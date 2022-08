Pokémon GO : une journée pleine d'Ultra Invasions avec l'évènement Pokémon GO Fest 2022 : Final, entièrement détaillé

En juin dernier, les joueurs de Pokémon GO ont pu prendre part aux festivités du Pokémon GO Fest 2022 disponibles partout à travers le monde et qui ont introduit les Ultra-Chimères dans l'univers du jeu avec Zéroïd. D'autres ont depuis fait leur apparition lors des évènements physiques organisés à Berlin (Cancrelove), Seattle (Mouscoto) et Sapporo (Câblifère). Il reste toutefois un dernier moment lié à ces célébrations, daté au 27 août et qui a été détaillé pleinement par Niantic ces derniers jours.

Cette fois encore, il sera possible d'acheter un ticket payant pour profiter de contenu supplémentaire et autres bonus.

Expérience gratuite Le samedi 27 août 2022 de 10h00 à 18h00 (heure locale), tous les Dresseurs bénéficieront des bonus suivants qu'ils aient ou non un billet pour l'évènement. Une courte Étude spéciale.

Prenez une photo pendant l'évènement pour débloquer une surprise ! Avec de la chance, vous pourriez rencontrer Munna chromatique pour la première fois dans Pokémon GO !

Plusieurs articles spéciaux pour avatars seront mis en vente dans la boutique :

Un chapeau inspiré de Zéroïd ;



Un tee-shirt inspiré de Mouscoto ;



Une tenue inspirée de l'Ultra-Commando GO.

Collectionnez des autocollants d’évènements spéciaux ! Obtenez-les en ouvrant des Cadeaux, en faisant tourner des PokéStops ou en les achetant dans la boutique. Enfin, grâce au travail acharné des Dresseurs du monde entier lors des évènements « Pokémon GO Fest » à Berlin, Seattle et Sapporo, Rhi a pu fabriquer plus d'Ultra Balls ! Pendant cet évènement, vous disposerez d'Utra Balls pour chaque rencontre avec des Ultra-chimères lors de Raids ! Habitats Quatre habitats uniques axés sur une Ultra-chimère différente et d'une durée de deux heures seront disponibles lors de cet évènement. Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage pendant le temps imparti à chaque habitat. [Ultra Invasion : Cancrelove] - 10h00 à 12h00 (heure locale) Pikachu portant une écharpe inspirée de Shaymin (chromatique)

Insécateur (chromatique)

Scarabrute (chromatique)

Simularbre (chromatique)

Kapoera (chromatique)

Méditikka (chromatique)

Anorith (chromatique)

Crikzik (chromatique)

Chovsourir (chromatique)

Carabing (chromatique) [Ultra Invasion : Mouscoto] - 12h00 à 14h00 (heure locale) Pikachu portant une écharpe inspirée de Shaymin (chromatique)

Machoc (chromatique)

Racaillou (chromatique)

Kicklee (chromatique)

Tygnon (chromatique)

Magmar (chromatique)

Chamallot (chromatique)

Kranidos (chromatique)

Rototaupe

Coupenotte (chromatique) [Ultra Invasion : Câblifère] - 14h00 à 16h00 (heure locale) Pikachu portant une écharpe inspirée de Shaymin (chromatique)

Élektek (chromatique)

Dynavolt (chromatique)

Lixy (chromatique)

Lilia (chromatique)

Cheniti (Sable) (chromatique)

Apitrini (chromatique)

Trompignon (chromatique)

Statitik

Escargaume (chromatique)

Limonde [Ultra Invasion : Zéroïd] - 16h00 à 18h00 (heure locale) Bulbizarre (chromatique)

Pikachu portant une écharpe inspirée de Shaymin (chromatique)

Mélofée (chromatique)

Tentacool (chromatique)

Leveinard (chromatique)

Saquedeneu (chromatique)

Amonita (chromatique)

Germignon (chromatique)

Tortipouss (chromatique)

Cheniti (Plante) (chromatique)

Munna (chromatique)

Viskuse

Sucroquin (chromatique)

Venalgue Raids De 10h00 à 18h00 (heure locale), les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids. Raids une étoile Pikachu portant une écharpe inspirée de Shaymin (chromatique)

Coupenotte (chromatique)

Rocabot (chromatique) Raids trois étoiles Ronflex (chromatique)

Drattak

Drakkarmin (chromatique)

Efflèche

Matoufeu

Otarlette Raids cinq étoiles Ultra Invasion : Cancrelove - 10h0 à 12h00 (heure locale) - Cancrelove

Ultra Invasion : Mouscoto - 12h00 à 14h00 (heure locale) - Mouscoto

Ultra Invasion : Câblifère - 14h00 à 16h00 (heure locale) - Câblifère

Ultra Invasion : Zéroïd - 16h00 à 18h00 (heure locale) - Zéroïd, Mouscoto, Cancrelove et Câblifère

Expérience payante Le samedi 27 août 2022 de 10h00 à 18h00 (heure locale), les Dresseurs munis d'un billet pour l'évènement pourront profiter des bonus suivants. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer Zarbi N chromatique et Zarbi X chromatique pour la première fois dans Pokémon GO !

Faites tourner les PhotoDisques des Arènes pour gagner jusqu'à neuf Passes de Raid quotidiens gratuits utilisables uniquement lors de Raids en personne.

Prenez jusqu'à cinq photos pendant l'évènement pour débloquer une surprise !

Gagnez 5 000 PX supplémentaires lorsque vous remportez un Raid en personne !

L'Encens activé pendant les heures de l'évènement durera deux heures.

PX x3 lorsque vous faites tourner des PhotoDisques aux PokéStops et aux Arènes.

Distance d'éclosion réduite de moitié lorsque les Œufs sont placés dans des Incubateurs pendant les heures de l'évènement.

À partir de 10h00 (heure locale), les Dresseurs qui ont attrapé Shaymin Forme Céleste pourront alterner entre sa forme Céleste et sa forme Terrestre ! Étude spéciale En plus de la courte Étude spéciale disponible pour tous les Dresseurs, les détenteurs de billets pour le « Pokémon GO Fest 2022 : Final » recevront trois courtes Études spéciales exclusives ! Complétez-les pour gagner des objets dans le jeu, une rencontre avec Shaymin Forme Céleste et des articles pour avatar exclusifs comme un tee-shirt Shaymin Forme Céleste et un casque sans visière inspiré de l'Ultra-commando GO. Ultra Invasion : Cancrelove – À partir de 10h00

Tous les Dresseurs, même sans billet, auront accès à une courte Étude spéciale.

Ultra Invasion : Mouscoto – À partir de 12h00

À partir de 12h00 (heure locale), les Dresseurs en possession de billets qui auront terminé la première Étude spéciale recevront la première Étude spéciale exclusive.

Ultra Invasion : Câblifère – À partir de 14h00

À partir de 14h00 (heure locale), les Dresseurs en possession de billets qui auront terminé la première Étude spéciale exclusive pourront commencer une deuxième Étude spéciale exclusive.

Ultra Invasion : Zéroïd – À partir de 16h00

À partir de 16h00 (heure locale), les Dresseurs en possession de billets qui auront terminé la deuxième Étude spéciale exclusive pourront commencer la troisième et dernière Étude spéciale exclusive. Tant que vous récupérez la première Étude spéciale pendant l'évènement, vous pourrez la terminer, ainsi que toutes les Études spéciales restantes, quand vous le souhaitez. Encens En plus des Pokémon listés ci-dessus, les détenteurs de billets peuvent rencontrer des Pokémon supplémentaires lorsqu'ils utilisent de l'Encens pendant les heures dédiées à chaque habitat. Ultra Invasion : Cancrelove - 10h00 à 12h00 (heure locale) M. Mime de Galar

Zarbi B (chromatique)

Zarbi G (chromatique)

Zarbi N (chromatique)

Zarbi O (chromatique)

Zarbi P (chromatique)

Zarbi S (chromatique)

Zarbi X (chromatique)

Feuillajou (chromatique) Ultra Invasion : Mouscoto - 12h00 à 14h00 (heure locale) Zarbi B (chromatique)

Zarbi G (chromatique)

Zarbi N (chromatique)

Zarbi O (chromatique)

Zarbi P (chromatique)

Zarbi S (chromatique)

Zarbi X (chromatique)

Chartor

Flamajou (chromatique) Ultra Invasion : Câblifère - 14h00 à 16h00 (heure locale) Zarbi B (chromatique)

Zarbi G (chromatique)

Zarbi N (chromatique)

Zarbi O (chromatique)

Zarbi P (chromatique)

Zarbi S (chromatique)

Zarbi X (chromatique)

Tic (chromatique)

Flotajou (chromatique) Ultra Invasion : Zéroïd - 16h00 à 18h00 (heure locale) Zarbi B (chromatique)

Zarbi G (chromatique)

Zarbi N (chromatique)

Zarbi O (chromatique)

Zarbi P (chromatique)

Zarbi S (chromatique)

Zarbi X (chromatique)

Tropius

Viskuse Comment acheter un billet Les billets pour le « Pokémon GO Fest 2022 : Final » sont désormais disponibles dans la boutique du jeu pour 10,99 USD !* Dans la boutique du jeu, appuyez sur l'image du « Pokémon GO Fest 2022 ».

Appuyez sur le bouton « Acheter ».

Un message s'affichera pour vous informer que vous avez reçu un billet pour le « Pokémon GO Fest 2022 : Final ».

Appuyez sur « OK » et vous trouverez le billet dans votre Sac d'objets.

Quelques jours avant l'évènement, vous recevrez une médaille. Connectez-vous pendant l'évènement le samedi 27 août 2022 pour accéder aux activités du « Pokémon GO Fest 2022 : Final ». Attention : Vous devez vous connecter pendant les heures de l'évènement pour récupérer l'Étude spéciale. À partir du moment où vous récupérez la première Étude spéciale, vous pouvez la terminer quand vous voulez. Une fois que vous aurez acheté un billet pour le « Pokémon GO Fest 2022 : Final », vous pourrez offrir jusqu'à 3 billets à un prix réduit de 4,99 USD. *Les billets pour l'évènement « Pokémon GO Fest 2022 : Final » seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu pour 10,99 USD (ou prix équivalent dans votre devise locale, plus les taxes et frais applicables). Les billets ne peuvent pas être achetés avec des PokéPièces. Les billets pour cet évènement ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation). Une fois que vous avez acheté un billet d'évènement, vous pouvez offrir jusqu'à trois billets d'évènement au prix réduit de 4,99 USD (ou prix équivalent dans votre devise locale, plus les taxes et frais applicables).

