Pokémon GO : tous les détails sur la Journée Communauté de juin 2020

Nous connaissons déjà les deux prochains Pokémon à l'honneur des Journées Communauté de Pokémon GO. Ils ont été choisis par vote par les joueurs, et il s'agira d'Aspicot pour juin et Fantominus pour juillet. Niantic revient désormais vers nous pour nous donner les détails de la prochaine édition, à savoir la Journée Communauté d'Aspicot.

Elle aura donc lieu le samedi 20 juin de 11h00 à 17h00, avec des Encens à la durée rallongée, des Poussières Étoiles triplées, quelques bonus et la possibilité de croiser des spécimens chromatiques. Vous pourrez ensuite faire évoluer votre Aspicot en Conconfort puis en Dardargnan, la forme finale pouvant apprendre l'attaque exclusive Tunnelier si elle est atteinte avant 19h00 le jour même.

Dresseuses, Dresseurs, Un grand merci à tous et toutes pour votre implication dans la promotion et l'élection des Pokémon que vous souhaitiez voir mis à l'honneur lors de la Journée Communauté de juin et juillet. Nous sommes heureux de vous annoncer qu'Aspicot, le Pokémon Insectopic, sera la vedette du mois de juin et Fantominus, le Pokémon Gaz, celle du mois de juillet ! Vous trouverez ci-après des informations complémentaires concernant la Journée Communauté de juin et tenez-vous au courant pour celle de juillet. Date et heure Samedi 20 juin 2020 de 11h00 à 17h00 (heure locale) Détails Aspicot apparaîtra dans la nature plus fréquemment. Avec un peu de chance, vous rencontrerez peut-être un Aspicot chromatique.

Faites évoluer Coconfort (la forme évoluée d’Aspicot) pendant l’évènement ou jusqu’à deux heures maximum après sa fin pour obtenir un Dardargnan connaissant l'attaque Tunnelier.

Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !

Un lot spécial en achat unique sera disponible durant la Journée Communauté de juin comprenant : une CT Attaque Chargée d’Élite, 30 Hyper Balls, 3 Morceaux d’Étoile et 3 Encens. Bonus Poussières Étoiles de capture x3

Les Encens activés pendant l'événement dureront trois heures.

Les Copains Pokémon avec un niveau d'amitié Grand copain ou supérieur vous apporteront des objets utiles, tels que des Poké Balls, tout au long de l'événement. Consultez cet article du Centre d'aide pour découvrir comment devenir Grand copain avec votre Copain Pokémon. Aucun livestream n’est prévu pendant la Journée Communauté de juin. Nous tenions à remercier les Dresseuses et les Dresseurs qui ont répondu présents lors de notre tout premier livestream de la Journée Communauté. Nous repartons avec des souvenirs plein la tête, beaucoup de bon temps et une flopée de Grainipiot, en espérant que vous en avez attrapé autant que nous ! Bien, maintenant que tout est dit... Êtes-vous prêt.e.s pour la Journée Communauté d’Aspicot ? Let’s GO, fans de ce Pokémon Insectopic !

