Converse : une collection Pokémon avec de belles chaussures (mais pas que) pour les 25 ans

Converse est habitué aux collaborations en tout genre, mais pas forcément du côté du jeu vidéo, même si nous avions déjà eu droit à des One Star à la sauce Super Mario. La marque de textile s'est cependant rapprochée d'une autre franchise culte du milieu, Pokémon, qui fête ses 25 ans jusqu'à la fin du mois prochain, pour une collection capsule lancée la semaine passée.

Elle contient des tee-shirts, un sweat-shirt, un hoodie, un sac à dos, une casquette et bien évidemment des chaussures pour adultes et enfants. Plusieurs variantes de la paire incontournable Chuck Taylor All Star sont disponibles, en toile ou en cuir, avec parfois la possibilité de les personnaliser davantage. Malheureusement, les plus belles pièces sont déjà en rupture, mais il reste tout de même de belles choses à acquérir pour diversifier votre style, à retrouver ici.

