Pokémon GO : les nouveautés de juin 2022 détaillées, avec le lancement de la Saison GO et l'arrivée de la Semaine Aventure

La Saison d'Alola est désormais terminée dans Pokémon GO, qui enchaîne depuis ce mercredi 1er juin à 10h00 avec la... Saison GO, qui durera jusqu'au 1er septembre à la même heure. Oui, le nom n'est pas très original, mais l'illustration principale de celle-ci a de quoi intriguer, puisque nous y voyons une Ultra-Brèche et un membre de l'Ultra-Commando, de même que Shaymin Forme Céleste et les fleurs de Gracidée. Niantic a donc évidemment fait le point sur les nouveautés et évènements qui attendent la communauté dans les semaines à venir.

Voici pour commencer les grandes lignes du programme de juin 2022 dans Pokémon GO :

Accès anticipé aux Bonbons XL À partir de la Saison GO, nous réduisons le niveau que les Dresseurs doivent atteindre pour gagner des Bonbons XL. Désormais, tous les Dresseurs de niveau 31 et plus pourront récupérer des Bonbons XL ! Évènements à venir Restez à l’écoute pour plus de détails à venir sur ces évènements passionnants. Semaine Aventure : La Semaine Aventure est de retour ! Préparez-vous à explorer le vaste monde des fossiles et des Pokémon de type Roche lors de cet évènement préféré des fans qui se déroulera du mardi 7 au dimanche 12 juin 2022.

: La Semaine Aventure est de retour ! Préparez-vous à explorer le vaste monde des fossiles et des Pokémon de type Roche lors de cet évènement préféré des fans qui se déroulera du mardi 7 au dimanche 12 juin 2022. Évènement de collaboration du JCC Pokémon : Les univers entrent en collision ! Les fans du JCC Pokémon voudront sûrement savoir ce que nous leur réservons pour ce passionnant cross-over qui se déroulera du jeudi 16 au jeudi 30 juin 2022. Pokémon vedette dans les Raids Les Pokémon suivants apparaîtront dans des raids tout au long du mois de juin. Raids cinq étoiles Les Pokémon légendaires Kyogre, Groudon et Mewtwo font leur grand retour dans les raids cinq étoiles en juin ! Remarque : Les rotations de raid commencent et se terminent toutes à 10h00 (heure locale) aux dates indiquées, sauf indication contraire. Du mercredi 1er juin 2022 au mardi 7 juin 2022 : Kyogre (chromatique).

Du mardi 7 juin 2022 au jeudi 16 juin 2022 : Groudon (chromatique).

Du jeudi 16 juin 2022 au jeudi 23 juin 2022 : Mewtwo (chromatique) avec l'Attaque Chargée : Ball’Ombre.

Du jeudi 23 juin 2022 au vendredi 1er juillet 2022 : Mewtwo (chromatique) avec l'Attaque Chargée : Frappe Psy. Méga-Raids Méga-Ptérak, Méga-Steelix, Méga-Florizarre et Méga-Tortank dans les Méga-Raids ! Remarque : Les rotations de Raids commencent et se terminent toutes à 10h00 (heure locale) aux dates indiquées. Du mercredi 1er juin 2022 au mardi 7 juin 2022 : Méga-Steelix (chromatique).

Du mardi 7 juin 2022 au jeudi 16 juin 2022 : Méga-Ptéra (chromatique).

Du jeudi 16 juin 2022 au jeudi 23 juin 2022 : Méga-Florizarre (chromatique).

Du jeudi 23 juin 2022 au vendredi 1er juillet 2022 : Méga-Tortank (chromatique). Heures de Raids Une Heure de Raids aura lieu chaque mercredi du mois de juin de 18h00 à 19h00 (heure locale). Les Pokémon suivants apparaîtront. 1er juin : Kyogre (chromatique).

8 juin : Groudon (chromatique).

15 juin : Groudon (chromatique).

22 juin : Mewtwo (chromatique) avec l'Attaque Chargée : Ball’Ombre.

29 juin : Mewtwo (chromatique) avec l'Attaque Chargée : Frappe Psy. Rencontres de Phases d’Étude de juin Du mercredi 1er juin 2022 à 22h00 au vendredi 1er juillet 2022 à 22h00 : Tic (chromatique). Heures du Pokémon vedette Durant le mois de juin, l’heure du Pokémon vedette aura lieu le mardi de 18h00 à 19h00 (heure locale) et célèbrera un Pokémon différent et un bonus spécial à chaque fois ! 7 juin : Tarinor (chromatique) | Bonbons de capture de Pokémon x2.

14 juin : Démanta (chromatique) | Bonbons pour le transfert de Pokémon x2

21 juin : Mimigal (chromatique) | PX à chaque évolution de Pokémon x2

28 juin : ??? (chromatique).

La Semaine Aventure évoquée plus haut a d'ores et déjà eu droit à de plus amples détails, à retrouver ci-dessous.

Dresseurs, Prêts pour une nouvelle aventure ? Cette année, à travers les rochers escarpés et les champs de fossiles, la Semaine Aventure invite les Dresseurs à sortir et à passer du temps avec leurs Pokémon de type Roche ou Fossiles préférés. Encore mieux : il paraît que les Dresseurs peuvent découvrir une version Ultra de cet évènement, qui contient des bonus supplémentaires. Peut-être qu'une coopération pendant le Pokémon GO Fest nous permettra d'en savoir plus sur cette mise à niveau palpitante... Semaine Aventure Du mardi 7 juin 2022, à 10h00, au dimanche 12 juin 2022, à 20h00 (heure locale). Débuts sur Pokémon Ptyranidur et Amagara font leur arrivée dans les Études de terrain et les Œufs de Pokémon GO ! Rencontres sauvages Vous pouvez rencontrer les Pokémon suivants à l’état sauvage : Rhinocorne (chromatique) ;

Amonita (chromatique) ;

Kabuto (chromatique) ;

Embrylex (chromatique) ;

Galekid (chromatique) ;

Lilia (chromatique) ;

Anorith (chromatique) ;

Kranidos (chromatique) ;

Dinoclier (chromatique). Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer les Pokémon suivants : Gravalanch ;

Ptéra (chromatique) ;

Ymphect. Raids Les Pokémon suivants apparaîtront lors de Raids : Raids une étoile Racaillou (chromatique) ;

Racaillou d'Alola (chromatique) ;

Simularbre (chromatique) ;

Nodulithe (chromatique). Raids trois étoiles Rhinoféros ;

Caratroc (chromatique) ;

Tyranocif ;

Galeking. Raids cinq étoiles Groudon (chromatique). Méga-Raids Méga-Ptéra (chromatique). Œufs Les Pokémon suivants vont éclore dans les Œufs de 7 km : Caratroc (chromatique) ;

Limagma (chromatique) ;

Kranidos (chromatique) ;

Dinoclier (chromatique) ;

Carapagos (chromatique) ;

Arkéapti (chromatique) ;

Ptyranidur ;

Amagara. Rencontres de missions d’Étude de terrain Vous pouvez rencontrer les Pokémon suivants lorsque vous effectuez des tâches d’Études de terrain : Amonita (chromatique) ;

Kabuto (chromatique) ;

Ptéra (chromatique) ;

Lilia (chromatique) ;

Anorith (chromatique) ;

Kranidos (chromatique) ;

Dinoclier (chromatique) ;

Ptyranidur ;

Amagara. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer les Pokémon suivants : Carapagos (chromatique) ;

Arkéapti (chromatique). Bonus d’évènement PX x2 lorsque vous faites tourner des PokéStops.

5 fois plus de PX en faisant tourner un PokéStop pour la première fois.

Attendez-vous également à trois Journées Communauté lors de cette saison, le samedi 25 juin, le dimanche 17 juillet et le samedi 13 août, reste à savoir quelles créatures seront mises en avant. Enfin, ce week-end aura lieu le Pokémon GO Fest, les 4 et 5 juin, à travers le monde, qui sera suivi durant l'été par trois évènements physiques au cours de l'été. Nous y reviendrons dans un article dédié. Enfin, vous pouvez retrouver ci-dessous les Pokémon qui sont disponibles dans la nature et les œufs (du moins une partie) tout au long de la Saison GO.

Différents Pokémon apparaîtront dans la nature ! Villes : Rattata (chromatique) ;

Smogo (chromatique) ;

Capumain (chromatique) ;

Archéomire (chromatique) ;

Cradopaud (chromatique) ;

Ratentif (chromatique) ;

Limonde de Galar (chromatique). Les forêts : Mystherbe (chromatique) ;

Boustiflor ;

Saquedeneu (chromatique) ;

Caratroc (chromatique) ;

Balignon ;

Ceribou (chromatique) ;

Manglouton (chromatique). Montagnes : Sabelette (chromatique) ;

Onix (chromatique) ;

Phanpy (chromatique) ;

Galekid (chromatique) ;

Kraknoix (chromatique) ;

Hippopotas (chromatique) ;

Gringolem. Plages et Eau : Tentacool (chromatique) ;

Krabby (chromatique) ;

Hypotrempe (chromatique) ;

Axoloto (chromatique) ;

Écrapince (chromatique) ;

Obalie (chromatique) ;

Araqua. Hémisphère nord : Coxy (chromatique) ;

Arcko (chromatique) ;

Poussifeu (chromatique) ;

Gobou (chromatique) ;

Apitrini ;

Griknot (chromatique) ;

Vivaldaim Forme Été. Hémisphère sud : Mimigal (chromatique) ;

Embrylex (chromatique) ;

Tortipouss (chromatique) ;

Ouisticram (chromatique) ;

Tiplouf (chromatique) ;

Miamiasme (chromatique) ;

Vivaldaim Forme Hiver. Les Pokémon suivants vont éclore dans les Œufs de cette saison ! Œufs de 2 km : Ptitard (chromatique) ;

Magnéti (chromatique) ;

Magicarpe (chromatique) ;

Méditikka (chromatique) ;

Picassaut ;

Manglouton (chromatique) ;

Nounourson (chromatique). Œufs de 5 km : Togepi (chromatique) ;

Airmure (chromatique) ;

Okéoké (chromatique) ;

Archéomire (chromatique) ;

Brindibou ;

Flamiaou ;

Otaquin. Œufs de 10 km : Riolu (chromatique) ;

Emolga ;

Coupenotte (chromatique) ;

Furaiglon (chromatique) ;

Mucuscule ;

Sonistrelle ;

Bébécaille. Œufs en récompenses de Suivi d’exploration Œufs de 5 km : Kranidos (chromatique) ;

Dinoclier (chromatique) ;

Ptiravi (chromatique) ;

Goinfrex ;

Nodulithe (chromatique) ;

Viskuse. Œufs de 10 km : Minidraco (chromatique) ;

Draby (chromatique) ;

Terhal (chromatique) ;

Riolu (chromatique) ;

Solochi (chromatique) ;

Mucuscule. Bonus de saison Augmentation des dégâts bonus d’amitié pour les Raids.

Durée d’activation du Module Leurre augmentée à une heure.

1 Échange spécial supplémentaire par jour.

Un bonbon Pokémon supplémentaire lors de l'échange de Pokémon.

Bonbon L garanti par l'échange de Pokémon.

Packs d'amitié garantis en faisant tourner des disques Pokéstop.

Hausse des dégâts infligés par les Pokémon participant à des raids à distance.

Efficacité de l’Encens augmentée en marchant.

Vous pouvez donc retourner vous balader et capturer des Pokémon depuis votre smartphone.

