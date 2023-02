celio* : une nouvelle collection Dragon Ball Z lancée

celio* s'amuse depuis quelques années à proposer des collections de vêtements et accessoires de mode inspirés de la culture manga, Dragon Ball Z avait déjà eu droit à sa capsule en 2020, mais voilà que Son Gokû, Vegeta et les autres sont de retour avec une collection inédite.

Les fans du manga d'Akira Toriyama peuvent ainsi craquer pour des tee-shirts arborant Piccolo, C-17, Trunks, Vegeta, Gohan ou encore Cell, des sweats avec Son Gokû lançant un Kame Hame-Ha et C-18 ainsi que des ensembles avec sweats et pantalons Perfect Cell et Ruban Rouge. Un bomber montrant un combat entre Cell et Gohan ainsi qu'une banane Cell sont également proposés.

La collection Dragon Ball Z est disponible dans toutes les boutiques celio* ou sur le site officiel du vendeur. Vous pouvez également retrouver des jeux vidéo Dragon Ball en promotion sur Gamesplanet.