Star Wars de retour chez celio* avec une nouvelle collection de vêtements

celio* aime proposer régulièrement des collections de vêtements et accessoires avec des licences issues de la pop culture, Star Wars est évidemment déjà passé par là, mais la franchise est de retour avec des tee-shirts, des sweats et d'autres vêtements, qui sont disponibles dès aujourd'hui.

Les fans peuvent ainsi retrouver les tee-shirts Un Nouvel Espoir, L'Étoile Noire, It's Useless to Resist et Trooper de Poche à 19,99 €, les sweats Le Copilote du Faucon Millenium, Que la Force soit avec vous, Come to the Dark Side, Seigneur Vador, Le Sweatshirt Col Rond et Les Forces de l'Empire à 39,99 €, mais aussi une casquette Yoda à 19,99 €, un pantalon de jogging à 29,99 €, une paire de chaussettes à 5,99 € et l'inévitable boxer Yoda ou Stormtroopers à 9,99 €.

Tous ces vêtements Star Wars sont à retrouver sur la boutique en ligne de celio* et dans les magasins. De quoi donner des idées de cadeaux pour Noël, vous pouvez sinon retrouver des produits dérivés Star Wars sur Amazon.