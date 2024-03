Nintendo : une amende très salée pour ce développeur d'émulateurs Switch et 3DS

Nintendo ne plaisante pas avec ses propriétés intellectuelles et il le montre encore une fois cette semaine. Quelques jours seulement après avoir engagé une procédure judiciaire à l'encontre de Tropic Haze, le développeur d'émulateurs annonce avoir trouvé un accord à l'amiable : il va payer 2,4 millions de dollars d'amende et cesser toutes ses activités.

Si le nom de Tropic Haze n'est pas connu, ses émulateurs le sont bien plus. Yuzu est très réputé pour émuler les jeux Switch sur PC et Steam Deck, notamment The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avant même sa sortie officielle. Sans doute la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Nintendo, le constructeur affirme que le jeu a été piraté un million de fois avant son lancement. En plus de violer la propriété intellectuelle de Nintendo, Tropic Haze a surtout créé une page Patreon, lui permettant de récolter 30 000 dollars par mois, un soutien financier qui passe mal.

En plus de Yuzu, c'est Citra, l'émulateur 3DS, qui va disparaître, ce qui attriste profondément les joueurs voulant préserver le patrimoine vidéoludique. La console est désormais oubliée par Nintendo, l'eShop a fermé, il ne reste que des moyens détournés pour sauver ses jeux cultes, sa vocation première. Dans deux communiqués, Tropic Haze explique qu'il avait conçu ces émulateurs par passion pour Nintendo, ses consoles et ses jeux, si l'initiative de Citra est compréhensible, bien qu'illégale, celle de Yuzu pose problème. La Switch est encore commercialisée et l'affaire autour de Zelda: TotK montre bien son côté néfaste pour Nintendo.

Bon, les deux émulateurs étaient open source, Tropical Haze ne va (normalement) plus toucher à ce domaine, mais le code est trouvable facilement sur la Toile, il est évident que des clones vont apparaître très, très prochainement, donnant encore un peu plus de travail aux avocats de Nintendo.