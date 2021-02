Pokémon GO : Raids 5 étoiles, Pass de Raid à distance gratuit, Artikodin Obscur, le programme des évènements de mars 2021 détaillé

Pour Pokémon GO, le 1er mars ne signera pas que le début de la Saison 7 et celui de la Saison des Légendes, amenant les Formes Totémiques des légendaires de la sixième génération. Ce sera aussi le début d'un mois de mars riche en évènements et en créatures à capturer, en témoigne le programme complet qui vient d'être dévoilé.

Nous pourrons retrouver Griknot via la Phase d'Étude, profiter de nouvelles Études Spéciales pour rencontrer un Artikodin Obscur (puis des Électhor et Sulfura Obscurs), croiser Démétéros, Boréas et Fulguris dans les Raids 5 étoiles, toujours jouir d'Heures du Pokémon vedette et d'Heures bonus, et participer à des évènements limités comme À la recherche des Légendes, Journée Encens : Type Psy et type Acier ou un week-end spécial de Raids avec des Pokémon légendaires à la fin du mois. Sinon, le rôle des Bonbons XL sera modifié, et les lots gratuits hebdomadaires comprendront au moins un Pass de Raid à Distance gratuit.

À venir : Nouvelle Étude spéciale Team GO Rocket ! Il semblerait qu'après quelques mois de repos, Giovanni et ses Sbires soient une nouvelle fois prêts à faire mal ! Pire encore, ils ont obtenu plus de Pokémon Obscurs, y compris des Pokémon légendaires Obscurs ! D'après les premières enquêtes sur Giovanni, il utiliserait ces Pokémon légendaires Obscurs à des moments différents. Mars 2021 : Artikodin Obscur

Avril 2021 : Électhor Obscur

Mai 2021 : Sulfura Obscur À partir du dimanche 28 février 2021, à minuit (heure locale), participez à la nouvelle Étude spéciale Team GO Rocket de cette Saison pour gagner un Super Radar Rocket et anéantir Giovanni ! Vous pourrez également gagner des Super Radars Rocket au début de chaque mois de cette Saison, alors restez à l'écoute pour plus d'informations ! Rencontre de la Phase d’Étude de mars Du lundi 1er mars 2021, à 22h00, au jeudi 1er avril 2021, à 22h00, vous rencontrerez Griknot lors de la Phase d’Étude. Pokémon vedette dans les raids 5 étoiles et les Méga-Raids Les Pokémon légendaires suivants apparaîtront dans des raids cinq étoiles tout au long du mois de mars. Démétéros Forme Avatar apparaîtra dans des raids cinq étoiles du lundi 1er mars 2021, à 8h00, au samedi 6 mars 2021, à 8h00 (heure locale). Avec un peu de chance, vous pourriez même en rencontrer un chromatique !

Boréas Forme Avatar apparaîtra dans des raids cinq étoiles du samedi 6 mars 2021, à 8h00, au jeudi 11 mars 2021, à 8h00 (heure locale). Avec un peu de chance, vous pourriez même en rencontrer un chromatique !

Fulguris Forme Avatar apparaîtra dans des raids cinq étoiles du jeudi 11 mars 2021, à 8h00, au mardi 16 mars 2021, à 10h00 (heure locale). Avec un peu de chance, vous pourriez même en rencontrer un chromatique !

Fulguris Forme Totémique apparaîtra dans des raids cinq étoiles du mardi 16 mars 2021, à 10h00, au mardi 30 mars 2021, à 10h00 (heure locale).

Boréas Forme Totémique apparaîtra dans des raids cinq étoiles à partir du mardi 30 mars 2021, à 10h00 (heure locale). De plus, les Pokémon Méga-évolués suivants apparaîtront dans les Méga-Raids. Méga-Tortank, Méga-Roucarnage et Méga-Pharamp apparaîtront dans des Méga-Raids du lundi 1er mars 2021, à 8h00, au mardi 16 mars 2021, à 10h00 (heure locale).

Méga-Démolosse, Méga-Blizzaroi et un Pokémon Méga-Évolué surprise apparaîtront dans des Méga-Raids à partir du mardi 16 mars 2021, à 10h00 (heure locale).

Une Heure de Raids aura lieu de 18h00 à 19h00 (heure locale) tous les mercredis du mois de mars. Les Heures de Raids feront apparaître les Pokémon présents dans les raids cinq étoiles de la semaine concernée. Une Heure de Raids bonus se déroulera le lundi 15 mars 2021, de 18h00 à 19h00 (heure locale). Pour rappel, au début de la Saison des légendes le 1er mars 2021, vous pourrez gagner des PX supplémentaires en terminant des raids cinq étoiles ! Restez à l'écoute pour connaître l'actualité des événements du mois d'avril et plus de détails sur les prochains Pokémon présents dans des raids. Heures du Pokémon vedette En mars, l'Heure du Pokémon vedette aura lieu tous les mardis à 18h00 (heure locale) et chaque Heure mettra à l'honneur un Pokémon différent et un bonus spécial ! Mardi 2 mars 2021 : Krabby sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous transférerez des Pokémon.

Mardi 9 mars 2021 : Soporifik sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous ferez évoluer des Pokémon.

Mardi 16 mars 2021 : Voltorbe sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon.

Mardi 23 mars 2021 : Arakdo sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon.

Mardi 30 mars 2021 : Limagma sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon. Heures bonus de mars Nous testerons les Heures bonus tout au long du mois de mars. Ces tests auront lieu les jeudis indiqués, à 18h00 (heure locale), et chaque Heure proposera un bonus unique ! Jeudi 4 mars 2021 : Heure GO Rocket. Des montgolfières de la Team GO Rocket apparaîtront plus souvent. Soyez à l'affût, Dresseurs !

Jeudi 11 mars 2021 : Heure de Méga-bonus. Vous gagnerez plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon partageant un type avec votre Pokémon Méga-Évolué actif.

Jeudi 18 mars 2021 : Heure de Méga-Raids. Il y aura plus souvent des Méga-Raids. Journée Communauté de mars avec Passerouge Rejoignez-nous le samedi 6 mars 2021, de 11h00 à 17h00 (heure locale), pour une Journée Communauté explosive avec Passerouge. Faites évoluer Braisillon (la forme évoluée de Passerouge) pendant l'événement ou jusqu'à deux heures après sa fin pour obtenir un Flambusard connaissant l'attaque Calcination. Nouveaux événements à venir Nous partagerons prochainement plus d'informations sur ces événements. À la recherche des Légendes : Du mardi 9 mars 2021 au dimanche 14 mars 2021, rejoignez-nous pour débuter notre aventure à la recherche de Pokémon légendaires ! Et qui de mieux à nos côtés que Tarinor, le Pokémon Boussole, pour repérer ces Pokémon légendaires ! Qui sait, avec un peu de chance, vous pourriez même rencontrer un Tarinor chromatique !

Journée Encens : Type Psy et type Acier : Nous avons entendu dire que le dimanche 14 mars 2021, davantage de Pokémon de type Psy et de type Acier seront attirés par l'Encens, y compris Terhal !

Chargez ! : Du mardi 16 mars 2021 au lundi 22 mars 2021, préparez-vous pour un événement dans lequel des Pokémon de type Électrik feront leur entrée dans Pokémon GO !

Semaine Climat : Du mercredi 24 mars 2021 au lundi 29 mars 2021, vivez un tourbillon d'émotions avec des Pokémon sur le thème du climat. Ils apparaîtront à l'état sauvage et de nouveaux objets d'avatar seront disponibles. Cette semaine célèbrera l'arrivée de Boréas, Fulguris et Démétéros Forme Totémique dans Pokémon GO.

Un Week-end spécial de Raids avec des Pokémon légendaires se déroulera du samedi 27 mars 2021 au dimanche 28 mars 2021. Restez à l'écoute pour plus de détails sur ces événements ! Lots gratuits hebdomadaires Tous les lundis du mois de mars, un lot unique gratuit contenant 10 Super Balls, 10 Baies Framby et un Passe de Raid à distance sera disponible dans la boutique. Mises à jour sur la qualité de vie Nous sommes ravis de partager avec vous quelques mises à jour sur les Bonbons XL, qui rendront l'obtention de cette ressource dans Pokémon GO plus amusante et plus accessible. Vous aurez une chance de gagner un Bonbon XL lorsque vous échangerez des Pokémon. Plus la distance entre les lieux de capture des Pokémon est grande, plus votre chance de recevoir un Bonbon XL sera élevée.

Vous aurez désormais une chance de gagner un Bonbon XL en marchant avec votre Copain Pokémon.

Dorénavant, vous gagnerez à coup sûr des Bonbons XL en attrapant des Pokémon légendaires, fabuleux ou évolués.

À part ça, Pokémon Épée est disponible à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Pokémon GO : la Journée Communauté de mars 2021 avec Passerouge détaillée