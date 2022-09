Pokémon GO : Cosmog en approche pour la Saison de la Lumière, les nouveautés de septembre détaillées avec le retour de la Fantasmagorie Psy

Depuis début juin, Pokémon GO était placé sous le signe de la Saison GO, avec la disparition du Professeur Willow dans une Ultra-Brèche, qui a fait son retour en fin de semaine dernière pour le dernier évènement d'août et du Pokémon GO Fest 2022. Place désormais à la Saison de la Lumière et aux détails du calendrier des nouveautés de septembre, qui a déjà eu droit à une Étude ciblée spéciale Sepiatop ce samedi. Évidemment, la 7G est toujours à l'honneur, avec l'arrivée de Cosmog, tandis que ses évolutions, les légendaires Solgaleo et Lunala, ont été teasées, de même que l'Ultra-Chimère Engloutyran via un nouvel écran de chargement.

Vous pouvez notamment retrouver ci-dessous une partie des Pokémon qui sont disponibles dans la nature et les œufs tout au long de la Saison de la Lumière, et les quelques nouveautés cosmétiques apportées.

Rencontrez le Pokémon Nébuleuse, Cosmog ! Le Professeur Willow est de retour, et il a découvert un Pokémon mystérieux ! Pendant la Saison de la Lumière, partez à l'aventure et créez des liens avec le Pokémon légendaire Cosmog. Apprenons à connaître cet enfant des étoiles !

Dossier 05 : Pokémon et individu inconnus

Date d'observation : 01/09/2022 11h01 pic.twitter.com/gfZRlKP0aT — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) September 1, 2022

Étude spéciale Saison de la Lumière Disponible du jeudi 1er septembre 2022 à 10h00 au jeudi 1er décembre 2022 à 9h59, heure locale. De nouvelles parties de l'Étude spéciale se débloqueront au cours de la Saison, alors gardez un œil sur votre onglet Études ! 1re partie : 1er septembre

2e partie : 5 octobre

3e partie : 23 novembre Ciel nébuleux Gardez un œil sur l'horizon ! Des cieux galactiques apparaîtront périodiquement au cours de la Saison. Objets pour avatar à thème Ne manquez pas les objets d'avatar inspirés de Cosmog, bientôt disponibles dans la boutique du jeu ! Stickers à thème Vous pourrez également obtenir des stickers de saison en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et en les achetant dans la boutique du jeu.

Différents Pokémon apparaîtront dans la nature ! À mesure que les saisons changent, des Pokémon différents apparaîtront dans certaines régions du monde ! Villes Rondoudou (chromatique)

Machoc (chromatique)

Magnéti (chromatique)

Grotadmorv

Voltorbe (chromatique)

Noctali

Funécire Les forêts Wattouat (chromatique)

Tournegrin (chromatique)

Yanma (chromatique)

Mentali

Pomdepik (chromatique)

Cheniti Cape Plante (chromatique)

Voltorbe de Hisui Montagnes Sablaireau

Mélofée (chromatique)

Taupiqueur (chromatique)

Ronflex (chromatique)

Farfuret (chromatique)

Cerfrousse (chromatique)

Solochi (chromatique) Plages et Eau Otaria (chromatique)

Stari (chromatique)

Démanta (chromatique)

Bekipan

Carvanha (chromatique)

Wailmer (chromatique)

Barpau (chromatique) Hémisphère nord Insécateur (chromatique)

Minidraco (chromatique)

Germignon (chromatique)

Héricendre (chromatique)

Kaiminus (chromatique)

Teddiursa (chromatique)

Balignon (chromatique) Hémisphère sud Paras (chromatique)

Leveinard (chromatique)

Skitty (chromatique)

Draby (chromatique)

Vipélierre (chromatique)

Gruikui (chromatique)

Moustillon (chromatique) Les Pokémon suivants vont éclore dans les Œufs de cette saison ! Œufs de 2 km Pichu (chromatique)

Mélo (chromatique)

Munna (chromatique)

Mimantis

Sovkipou Œufs de 5 km Debugant (chromatique)

Élekid (chromatique)

Magby (chromatique)

Écrémeuh (chromatique) Œufs de 10 km Carapagos (chromatique)

Arkéapti (chromatique)

Sonistrelle

Rocabot (chromatique)

Bébécaille Œufs en récompenses de Suivi d’exploration Œufs de 5 km Kranidos (chromatique)

Dinoclier (chromatique)

Ptiravi (chromatique)

Goinfrex

Carabing (chromatique)

Escargaume (chromatique) Œufs de 10 km Minidraco (chromatique)

Draby (chromatique)

Terhal (chromatique)

Griknot (chromatique)

Riolu (chromatique)

Mucuscule Bonus de saison Hausse des dégâts infligés par les Pokémon participant à des Raids à distance.

Cadeaux garantis en faisant tourner des PokéStops.

Efficacité de l’Encens augmentée en marchant.

Jusqu’à deux Passes de Raid gratuits par jour en faisant tourner le PhotoDisque d’une Arène.

Objets supplémentaires des Phases d’Étude.

Récompense de Poussière Étoile augmentée pour les Phases d'Étude.

Poussière Étoile supplémentaire dans les Cadeaux. Ligue Combat GO La Ligue Combat GO est de retour avec la Saison 12 ! Dans la foulée des Championnats du Monde Pokémon 2022, la saison 12 sera marquée par des compétitions comme la Coupe Psy, la Coupe Météo et la Coupe Halloween – Édition Ligue Hyper ! Nous avons apporté quelques changements à la Ligue Combat GO cette saison. Nous encourageons donc les Dresseurs, débutants ou vétérans, à y jeter un coup d'œil et à mettre à l'épreuve leurs talents au combat ! Rendez-vous sur la page Web de la Ligue Combat GO pour en savoir plus !

Quant aux évènements de septembre, voici tout ce qui a été partagé à leur sujet pour le moment :

Rencontres de Phases d'Étude de septembre Du jeudi 1er septembre 2022 à 22h00 au samedi 1er octobre 2022 à 22h00 : Charmina. Raids Raids cinq étoiles Remarque : Les rotations de raid commencent et se terminent toutes à 10h00 (heure locale) aux dates indiquées, sauf indication contraire. Du jeudi 1er septembre 2022 au mardi 13 septembre 2022 :

Deoxys Forme Normale (chromatique) ;



Deoxys Forme Attaque (chromatique) ;



Deoxys Forme Défense (chromatique) ;



Deoxys Forme Vitesse (chromatique).

Du mardi 13 septembre 2022 au mardi 27 septembre 2022 : ???

Du mardi 27 septembre 2022 au samedi 8 octobre 2022 : Yveltal (chromatique). Méga-Raids Remarque : Les rotations de raid commencent et se terminent toutes à 10h00 (heure locale) aux dates indiquées, sauf indication contraire. Du jeudi 1er septembre 2022 au mardi 6 septembre 2022 : Méga-Pharamp (chromatique).

Du mardi 6 septembre 2022 au vendredi 16 septembre 2022 : ???

Du vendredi 16 septembre 2022 au mardi 27 septembre : ???

Du mardi 27 septembre 2022 au samedi 8 octobre 2022 : Méga-Lockpin (chromatique) Heures de Raids Une Heure de Raids aura lieu chaque mercredi du mois de septembre de 18h00 à 19h00 (heure locale). Les Pokémon suivants apparaîtront. 7 septembre : Deoxys Forme Normale (chromatique), Deoxys Forme Attaque (chromatique), Deoxys Forme Défense (chromatique), Deoxys Forme Vitesse (chromatique).

14 septembre : ???

21 septembre : ???

28 septembre : Yveltal (chromatique). Heures du Pokémon vedette Durant le mois de septembre, l’heure du Pokémon vedette aura lieu le mardi de 18h00 à 19h00 (heure locale) et célèbrera un Pokémon différent et un bonus spécial à chaque fois ! 6 septembre : Munna (chromatique) | Poussières Étoile de capture x2.

13 septembre : Tarsal (chromatique) | PX de capture x2.

20 septembre : Galekid (chromatique) | Bonbons de capture x2.

27 septembre : Chinchidou (chromatique) | Bonbons de transfert x2. Évènements à venir Fantasmagorie Psy - Du mardi 6 septembre 2022 à 10h00 au lundi 12 septembre 2022 à 20h00, heure locale (voir détails en page 2 de notre article, NDLR).

Agitation de Mélofée - Samedi 10 septembre 2022 de 18h00 à 21h00, heure locale. Cette année, la lune des moissons inspire un rassemblement d'un certain type de Pokémon Fée ! Les Mélofée ont été aperçues partout dans le monde en préparation de la pleine lune, il semble qu'une célébration spéciale soit sur le point de commencer ! Mélofée (chromatique) apparaîtra plus fréquemment à l’état sauvage.

Cette année, la lune des moissons inspire un rassemblement d'un certain type de Pokémon Fée ! Les Mélofée ont été aperçues partout dans le monde en préparation de la pleine lune, il semble qu'une célébration spéciale soit sur le point de commencer ! Mélofée (chromatique) apparaîtra plus fréquemment à l’état sauvage. Journée de Raids Deoxys - Dimanche 11 septembre 2022 de 14h00 à 17h00, heure locale (voir détails en page 2 de notre article, NDLR).

- Dimanche 11 septembre 2022 de 14h00 à 17h00, heure locale (voir détails en page 2 de notre article, NDLR). Mettez votre courage à l’épreuve - Du vendredi 16 septembre 2022 à 10h00 au mercredi 21 septembre 2022 à 22h00.

- Du vendredi 16 septembre 2022 à 10h00 au mercredi 21 septembre 2022 à 22h00. Journée Communauté de septembre - Dimanche 18 septembre 2022 de 14h00 à 18h00, heure locale.

- Dimanche 18 septembre 2022 de 14h00 à 18h00, heure locale. Zone Safari : Goyang - Du vendredi 23 septembre 2022 au dimanche 25 septembre 2022.

- Du vendredi 23 septembre 2022 au dimanche 25 septembre 2022. Fashion Week - Du mardi 27 septembre 2022 à 10h00 au lundi 3 octobre 2022 à 20h00, heure locale.

À part ça, Pokémon Écarlate et Violet peuvent être précommandés sur Amazon au prix de 44,99 €.