Pokémon GO : les évènements de juin 2020 dévoilés, Zekrom viendra électrifier les Raids

Nous arrivons à la fin mai et comme chaque mois, Niantic a communiqué sur les évènements qui occuperont les joueurs de Pokémon GO au fil des prochaines semaines. Comme attendu, après l'arrivée de Reshiram dans les Raids, c'est l'autre légendaire phare de la 5G qui pourra prochainement être combattu, Zekrom. Les Phases d’Étude du mois seront elles dédiées au Pokémon de type Sol Kraknoix, tandis que plusieurs Heures du Pokémon vedette sont programmées. Et surtout, les évènements que sont le solstice et l'Insectomania vont faire le retour.

Avant de passer à tous les détails, le studio a fait le point sur l'Étude spéciale qui est désormais accessible dans le cadre des Défis Souvenir et n'a aucune limite temporelle. D'ailleurs, il est possible de passer par la boutique pour l'acquérir et participer.

Pokémon Épée 44,39 € sur Amazon Étude spéciale du Défi Souvenir 2020 Félicitations aux Dresseurs qui ont terminé les quatre Études ponctuelles ! Vous avez débloqué l'accès à l'Étude spéciale Champion du Défi Souvenir 2020. Rejoignez le Professeur Willow pour redécouvrir des Pokémon originaires de la région d'Unys et rencontrez des Pokémon originaires de la région de Galar, alors qu'ils font leurs débuts dans Pokémon GO. Terminez les quatre séries de tâches de cette Étude spéciale pour gagner cinq Super Bonbons, des rencontres avec Miaouss de Galar, Limonde de Galar et Genesect, ainsi que les lunettes du Professeur Willow en objet d'avatar exclusif ! Contrairement aux précédentes séries d'Études ponctuelles, cette Étude spéciale n'est pas limitée dans le temps et peut être débloquée et terminée à tout moment. Si vous n'avez pas réussi à finir toutes les Études ponctuelles, ne vous inquiétez pas : vous pourrez acheter un billet pour l'Étude spéciale Célébration du Défi Souvenir 2020 dans la boutique. Vous aurez ainsi accès aux mêmes missions et récompenses que dans l'Étude spéciale Champion du Défi Souvenir 2020. Si vous avez déjà accès à l'Étude spéciale du champion du Défi Souvenir 2020 et que vous achetez un billet dans la boutique pour l'Étude spéciale Célébration du Défi Souvenir 2020, vous recevrez une version de l'Étude spéciale Célébration du Défi Souvenir 2020 comprenant les modifications suivantes : au lieu de gagner une rencontre de récompense avec un Pokémon, vous gagnerez à chaque fois 10 Bonbons pour ce Pokémon spécifique. Vous gagnerez également de la Poussière Étoile au lieu des lunettes du Professeur Willow. Tous les Dresseurs peuvent profiter d'un évènement qui aura lieu à la même période. Lors de cet évènement, Limonde de Galar apparaîtra à l'état sauvage, vous pourrez également faire éclore Miaouss de Galar, Zigzaton de Galar, Darumarond de Galar et Limonde de Galar à partir d'Œufs de 7 km. De plus, essayez de faire évoluer Miaouss de Galar, Zigzaton de Galar et Darumarond de Galar !

Place ensuite à tout ce qui vous attend en juin dans Pokémon GO :

Rencontres des Phases d’Étude de juin : Kraknoix ainsi que des Bonbons Kraknoix bonus Du lundi 1er juin 2020 à 22h00 au mercredi 1er juillet 2020 à 22h00, vous pourrez rencontrer Kraknoix, le Pokémon Piégeur, lors des Phases d'Études. Zekrom fait sa première apparition survoltée dans Pokémon GO Il est bientôt l'heure de mettre vos préférences à l'épreuve. À partir du mardi 16 juin 2020 à 22h00, Zekrom, le Pokémon Noir Idéal, attendra que vous veniez le défier lors de raids cinq étoiles. De plus, les Heures de Raids mettront à l'honneur Zekrom tous les mercredis, tant qu'il sera présent dans les raids cinq étoiles. Mercredi 17 juin 2020 de 18h00 à 19 h00 (heure locale).

de 18h00 à 19 h00 (heure locale). Mercredi 24 juin 2020 de 18h00 à 19h00 (heure locale).

de 18h00 à 19h00 (heure locale). Mercredi 1er juillet 2020, de 18h00 à 19h00 (heure locale). Préparez vos passes de Raid à distance ainsi que vos Pokémon de type Sol, Glace, Dragon et Fée pour le combat. L'évènement sur le thème du solstice et l'évènement Insectomania reviennent dans Pokémon GO Certains évènements bien connus feront leur retour plus tard ce mois-ci. L'évènement sur le thème du solstice se déroulera du vendredi 19 juin 2020 à 8h00 au mercredi 24 juin 2020 à 10h00 heure locale.

L'évènement Insectomania se déroulera du vendredi 26 juin 2020 à 8h00 au mercredi 1er juillet 2020 à 10h00 heure locale. Nous partagerons davantage d’informations à mesure que les dates des évènements approcheront. Heures du Pokémon vedette à venir Durant le mois de juin, l'Heure du Pokémon vedette aura lieu tous les mardis à 18h00 (heure locale) sauf le 2 juin, et chaque heure mettra en vedette un Pokémon différent et un bonus spécial ! Mardi 2 juin 2020 : il n'y aura pas d'Heure du Pokémon vedette.

Mardi 9 juin 2020 : Ratentif sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous ferez évoluer des Pokémon.

Mardi 16 juin 2020 : Chamallot sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon.

Mardi 23 juin 2020 : Mélofée sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Mélofée Chromatique !

Mardi 30 juin 2020 : Crikzik sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon.

