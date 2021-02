Pokémon GO : la Saison des Légendes annoncée avec les Formes Totémiques des Génies et la Saison 7 de la Ligue de Combat GO

Maintenant que le Circuit Kanto est passé, Niantic peut totalement se tourner vers les nouveautés du mois de mars de Pokémon GO, qui ne se limiteront évidemment pas à la Journée Communauté dédiée à Passerouge. En effet, il y aura du changement dans l'air avec la fin de la Saison des festivités et le début de la Saison des Légendes à compter du lundi 1er mars.

Côté nouveautés annoncées, la plus excitante pour les joueurs désirant remplir leur Pokédex est la venue des Formes Totémiques de Boréas, Démétéros et Fulguris, le trio de Génies d'Unys qui bénéficiera d'une Étude spéciale pour l'occasion, sachant en plus que d'autres créatures légendaires feront leur première apparition au cours de la saison. Des Méga-Évolutions inédites seront aussi de la partie, certaines dans les Méga-Raids, lesquelles restant toutefois à déterminer à cette heure. Les créatures sauvages vont aussi varier avec la présence de Voltorbe et Chaglam en villes, ou encore de Démanta et Viskuse près de l'eau, ainsi que de Granivol dans les zones boisées.

Chaque hémisphère aura droit à ses exclusivités. Dans le nord, il y aura notamment Saquedeneu, Apitrini, Cradopaud, Couaneton, Insécateur, Minidraco et Doudouvet, mais aussi les starters de Sinnoh, à savoir Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf, ainsi que Vivaldaim Forme Printemps. Dans le sud, il sera possible de croiser Férosinge, Yanma, Mustébouée, Chovsourir, Pomdepik, Draby et Grindur, entre autres, les starters d'Unys que sont Vipélierre, Gruikui et Moustillon, ainsi que Vivaldaim Forme Automne.

Pour les œufs, ceux de 2 km pourront éclore en Arcko, Poussifeu et Gobou, ceux de 5 km en Soporifik, Azurill et Munna, tandis que ceux de 10 km abriteront Ningale et Mamanbo. Différents bonus seront enfin diffusés tout au long de la saison, qui prendra fin le 1er juin à 10h00, heure locale.

L'autre gros morceau des annonces effectuées par Niantic, c'est le lancement imminent de la Saison 7 de la Ligue de Combat GO, qui coïncidera évidemment avec la Saison des Légendes et débutera donc aussi le 1er mars. Nouvelles coupes et récompenses occuperont les amateurs de PvP jusqu'au 31 mai 2021, vous pouvez donc dès à présent planifier vos sessions de jeu bien à l'avance.

Récompenses de la Saison 6, programme de la Saison 7 et évènements à venir Dès le lancement de la Saison 7 le lundi 1er mars 2021, à 22h00, vos récompenses de fin de la Saison 6 seront disponibles sur l'écran Combat, y compris une CT Attaque Immédiate d'élite si vous avez atteint le rang 19 ou supérieur. Votre classement sera remis à zéro. Restez à l'écoute en cas de changement. La Ligue Super se déroulera du lundi 1er mars 2021, à 22h00, au lundi 15 mars 2021, à 22h00.

La Ligue Hyper et sa Coupe Majeure se dérouleront du lundi 15 mars 2021, à 22h00, au lundi 29 mars 2021, à 22h00.

La Ligue Master, la Ligue Master Classique et la Ligue Super se dérouleront du lundi 29 mars 2021, à 22h00, au lundi 5 avril 2021, à 22h00. Seuls les Pokémon n'ayant pas reçu de Bonbon XL sont autorisés à participer à la Ligue Master Classique.

Les trois ligues se dérouleront du lundi 5 avril 2021, à 22h00, au lundi 12 avril 2021, à 22h00.

La Ligue Super et une nouvelle coupe appelée la Ligue Super - Remix se dérouleront du lundi 12 avril 2021, à 22h00, au lundi 26 avril 2021, à 22h00. Consultez la section Coupes ci-dessous pour plus d'informations.

La Ligue Hyper et sa Coupe Majeure se dérouleront du lundi 26 avril 2021, à 22h00, au lundi 10 mai 2021, à 22h00.

La Ligue Master, la Ligue Master Classique et la Coupe Rétro se dérouleront du lundi 10 mai 2021, à 22h00, au lundi 17 mai 2021, à 22h00. Seuls les Pokémon n'ayant pas reçu de Bonbon XL sont autorisés à participer à la Ligue Master Classique. Consultez la section Coupes ci-dessous pour plus d'informations.

Les trois ligues se dérouleront du lundi 17 mai 2021, à 22h00, au lundi 24 mai 2021, à 22h00.

La partie avec classement se terminera le lundi 24 mai 2021, à 22h00.

Une Coupe Kanto, sans classement, se déroulera du lundi 24 mai 2021, à 22h00, au lundi 31 mai 2021, à 22h00. Consultez la section Coupes ci-dessous pour plus d'informations. La Saison 7 disposera du même type de classement que la Saison 6. Quelles sont les nouveautés de la Saison 7 ? Voici quelques changements majeurs à venir dans la Saison 7 de la Ligue de Combat GO. Vous ne voudrez pas manquer ces récompenses de la Saison 7. Les Dresseurs qui atteindront le rang 10 obtiendront des objets d'avatar de Pikachu Catcheur. Les Dresseurs qui atteindront le rang de Légende gagneront des objets d'avatar et une pose inspirée par Inezia, qui a fait sa première apparition dans Pokémon Version Noire et Pokémon Version Blanche. Au rang 19, vous recevrez une CT Attaque Chargée d’élite. Vous recevrez également une CT Attaque Immédiate d’élite comme récompense de fin de saison.

Les Pokémon que vous rencontrerez en atteignant certains rangs seront inspirés par Inezia. De plus, les joueurs qui atteindront le rang 20 rencontreront le Pokémon légendaire apparaissant dans des raids cinq étoiles à ce moment-là.

Rang 1 : Vous rencontrerez Zéblitz, l'un des Pokémon partenaires d'Inezia dans les jeux vidéo Pokémon.

Rangs 1 et supérieurs : Vous pourrez rencontrer des Pokémon tels que Têtarte, Lainergie, Ymphect, Mygavolt et d'autres.

Rangs 10 et supérieurs : Vous pourrez rencontrer des Pokémon tels que Charmina, Viskuse, Limonde et d'autres.

Rangs 15 et supérieurs : Vous pourrez rencontrer des Pokémon tels que Baggiguane, Mélancolux et Furaiglon. N'oubliez pas, avec un peu de chance, vous pourrez rencontrer un Furaiglon chromatique !

Rangs 20 et supérieurs : Vous pourrez rencontrer le Pokémon légendaire apparaissant dans des raids cinq étoiles à ce moment-là.

Rangs As et supérieurs : Vous pourrez rencontrer Solochi !

Rang Légende : Vous rencontrerez un Pikachu Catcheur. Vous ne pourrez rencontrer un Pikachu Catcheur qu'à cette occasion pendant la saison.

Vous gagnerez plus de Bonbons XL que d'habitude en attrapant les Pokémon suivants lors des rencontres de récompense de la Ligue de Combat GO : Têtarte, Lainergie, Ymphect, Charmina, Baggiguane, Mygavolt, Mélancolux et Limonde.

Restez à l'écoute pour connaître plus de détails sur les coupes de la Ligue Combat GO qui seront présentées dans la seconde moitié de la Saison 7. Coupes Les coupes suivantes seront accessibles cette saison ! Ligue Super - Remix : Les 10 Pokémon les plus utilisés dans la Ligue Super ne pourront pas participer à cette version de la Ligue. Nous partagerons la liste des Pokémon non admis peu après la fin de la Ligue Super le 15 mars. Nous avons hâte de savoir quels Pokémon seront les stars de la Ligue Super - Remix !

: Les 10 Pokémon les plus utilisés dans la Ligue Super ne pourront pas participer à cette version de la Ligue. Nous partagerons la liste des Pokémon non admis peu après la fin de la Ligue Super le 15 mars. Nous avons hâte de savoir quels Pokémon seront les stars de la Ligue Super - Remix ! Coupe Rétro : Cette coupe sera un retour dans le passé ! Seuls les 15 premiers types de Pokémon, à l'exclusion des types Ténèbres, Acier et Fée, pourront participer à cette coupe. La limite de PC sera de 1 500.

: Cette coupe sera un retour dans le passé ! Seuls les 15 premiers types de Pokémon, à l'exclusion des types Ténèbres, Acier et Fée, pourront participer à cette coupe. La limite de PC sera de 1 500. Coupe Kanto : La limite de PC pour cette coupe sera de 1 500. Seuls les Pokémon ayant un numéro de Pokédex entre 001 et 151 compris seront autorisés à participer. Votre classement ne sera pas affecté par la Coupe Kanto, alors laissez libre cours à votre créativité ! Une dernière chose ! Nous avons décidé que les distances de marche précédentes nécessaires pour débloquer des combats ne seraient plus valables pour la Ligue de Combat GO. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur la Saison 7 de la Ligue de Combat GO et des mises à jour sur les attaques du Combat de Dresseurs.

