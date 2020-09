Nintendo 3DS : bientôt la fin de l'eShop et des jeux téléchargeables ? Nintendo rassure

La Nintendo 3DS aura été une console marquante pour beaucoup de joueurs, grâce à ses productions variées et ses nombreuses pépites. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et après plus de neuf ans d'existence, la gamme arrive à sa fin avec l'arrêt de la production des derniers modèles. Mais qu'en est-il des services de la console, et surtout de l'eShop et de votre ludothèque numérique ?

Nintendo a commenté le sujet auprès de GamesIndustry.biz, et se montre pour le moment rassurant.

Nous pouvons confirmer que la fabrication de la famille de consoles Nintendo 3DS est terminée. Les jeux Nintendo et tiers pour la famille de consoles Nintendo 3DS continueront d'être disponibles sur le Nintendo eShop, sur Nintendo.com et chez les revendeurs. La bibliothèque existante de plus de 1 000 jeux Nintendo 3DS contient de nombreux titres acclamés par la critique et peut fournir des années de contenu à explorer et à apprécier. Nous ne prévoyons actuellement pas de mettre fin aux services en ligne existants pour la famille de consoles Nintendo 3DS. Le jeu en ligne et le Nintendo eShop continueront d'être disponibles et il sera possible d'accéder et de retélécharger tout le contenu précédemment acheté dans un avenir prévisible.

Jusqu'à nouvel ordre, vous pouvez donc sans problème télécharger et retélécharger vos logiciels numériques sur vos cartes mémoires. Mais d'ici quelques années, il n'est pas non plus impossible que le Nintendo eShop de la 3DS ferme ses portes, vous coupant l'accès à vos jeux non installés... Nous n'en sommes pas là, alors pour le moment, vous pouvez toujours consolider votre ludothèque avec des jeux numériques ou physiques, pourquoi pas en les achetant sur Amazon.fr.