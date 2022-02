Nintendo eShop : il ne sera bientôt plus possible d'acheter de nouveaux jeux sur Wii U et 3DS !

Cela devait bien arriver un jour, mais nous ne pensions pas aussi tôt. Nintendo vient d'annoncer qu'il allait prochainement rendre impossible d'acheter de nouveaux logiciels sur l'eShop de la Wii U et de la 3DS, et même de télécharger des démos et logiciels gratuits présents sur la boutique. Voilà qui devrait beaucoup compliquer l'accès légal à certains jeux, obligeant les joueurs à se tourner vers l'achat de titres d'occasions qui se feront mécaniquement de plus en plus rares et chers...



Concrètement :

À compter du 23 mai 2022, il ne sera plus possible d’utiliser une carte de crédit pour ajouter des fonds à un compte dans le Nintendo eShop sur Wii U ou la famille de consoles Nintendo 3DS.

À compter du 29 août 2022, il ne sera plus possible d’utiliser une carte Nintendo eShop pour ajouter des fonds à un compte dans le Nintendo eShop sur Wii U ou la famille de consoles Nintendo 3DS. Cependant, il sera toujours possible d’utiliser les codes de téléchargement jusqu’à la fin du mois de mars 2023.

Les utilisateurs qui lient leur portefeuille Nintendo Network ID (utilisé avec Wii U et la famille de consoles Nintendo 3DS) à leur portefeuille Nintendo Account (utilisé avec la famille de consoles Nintendo Switch) peuvent utiliser le solde partagé pour acheter du contenu sur l’une de ces consoles jusqu’à fin mars 2023. Après cela, le solde ne peut être utilisé que pour acheter du contenu pour la famille de consoles Nintendo Switch.

Et à partir de fin mars 2023, il n'y aura plus de solution pour acheter des logiciels payants ou même récupérer de nouveaux logiciels gratuits. Ces changements concernent également les achats in-game dans des expériences comme StreetPass Mii Plaza, Theme Shop et Nintendo Badge Arcade. Plusieurs initiatives individuelles devraient survenir pour contourner ces nouvelles règles. Par exemple, Pokémon Bank, application gratuite, mais nécessitant un abonnement annuel à 4,99 € pour débloquer toutes ses possibilités, va devenir gratuit : si vous téléchargez le logiciel avant fin mars 2023, vous pourrez donc pleinement l'exploiter jusqu'à nouvel ordre.

En revanche, il sera toujours possible de retélécharger des jeux et des DLC déjà achetés, de recevoir des mises à jour logicielles et de profiter du jeu en ligne sur Wii U et la famille de consoles Nintendo 3DS. Mais avec un calendrier si pressé du côté de chez Nintendo, nous ne pouvons que craindre la fin de ces possibilités dans les années à venir...

