de son amour pour la piraterie et débile en invitant un News Coo venu livrer le journal à rejoindre son équipage puis en parlant de mutinerie lorsqu'il s'envole (du pur Luffy), tandis qu'il montre ses talents de dessinateur à Nami (Emily Rudd) en lui présentant le pavillon noir de l'équipage.

Parmi les différentes scènes qui s'enchaînent ensuite, nous découvrons l'antre de Baggy le clown (Jeff Ward), qui prendra donc ici la forme d'un chapiteau de cirque, ce qui est plutôt bien vu et promet donc des surprises. Les pouvoirs de son Bara Bara no Mi rendent d'ailleurs très bien à l'écran, tout comme le majordome Merry, qui s'apprête à se faire trancher par les griffes acérées de Kuro, bien menaçantes, sans que ce dernier ne soit montré.

Nous découvrons également pour la première fois l'apparence des Hommes-Poissons avec Kuroobi (Jandre le Roux) affrontant Sanji (Taz Skylar) à l'intérieur du Baratie, dévoilant son jeu de jambes. Sa relation conflictuelle avec Zoro (Mackenyu Arata) se profile déjà et ce n'est pas pour nous déplaire. Nous retrouvons ensuite les deux personnages à Arlong Park, affrontant l'équipage de ce dernier, et il semble que le lieu ait été adapté en une sorte de parc aquatique, pourquoi pas après tout. Arlong (McKinley Belcher III) devrait d'ailleurs avoir une présence importante au fil des épisodes, puisqu'un plan nous le montre dans ce qui semble être l'antre de Baggy et faisant voler Luffy à travers la porte d'entrée du Baratie, alors qu'il n'y met pas les pieds dans l'œuvre originale. Le restaurant flottant disposera au passage de nombreux quais d'amarrage, un ajout plutôt bien vu.

En revanche, le visage d'Arlong risque de ne pas faire l'unanimité... Au moins, il est menaçant à sa manière et utilisera bien son épée Kiribachi lors du duel dans sa forteresse. La scène marquante où Luffy confie son chapeau à Nami sera elle bien retranscrite, reste à voir si les émotions suivront. Un aperçu du visage de Shanks (Peter Gadiot) a également de quoi décevoir, car il semble que nous soyons bien loin du charisme de l'Empereur... Espérons que sa prestation nous fasse changer d'avis. C'est tout le contraire pour Mihawk (Steven Ward), qui en impose déjà. Les VFX sur le corps élastique de Luffy passent eux assez bien à l'écran et les scènes d'action avec l'équipage du Chapeau de Paille sont déjà plutôt prometteuses, même le simple tir de lance-pierres d'Usopp (Jacob Romero Gibson).

Enfin, pour terminer, nous retrouvons notre protagoniste et Koby (Morgan Davies) devant un tableau de primes, ce dernier ayant bien cette fois les cheveux roses. Peut-être que le passage du blond à cette couleur sera donc lié au scénario. C'est l'occasion d'y voir quelques easter eggs avec en plus de l'avis de recherche d'Alvida, ceux de Foxy le renard argenté de l'arc du Davy Back Fight, qui a l'air aussi ridicule que dans le manga, du beau gosse Cavendish qui n'apparaît pas avant Dressrosa après l'ellipse et Bellamy la hyène à Jaya, qui n'aura pas volé son surnom avec une telle tronche. Une bonne manière de montrer l'étendue du monde de One Piece dès le départ.

Bande-annonce VF

Par ailleurs, l'auteur de One Piece Eiichirō Oda a partagé un message à l'attention des fans, qui a été traduit en français, où il évoque tout le chemin parcouru pour en arriver là et ce qu'implique une telle production live-action, tout en se montrant humble.

Si vous souhaitez vous abonner à Netflix, des cartes sont en vente sur Amazon.