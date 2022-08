Pokémon GO : les nouveautés d'août 2022 détaillées, dont sa Journée Communauté, une fonctionnalité linguistique en approche

Le mois d'août a débuté et apporte donc son lot de nouveauté dans Pokémon GO au sein de sa Saison GO, alors que Niantic vient juste d'introduire les Encens d'aventure quotidienne. Avant toute chose, le Pokémon GO Fest Sapporo se tiendra ce week-end du 5 au 7 août dans la ville japonaise, tandis qu'un évènement mondial final aura lieu le 27 août, dont la nature reste encore inconnue.

Pour commencer, concentrons-nous sur la Journée Communauté d'août 2022 qui mettra donc en avant Zigzaton de Galar.

Journée Communauté d'août 2022 : Zigzaton de Galar Samedi 13 août 2022, de 11h00 à 14h00, heure locale. Nous sommes ravis de vous annoncer que Zigzaton de Galar (chromatique), le Pokémon Petit Raton, sera la vedette de la Journée Communauté d'août ! Attaque vedette pour Ixon Faites évoluer Linéon de Galar (l'évolution de Zigzaton de Galar) pendant l'évènement ou jusqu'à cinq heures après sa fin pour obtenir un Ixon qui connaît l'Attaque Chargée Blocage (Combat de Dresseurs : 15 de puissance et la garantie d'augmenter la défense de l'utilisateur et de baisser celle de l'adversaire / Arènes et Raids : 20 de puissance) Étude spéciale de la Journée Communauté – Rapport d'Étude : Zigzaton de Galar Pour 1,00 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale de la Journée Communauté – Rapport d'Étude : Zigzaton de Galar.

Restez à l'écoute pour savoir quand les tickets pour l'Étude spéciale seront disponibles. N'oubliez pas : vous pouvez désormais acheter et offrir des tickets pour vos amis avec lesquels vous avez atteint un niveau d'amitié de Grands amis.* Pour offrir un ticket, appuyez sur le ticket Étude spéciale dans la boutique en jeu, puis appuyez sur le bouton Cadeau au lieu du bouton Acheter.

Les tickets ne sont pas remboursables (sous réserve du droit applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation). Remarque : cette Étude spéciale n'inclura pas de médaille en jeu. *Certaines restrictions s'appliquent. Le cadeau ne peut être envoyé si le destinataire a acheté un ticket d'Étude spéciale ou s'il en a déjà reçu un. Bonus d'évènement Poussières Étoiles de capture x3.

Bonbons de capture de Pokémon x2.

Les Encens activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Un Échange spécial supplémentaire peut être effectué pour un maximum de trois par jour.*

2 fois plus de chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons XL en attrapant des Pokémon.

Les Modules Leurre activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !

Les échanges effectués pendant l'évènement et jusqu'à cinq heures après celui-ci nécessiteront 50 % de Poussière d'Étoiles en moins.* *Tandis que la plupart des bonus ne sont actifs que pendant les trois heures de l'évènement, ceux-là resteront actifs de 11h00 à 19h00 (heure locale). Bonus pour les groupes Collaborez avec d'autres Dresseurs entre 11h00 et 14h00 (heure locale) pour débloquer plus de bonus ! Si suffisamment de Pokémon sont attrapés par les Dresseurs à l'aide d'un seul Module Leurre, le bonus Poussière d'Étoiles x3 lorsque vous attrapez des Pokémon près du PokéStop leurré passera à x4 pendant 30 minutes.* *Ce bonus n'est pas cumulable et remplacera simplement le bonus Poussière d'Étoile x3 pour la durée d'utilisation du Leurre. Bonus de Combats de Raid après la Journée Communauté Samedi 13 août 2022, de 14h00 à 19h00, heure locale À la fin de l'évènement Journée Communauté de trois heures, les Dresseurs pourront se lancer dans d'uniques Combats de Raid quatre étoiles. Si vous remportez la victoire dans l'un de ces Raids, des Zigzaton de Galar apparaîtront autour de l'arène du raid pendant 30 minutes ! Combats de Raid quatre étoiles Linéon de Galar apparaîtra dans les Raids quatre étoiles ! Vous pouvez uniquement rejoindre ces raids avec des Passes de Raid et des Passes de combat Premium. Vous ne pouvez pas utiliser de Passes de Raid à distance pour rejoindre ces raids. Bonus pour avoir terminé les Combats de Raid à quatre étoiles Si vous remportez un Combat de Raid quatre étoiles contre Linéon de Galar, des Zigzaton de Galar apparaîtront dans un rayon de 300 mètres autour de l'Arène du raid pendant 30 minutes. Avec un peu de chance, vous pourriez en rencontrer un chromatique !* *Zigzaton de Galar qui apparaît dans ces circonstances aura la même chance d'apparaître en version Chromatique que ceux qui apparaissent pendant la période d'évènement de la Journée Communauté d'août. Études ponctuelles Une Étude ponctuelle sur Zigzaton de Galar sera disponible de 11h00 à 19h00. Vous devrez attraper un total de cent Zigzaton de Galar pour terminer cette Étude ponctuelle. Au fur et à mesure de votre progression dans les tâches de recherche, vous recevrez les éléments suivants : Chapeau Ixon ;

Lunettes Ixon ;

Gants Ixon ;

Pose Ixon. Ces objets seront également disponibles à la vente dans la boutique du jeu après l'évènement. Autocollants Il sera possible d'obtenir des stickers d'évènement en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des cadeaux et en les achetant dans la Boutique.

Deux autres gros évènements sont également prévus ce mois-ci, en plus des activités habituelles. Niantic précise également avoir l'intention de renforcer ses mesures anti-triche et ajouter prochainement une option permettant de changer la langue du jeu indépendamment de celle de notre smartphone.

Évènements à venir Restez à l'écoute si vous voulez plus de détails sur ces évènements passionnants. Insectomania - Effrayant et rampant ? Ou plutôt mignon et câlin ? Voyez par vous-mêmes lors du grand retour de cet évènement mettant à l'honneur des Pokémon de type Insecte du mercredi 10 août 2022 au mardi 16 août 2022.

- Effrayant et rampant ? Ou plutôt mignon et câlin ? Voyez par vous-mêmes lors du grand retour de cet évènement mettant à l'honneur des Pokémon de type Insecte du mercredi 10 août 2022 au mardi 16 août 2022. Championnats du Monde Pokémon 2022 - Pour la toute première fois, Pokémon GO fera partie du championnat ! Célébrons ensemble cette bonne nouvelle dans le jeu du jeudi 18 août 2022 au mardi 23 août 2022 ! Nous vous donnerons plus de détails prochainement. N'oubliez pas que grâce aux nombreuses célébrations organisées pour le « Pokémon GO Fest » de cette année, les Dresseurs du monde entier auront plusieurs chances de remporter des Ultra Bonus. Nouvelles mesures anti-triche Nous allons durcir les règles relatives aux joueurs et les conditions d'utilisation de tous les jeux Niantic, y compris Pokémon GO. Pour en savoir plus, consultez cette note. Pokémon en vedette dans les Raids Les Pokémon suivants apparaîtront dans des raids tout au long du mois d'août. Raids cinq étoiles Les Pokémon légendaires Palkia, Zacian, Zamazenta, et le Pokémon Fabuleux Genesect font leur grand retour dans les raids cinq étoiles durant le mois d'août ! Attention : Les roulements de Raid commencent et se terminent tous à 10h00 (heure locale) aux dates indiquées, sauf indication contraire. Du dimanche 31 juillet 2022 au mercredi 10 août 2022 : Palkia (chromatique).

Du mercredi 10 août 2022 au jeudi 18 août 2022 : Genesect (???). Pendant cette période, Genesect aura un comportement différent de ses précédentes apparitions dans Pokémon GO.

Du jeudi 18 août 2022 au mercredi 31 août 2022 : Zacian et Zamazenta. Méga-Raids Méga-Flagadoss, Méga-Pharamp et Méga-Blizzaroi apparaîtront dans les Méga-Raids ! De nombreuses surprises vous attendent encore... Attention : Les roulements de raid commencent et se terminent tous à 10h00 (heure locale) aux dates indiquées. Du dimanche 31 juillet 2022 au mercredi 10 août 2022 : Méga-Blizzaroi (chromatique).

Du mercredi 10 août 2022 au jeudi 18 août 2022 : ???

Du jeudi 18 août 2022 au jeudi 25 août 2022 : Méga-Flagadoss (chromatique).

Du jeudi 25 août 2022 au mercredi 31 août 2022 : Méga-Pharamp (chromatique). Heures de Raids Chaque mercredi du mois d'août, un évènement « Heure de Raids » aura lieu de 18h00 à 19h00 (heure locale). Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants : Mercredi 3 août 2022 : Palkia (chromatique) ;

Mercredi 10 août 2022 : Genesect (???) ;

Mercredi 17 août 2022 : Genesect (???) ;

Mercredi 24 août 2022 : Zacian ;

Mercredi 24 août 2022 : Zacian ; Mercredi 31 août 2022 : Zamazenta. Rencontres de Phase d'Étude d'août Du lundi 1er août 2022 à 22h00 au mercredi 31 août 2022 à 22h00 :Limonde de Galar (chromatique). Heures du Pokémon vedette Au mois d'août, l'Heure du Pokémon vedette aura lieu le mardi de 18h00 à 19h00, heure locale, et mettra en lumière un Pokémon différent et un bonus spécial à chaque fois ! 2 août : Voltorbe de Hisui | Poussière d'Étoile de capture de Pokémon x2

9 août : Nidoran♀ (chromatique) | PX de capture de Pokémon x2

16 août : Statitik| Bonbon de capture de Pokémon x2

23 août : Nidoran♂ (chromatique) | Bonbon de transfert de Pokémon x2

30 août : Poichigeon (chromatique) | PX d'évolution de Pokémon x2 Ce mois-ci une nouvelle fonctionnalité linguistique arrive ! Bientôt, les Dresseurs pourront modifier les paramètres du jeu Pokémon GO pour jouer dans la langue de leur choix, quelle que soit la langue sélectionnée sur leur appareil. Une fois cette option implantée, les langues suivantes seront disponibles : Anglais ;

Français ;

Allemand ;

Italien ;

Japonais ;

Coréen ;

Portugais (brésilien) ;

Russe ;

Espagnol ;

Thaï ;

Turc ;

Chinois traditionnel. Les Dresseurs devront fermer et rouvrir Pokémon GO pour que le changement de langue s'effectue.

Concernant le reste de la licence, les prochains jeux Switch Pokémon Écarlate et Violet peuvent être précommandés sur Amazon au prix de 44,99 €.

