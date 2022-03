Pokémon GO : changement pour les Arènes, Journée Communauté, Saison d'Alola... tout sur les nouveautés de mars

Nous l'avons appris à l'occasion du Pokémon Day de ce dimanche, Pokémon GO va accueillir les créatures de la 7G ces prochaines semaines. Elles seront introduites dans le cadre de la Saison d'Alola, qui a débuté ce mardi 1er mars à 10h00, avec des apparitions accrues des monstres concernés pendant quelques jours.

Les détails de l'évènement d'ouverture, Bienvenue à Alola, qui durera jusqu'au 9 mars sont disponibles ci-dessous.

Faites place à encore plus de Pokémon de la région d’Alola avec la Saison d'Alola !

Avec l’arrivée de la Saison d'Alola, une multitude de Pokémon originaire de la région d’Alola débarque ! Ces Pokémon feront leurs débuts dans Pokémon GO le mardi 1er mars 2022 à 10h00 (heure locale). En savoir plus sur la Saison d'Alola sur le site web de la saison. Bienvenue à Alola Du mardi 1er mars 2022 à 10h00 au mercredi 9 mars 2022 à 20h00 (heure locale) Rencontres sauvages Pour commémorer l’arrivée de ces Pokémon originaires d’Alola, les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l’état sauvage ! Brindibou

Flamiaou

Otaquin

Picassaut

Manglouton Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Un Défi de collection tropical Un Défi de collection pour vous permettre de capturer les Pokémon suivants originaires d’Alola sera disponible ! Relevez le défi pour faire honneur à votre médaille de Collectionneur d’élite et gagnez 7 000 PX et 15 Hyper Balls. Brindibou

Flamiaou

Otaquin

Picassaut

Manglouton

Argouste Raids Les Pokémon suivants apparaîtront lors de Raids. Raids une étoile

Chétiflor



Snubbull



Phanpy



Dynavolt



Rocabot

Raids trois étoiles

Raichu d’Alola



Nidoqueen



Grodoudou



Gravalanch d’Alola

Raids cinq étoiles

Tokorico

Méga-Raids

Méga-Florizarre Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Rencontres de missions d’Étude de terrain Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants lorsque vous aurez terminé les missions d’Étude de terrain! Picassaut

Manglouton Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique !

Sinon, pour le reste du mois de mars, Sabelette et Sabelette d'Alola seront à l'honneur de la Journée Communauté, et Goupix d'Alola de la Phase d’Étude, Tokorico et Boréas Forme Totémique apparaîtront dans les Raids 5 Étoiles et un changement visuel permettra de mieux apprécier la distance des Arènes.

Journée Communauté de mars Dimanche 13 mars 2022, de 11h00 à 17h00, heure locale Dresseurs, nous avons le plaisir de vous annoncer que Sabelette et Sabelette d'Alola, le Pokémon Souris, seront à l'honneur lors de la Journée Communauté! Pokémon vedette Sabelette et Sabelette d'Alola apparaîtront plus fréquemment dans la nature. Sabelette

Sabelette d'Alola Si vous avez de la chance, vous pourriez en rencontrer un Chromatique ! Attaque exclusive Faites évoluer Sabelette pendant l'évènement ou jusqu'à deux heures après pour obtenir un Sablaireau qui connaît l' Attaque Chargée Tranche-Nuit. Tranche-Nuit

Combats de Dresseurs : 50 Puissance



Arènes et raids : 50 Puissance Sablaireau d'Alola Faites évoluer Sabelette d'Alola pendant l'évènement ou jusqu'à deux heures après pour obtenir un Sablaireau d'Alola qui connaît l' Attaque Immédiate Griffe Ombre. Griffe Ombre

Combats de Dresseurs : 6 Puissance



Arènes et raids : 9 Puissance Étude spéciale de la Journée Communauté : Sableux et neigeux Pour 1 $ US (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l’Étude spéciale exclusive de la Journée Communauté de Sabelette : Sableux et neigeux. Restez à l’affût pour ne pas rater la mise en ligne des billets pour cette Étude spéciale. Les tickets sont non remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation). Veuillez noter que cette Étude spéciale n'inclura pas de médaille. Évènements à venir Restez à l’écoute si vous ne voulez rien rater des évènements à venir. Bienvenue à Alola : Rencontrez des Pokémon originaires de la région d’Alola des jeux Pokémon Soleil et Pokémon Lune ! L’évènement de lancement de cette saison se déroulera du mardi 1er mars 2022 au mercredi 9 mars 2022 !

Fête des couleurs : Du mardi 15 mars 2022 au dimanche 20 mars 2022, vivez un festival de teintes chatoyantes lors de la Fête des couleurs !

Jungle Sombrefeuille : Du mardi 22 mars 2022 au mardi 29 mars 2022, préparez-vous à braver la jungle lors de cette aventure inspirée d’Alola ! Pokémon en vedette dans les Raids Les Pokémon suivants apparaîtront dans les Raids tout au long du mois de mars. Raids cinq étoiles La divinité protectrice de la région d’Alola, le Pokémon légendaire Tokorico, fera ses débuts dans Pokémon GO dans des Raids cinq étoiles en mars. Boréas Forme Totémique apparaîtra également dans des Raids cinq étoiles. Attention : les rotations de Raid commencent et se terminent toutes à 10h00 (heure locale) aux dates indiquées, sauf indication contraire. Du mardi 1er mars 2022 au mardi 15 mars 2022

Tokorico

Du mardi 15 mars 2022 au mardi 22 mars 2022

Boréas Forme Totémique

Du mardi 22 mars 2022 au mardi 5 avril 2022

??? Si vous avez de la chance, vous pourriez en rencontrer un chromatique ! Méga-Raids Méga-Florizarre, Méga-Dracaufeu Y et Méga-Lockpin apparaîtront dans Mega-Raids ! Attention : les rotations de Raid commencent et se terminent toutes à 10h00 (heure locale) aux dates indiquées. Du mardi 1er mars 2022 au mardi 15 mars 2022

Méga-Florizarre

Du mardi 15 mars 2022 au mardi 22 mars 2022

Méga-Lockpin

Du mardi 22 mars 2022 au mardi 5 avril 2022

Méga-Dracaufeu Y Si vous avez de la chance, vous pourriez en rencontrer un chromatique ! Heures de Raids Une Heure de Raids aura lieu chaque mercredi du mois de mars de 18h00 à 19h00 (heure locale). Les Pokémon suivants apparaîtront. 2 mars : Tokorico

9 mars : Tokorico

16 mars : Boréas Forme Totémique

23 mars : ???

30 mars : ???

Si vous avez de la chance, vous pourriez en rencontrer un chromatique ! Lots d'une PokéPièce par semaine Chaque lundi durant le mois de mars, un lot à achat unique contenant un Passe de Raid à distance et d’autres objets sera disponible dans la boutique pour 1 PokéPièce. Rencontres de la Phase d’Étude de mars Du mardi 1er mars 2022 à 13h00 PST au vendredi 1er avril 2022 à 13h00 PDT (GMT -7). Goupix d'Alola Si vous avez de la chance, vous pourriez en rencontrer un chromatique ! Heures du Pokémon vedette Durant le mois de mars, l’heure du Pokémon vedette aura lieu le mardi de 18h00 à 19h00 (heure locale) et célèbrera un Pokémon différent et un bonus spécial à chaque fois ! 1er mars : Osselait | 2× de Bonbons pour le transfert de Pokémon

8 mars : Noeunoeuf | 2× de PX lorsque vous faites évoluer des Pokémon

15 mars : Caninos | 2× de Poussières d’Étoiles de capture

22 mars : Simularbre | 2× de PX de capture

29 mars : Paras | 2× de Bonbons de capture Si vous avez de la chance, vous pourriez en rencontrer un chromatique ! Autres mises à jour de fonctionnalités Une nouvelle mise à jour graphique sera disponible en mars pour les Arènes et les PokéStops. Ces lieux en jeu auront désormais un aspect différent en fonction de la distance à laquelle vous vous trouvez : à moins de 40 m, à moins de 80 m ou hors de portée du lieu. Ce changement est seulement visuel et n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement du jeu.

Pour les adeptes de la Ligue de Combat GO, Niantic précise enfin que la Saison 10 va laisser sa place à une Saison Interlude, avec des rotations de Coupes hebdomadaires et bien des récompenses à glaner. Tous les détails sont visibles sur le site officiel.

Et dans un autre registre, Légendes Pokémon : Arceus est disponible à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.