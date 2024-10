Call of Duty: Black Ops 6, JuL ne met pas de kimono mais un gilet pare-balles pour sa nouvelle collection D’Or & de Platine

Impossible de passer à côté de JuL ces dernières années, le rappeur marseillais est l'un des artistes francophones les plus célèbres, avec 22 albums en 10 ans, une Victoire de la musique et sept millions d'albums vendus en 2022. Bref, JuL est le roi du Rap en France et il va même jusqu'à collaborer avec Activision pour la sortie de Call of Duty: Black Ops 6.

Non, pas de chanson dédiée au FPS, même si le rappeur rappelle que son album 13'Organisé 2 vient de sortir dans les bacs. JuL dévoile sa nouvelle collection D'Or et de Platine avec des vêtements et accessoires aux couleurs de Call of Duty: Black Ops 6. Cette capsule D&P x Call of Duty comprend une cagoule avec l'Ovni qui « fait le signe » et le logo de Cerberus, un t-shirt « vision nocturne » avec une citation à double lecture grâce à la phosphorescence, un sweat à capuche et même une paire de chaussettes. Tout cela est à découvrir sur la boutique de JuL, D'Or et de Platine.

La date de sortie de Call of Duty: Black Ops 6 est fixée au 25 octobre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 69,99 € sur Cdiscount et à la Fnac.

