MAJ Pokémon GO Fest 2022 : un point sur les activités de ce week-end, Zéroïd débarque dans les Raids !

La Saison GO de Pokémon GO a début cette semaine et nous avons déjà fait le point à son sujet dans notre article dédié, ainsi que sur le contenu du mois juin, dont la Semaine Aventure qui débutera mardi prochain. D'ici là, les joueurs du monde entier peuvent profiter ce week-end du Pokémon GO Fest 2022, avec l'apparition de créatures et des Raids pour tous, mais une partie du contenu nécessite pour ne pas changer l'achat d'un ticket coûtant 14,99 $...

Bien voyons le contenu disponible ces samedi 4 et dimanche 5 juin, du moins ceux ayant été communiqués :

Pokémon GO Fest 2022 : Jour 1 Contenu gratuit Le samedi 4 juin, de 10h00 à 18h00 (heure locale), tous les Dresseurs profiteront des activités suivantes, qu'ils possèdent un ticket d'évènement ou non. Au premier jour de l'évènement, quatre habitats alterneront toutes les heures, chacun cachant différents Pokémon. Des confettis à thème jailliront sur la carte. Rendez-vous sur la boutique en jeu pour récupérer un objet d'avatar tee-shirt Pokémon GO Fest 2022 gratuit. Pour la première fois dans Pokémon GO, vous aurez l'occasion de rencontrer Balignon, Chamallot, Carabing, Coupenotte et Escargaume dans leur version chromatique, avec un peu de chance ! Heures de rotation d’habitat Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent dans la nature. Municipalité : Magnéti (chromatique) ;

Tadmorv d'Alola (chromatique) ;

Tygnon (chromatique) ;

Balbuto (chromatique) ;

Cheniti Cape Déchet (chromatique) ;

Archéomire (chromatique) ;

Poichigeon (chromatique) ;

Miamiasme (chromatique) ;

Scrutella ;

Gringolem ;

Flamiaou. Si la chance vous sourit, vous pourrez rencontrer : Pikachu (Gracidée) (chromatique) ;

Smogogo de Galar (chromatique). Plaines : Girafarig (chromatique) ;

Insolourdo (chromatique) ;

Embrylex (chromatique) ;

Chamallot (chromatique) ;

Kraknoix (chromatique) ;

Kraknoix (chromatique) ;

Ratentif (chromatique) ;

Rototaupe ;

Escargaume (chromatique) ;

Furaiglon (chromatique) ;

Hélionceau (chromatique). Si la chance vous sourit, vous pourrez rencontrer : Pikachu (Gracidée) (chromatique) ;

Coupenotte(chromatique). Forêt tropicale : Gobou (chromatique) ;

Grainipiot (chromatique) ;

Balignon (chromatique) ;

Parecool (chromatique) ;

Tortipouss (chromatique) ;

Ouisticram (chromatique) ;

Venipatte ;

Carabing (chromatique) ;

Opermine (chromatique) ;

Venalgue ;

Brindibou. Si la chance vous sourit, vous pourrez rencontrer : Pikachu (Gracidée) (chromatique) ;

Pandespiègle. Toundra : Amonita (chromatique) ;

Marcacrin (chromatique) ;

Goélise (chromatique) ;

Méditikka (chromatique) ;

Wailmer (chromatique) ;

Obalie (chromatique) ;

Tiplouf (chromatique) ;

Sorbébé ;

Polarhume (chromatique) ;

Grelaçon ;

Otaquin. Si la chance vous sourit, vous pourrez rencontrer : Pikachu (Gracidée) (chromatique) ;

Darumarond de Galar (chromatique). Raids Les Pokémon suivants apparaîtront lors de Raids. Raids une étoile : Pikachu (Gracidée) (chromatique) ;

Coupenotte (chromatique). Raids trois étoiles : Efflèche ;

Matoufeu ;

Otarlette. Raids cinq étoiles : Kyogre (chromatique) ;

Groudon (chromatique). Exclusivités pour les détenteurs de billets Le samedi 4 juin 2022, de 10h00 à 18h00 (heure locale), les détenteurs d'un ticket pour le Pokémon GO Fest 2022 pourront bénéficier des fonctionnalités suivantes ! L'évènement de cette année est dédié à Shaymin, le Pokémon Gratitude ! Les Dresseurs devront mener des Études spéciales pour en savoir plus sur ce Pokémon Fabuleux et rencontreront Shaymin Forme Terrestre en chemin. Parmi les autres récompenses figurent un objet d'avatar et une pose d'avatar spéciale, exclusifs à l'évènement.

en chemin. Parmi les autres récompenses figurent un objet d'avatar et une pose d'avatar spéciale, exclusifs à l'évènement. Les Dresseurs seront confrontés à deux décisions importantes au cours de leurs Études spéciales. Attention : vous ne pourrez pas revenir sur vos décisions, alors choisissez avec soin !

au cours de leurs Études spéciales. Attention : vous ne pourrez pas revenir sur vos décisions, alors choisissez avec soin ! Personnalisez votre expérience ! Choisissez entre trois niveaux de difficulté pour votre Étude spéciale : Détente, Standard et Maître. Le niveau de difficulté choisi déterminera l'autocollant que vous recevrez en récompense, mais ne changera pas les autres récompenses d'Étude spéciale.

Le niveau de difficulté choisi déterminera l'autocollant que vous recevrez en récompense, mais ne changera pas les autres récompenses d'Étude spéciale.

Comment aimez-vous jouer à Pokémon GO ? Choisissez votre mode de jeu préféré : Capture, Exploration ou Combat , et certaines missions d'Étude spéciale changeront en conséquence.

, et certaines missions d'Étude spéciale changeront en conséquence. En plus des Pokémon qui apparaîtront dans chaque habitat, les Pokémon suivants seront attirés par l'Encens si vous possédez un ticket d'évènement.

Pour la première fois dans Pokémon GO, vous aurez l'occasion de rencontrer un Zarbi B Chromatique , si la chance vous sourit !

, si la chance vous sourit ! Faites honneur à votre médaille de Collectionneur d’élite en réussissant quatre Défis de collection , chacun basé sur un habitat différent.

, chacun basé sur un habitat différent. L'Arène du Défi Global est de retour ! Le samedi, les détenteurs d'un ticket travailleront ensemble pour relever un défi collaboratif chaque heure . S'ils réussissent, ils gagneront un bonus pour le reste de l'heure ! Vous pouvez consulter la vue Aujourd'hui pour suivre la progression globale et celle de vos amis.

. S'ils réussissent, ils gagneront un bonus pour le reste de l'heure ! Vous pouvez consulter la vue Aujourd'hui pour suivre la progression globale et celle de vos amis. Pendant les heures d'évènement, vous aurez plus de chances de rencontrer des Pokémon chromatiques à l’état sauvage en utilisant de l'Encens ! Vous aurez de meilleurs résultats le samedi que le dimanche. Attiré par l’Encens Municipalité : Smogogo de Galar (chromatique) ;

Zarbi B (chromatique) ;

Zarbi G (chromatique) ;

Zarbi O (chromatique) ;

Zarbi U (chromatique) ;

Tic (chromatique). Plaines : Zarbi B (chromatique) ;

Zarbi G (chromatique) ;

Zarbi O (chromatique) ;

Zarbi U (chromatique) ;

Chartor ;

Coupenotte (chromatique). Forêt tropicale : Zarbi B (chromatique) ;

Zarbi G (chromatique) ;

Zarbi O (chromatique) ;

Zarbi U (chromatique) ;

Tropius ;

Pandespiègle. Toundra : M. Mime de Galar ;

Zarbi B (chromatique) ;

Zarbi G (chromatique) ;

Zarbi O (chromatique) ;

Zarbi U (chromatique) ;

Darumarond de Galar (chromatique).

Pokémon GO Fest 2022 : Jour 2 Contenu gratuit Le dimanche 5 juin 2022, de 10h00 à 18h00 (heure locale), tous les Dresseurs profiteront des activités suivantes, qu'ils aient acheté un ticket d'évènement ou non. L'Arène du Défi Global sera de nouveau à l'honneur le deuxième jour, mais cette fois, tout le monde pourra y participer ! Un certain Pokémon fera ses débuts dans Pokémon GO dans les raids cinq étoiles. Connectez-vous pendant les heures de l'évènement pour récupérer un court scénario d'Étude spéciale. Vous avez manqué quelques Pokémon lors du premier jour ? Vous avez encore une chance de les trouver ! Tous les Pokémon apparus le samedi réapparaîtront le dimanche pendant l'évènement. Raids Les Pokémon suivants apparaîtront lors de Raids. Raids une étoile : Pikachu (Gracidée) (chromatique) ;

Coupenotte (chromatique) ;

Rocabot (chromatique). Raids trois étoiles : Ronflex (chromatique) ;

Drattak ;

Drakkarmin (chromatique) ;

Efflèche ;

Matoufeu ;

Otarlette. Raids cinq étoiles : ??? Exclusivités pour les détenteurs de billets Le dimanche 5 juin 2022, de 10h00 à 18h00 (heure locale), les détenteurs d'un ticket profiteront des activités suivantes. Un scénario d'Étude spéciale supplémentaire sera disponible après complétion du court scénario d'Étude spéciale disponible à tous les Dresseurs — accompagné de récompenses et de rencontres spéciales ! Tous les Pokémon attirés par l'Encens qui sont apparus le samedi réapparaîtront le dimanche pendant l'évènement. Les montgolfières de la Team GO Rocket apparaîtront plus fréquemment et vous gagnerez deux fois plus d'Éléments mystérieux en battant les Sbires de la Team GO Rocket.

Les deux jours Contenu gratuit Pendant les deux jours du Pokémon GO Fest 2022, tous les Dresseurs profiteront des activités suivantes, qu'ils aient acheté un ticket d'évènement ou non. Les photos des Dresseurs apparaîtront dans la « vue Aujourd’hui » ! Partagez vos clichés avec le #PokemonGOFest2022 pour avoir une chance de les voir présentés pendant l’évènement.

Pikachu coiffé d'un chapeau spécial inspiré de la Gracidée de Shaymin fera ses débuts dans Pokémon GO à l'état sauvage et dans les Raids à une étoile. Si vous avez de la chance, peut-être en rencontrerez-vous un Chromatique en chemin !

Coupenotte apparaîtra dans les raids à une étoile le samedi et le dimanche. Avec un peu de chance, vous rencontrerez peut-être un Chromatique !

Prenez une photo pendant l'évènement pour débloquer une surprise ! Exclusivités pour les détenteurs de billets Les détenteurs d'un ticket profiteront des activités suivantes lors des deux journées de l'évènement : Faites tourner les PhotoDisques des Arènes pour gagner jusqu'à neuf Passes de Raid gratuits. Ils seront seulement utilisables pour les Raids en personne.

Trouvez des autocollants d'évènement spéciaux dans les Cadeaux et les PokéStops.

Prenez jusqu'à cinq photos pendant l'évènement le samedi et le dimanche pour débloquer une surprise ! Comment acheter un ticket ? Les tickets pour le Pokémon GO Fest 2022 sont désormais disponibles dans la boutique du jeu pour 14,99 $ ! Dans la boutique du jeu, appuyez sur l'image du Pokémon GO Fest 2022.

Appuyez sur le bouton « Acheter ».

Un message s'affichera pour vous informer que vous avez reçu un ticket pour le Pokémon GO Fest 2022.

Appuyez sur « OK » et vous trouverez le ticket dans votre Sac d’objets.

Quelques jours avant l'évènement, vous recevrez une médaille. Connectez-vous pendant l'évènement le samedi 4 juin 2022 ou le dimanche 5 juin 2022 pour recevoir l'accès aux activités du Pokémon GO Fest 2022. Attention : vous devez vous connecter pendant les horaires de l'évènement le samedi ET le dimanche pour récupérer le scénario d'Étude spéciale de chaque jour.

Après avoir récupéré chaque scénario d'Étude spéciale, vous pourrez les terminer quand vous voulez. Pokémon GO Fest 2022 : évènement final ! Cette année, un évènement final spécial d’une journée aura lieu le samedi 27 août 2022. Vous pourrez profiter d'un nouveau scénario d'Étude spéciale, de rencontres Pokémon passionnantes et plus encore ! Les Dresseurs qui achètent un ticket pour l'évènement mondial Pokémon GO Fest en juin recevront un ticket pour l'évènement final sans frais supplémentaires. Ces tickets seuls seront disponibles pour toutes et tous à une date ultérieure au prix de 10,99 $.

Par ailleurs, trois évènements physiques seront organisés en Europe à Berlin (Allemagne) du 1er au 3 juillet, en Amérique du Nord à Seattle (États-Unis) du 22 au 24 juillet et en Asie à Sapporo (Japon) du 5 au 7 août.

Contrairement aux années précédentes, cette année, les Ultra Bonus ne feront pas l'objet d'un seul évènement. Au lieu de cela, les Dresseurs devront relever plusieurs Défis globaux au cours de chaque évènement du Pokémon GO Fest, comme affronter un certain nombre de membres de la Team GO Rocket. Le cas échéant, ils débloqueront une version améliorée d'un prochain évènement de la Saison GO ! Grâce aux multiples évènements du Pokémon GO Fest cette année, les Dresseurs du monde entier auront tout autant de chances de débloquer des Ultra Bonus spécifiques. Le premier évènement mondial de deux jours qui se déroulera les samedi 4 juin 2022 et dimanche 5 juin 2022 présentera ses propres Défis globaux horaires le samedi permettant de débloquer le premier Ultra Bonus. Les évènements en personne du Pokémon GO Fest qui suivront auront également leurs propres Défis globaux uniques qui débloqueront des Ultra Bonus pour des évènements survenant plus tard au cours de la Saison. Même si vous ne pouvez pas vous rendre aux évènements de Berlin, de Seattle et de Sapporo, vous pourrez tout de même jouer où que vous soyez et contribuer à la progression vers le déblocage des Ultra Bonus ! Les Dresseurs pourront gagner des Ultra Bonus en relevant les Défis globaux au cours des évènements suivant : Pokémon GO Fest mondial : si les Dresseurs relèvent au moins 20 Défis globaux, ils gagneront des Ultra Bonus pour la Semaine Aventure.

Pokémon GO Fest Berlin : si les Dresseurs relèvent le Défi global de cet évènement, ils gagneront des Ultra Bonus pour l'évènement anniversaire.

Pokémon GO Fest Seattle : si les Dresseurs relèvent le Défi global de cet évènement, ils gagneront des Ultra Bonus pour un évènement qui sera prochainement annoncé.

Pokémon GO Fest Sapporo : si les Dresseurs relèvent le Défi global de cet évènement, ils gagneront des Ultra Bonus pour un évènement qui sera prochainement annoncé. Les informations relatives aux Ultra Bonus de chaque évènement seront révélées le jour suivant la fin de l'évènement Pokémon GO Fest correspondant. Surveillez les actualités sur les réseaux sociaux, dans l'application et via les notifications push. Préparez-vous à gagner des Ultra Bonus !

Mise à jour : le Pokémon mystère de la deuxième journée, qui pourra être affronté dans les Raids cinq étoiles vient d'être dévoilé, ce sera l'Ultra-Chimère Zéroïd ! Une bande-annonce a été partagée pour l'occasion, introduisant également un personnage membre de l'Ultra-Commando. La description de la vidéo évoque des « Ultra-Trous de ver », il faut croire que le terme Ultra-Brèche ne sera pas repris dans Pokémon GO...

À part ça, les prochains jeux de la licence Pokémon Écarlate et Violet peuvent être précommandés 69,10 € sur Amazon.

Lire aussi : Pokémon Écarlate et Violet : date de sortie, coop à 4 joueurs, duo de légendaires, créatures inédites, rivale et Professeurs dans un trailer inédit !