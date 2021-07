MISE A JOUR Nintendo 3DS et 2DS : un firmware 11.15.0-47 disponible

La Nintendo 3DS est en fin de vie, mais Nintendo a encore quelques changements techniques à réaliser sur sa console avant de fermer le rideau. Plus de 8 mois après la dernière mise à jour de la console portable, une nouvelle a été déployée cette semaine, la passant en firmware 11.15.0-47.

Le patch est valable pour les Nintendo 3DS, 3DS XL, 2DS, New 2DS XL, New 3DS et New 3DS XL, et son changelog est aussi court que peu surprenant.



Amélioration de la stabilité et de la commodité du système.

Autrement dit, la mise à jour 11.15.0-47 ne va rien changer en apparence, mais pourrait corriger quelques défauts ou boucher des failles de l'infrastructure système.

Comment procéder à la mise à jour ? Branchez votre prise secteur Allez dans Paramètres de la console Sélectionnez Autres paramètres Rendez-vous en page 5 Tapotez sur Mise à jour

