Nintendo : un gros point chiffré sur les licences à succès de la Switch et les initiatives pour étendre leur influence

Après notre habituel point concernant les résultats trimestriels de Nintendo de ce mardi, nous avons eu la surprise de découvrir ce matin quelques informations au sujet de la prochaine console qui remplacera la Switch, communiquées sur les réseaux, mais provenant à la base du Corporate Management Policy Briefing et d'un document mis à disposition du public. Dans ce dernier, la firme est revenue sur les raisons du succès de sa console à la suite de changements structurels, que nous avons détaillés dans notre précédent article. Une autre grosse partie couvre de son côté la croissance du business qui passe par rendre possible l'accès aux licences par davantage de personnes. Nous allons donc à présent décortiquer tout ça, car c'est là encore fort intéressant pour voir l'évolution de l'entreprise, puisqu'il est indiqué que suite à la réception favorable jusqu'à présent, les processus en place vont être poursuivis à moyen terme et à travers les générations de hardware, donc dans les prochaines années avec la « Switch 2 / Pro ».

Le premier élément pris en compte est évidemment ce qui fait LA force de Nintendo : ses personnages cultes apparaissant dans de multiples séries de jeux, dont la croissance a porté ses fruits sur Switch. C'est donc à coup de gros chiffres que nous sommes servis, tous en date du 30 septembre 2024 et qui viennent compléter ce que nous savions déjà. Si Mario fait évidemment vendre des copies par palettes, de même que les Pokémon, ils ne sont clairement pas les seuls.

Série Super Mario en 3D ( Odyssey , 3D World + Bowser's Fury ) : 42 millions.

, ) : 42 millions. Série Mario Kart ( MK8 Deluxe ) : 64,27 millions.

) : 64,27 millions. Série Super Mario en 2D ( Maker 2 , SMBU Deluxe , Super Mario Bros. Wonder ) : 41 millions.

, , ) : 41 millions. Série Mario Party ( Super Mario Party , Superstars ) : 34 millions.

, ) : 34 millions. Série Animal Crossing ( New Horizons ) : 46,45 millions.

) : 46,45 millions. Série Super Smash Bros. ( SSBU ) : 35,14 millions.

) : 35,14 millions. Série The Legend of Zelda ( Breath of the Wild , Tears of the Kingdom ) : 53 millions ( Link's Awakening et Echoes of Wisdom ne sont pas pris en compte dans ce chiffre).

, ) : 53 millions ( et ne sont pas pris en compte dans ce chiffre). Série Splatoon ( Splatoon 2 et 3 ) : 26 millions.

et ) : 26 millions. Série Pokémon principale (Let's Go, Pikachu et Évoli, Épée et Bouclier, Diamant Étincelant et Perle Scintillante, Légendes Pokémon : Arceus, Écarlate et Violet) : 99 millions.

Notez que pour les licences ci-dessous, il a été précisé que les jeux uniquement disponibles en téléchargement n'ont pas été comptabilisés, ce qui concerne donc trois spin-offs de Kirby.

Série Pikmin ( Pikmin 3 Deluxe , Pikmin 4 , Pikmin 1+2 ) - 7,86 millions.

, , ) - 7,86 millions. Série Kirby ( Star Allies , Kirby et le monde oublié , Kirby's Return to Dream Land Deluxe ) - 15,08 millions.

, , ) - 15,08 millions. Série Metroid ( Dread , Prime Remastered ) - 4,99 millions.

, ) - 4,99 millions. Série Xenoblade Chronicles (XC2, Torna - The Golden Country, XC Definitive Edition, XC3) - 7,17 millions.

En voyant les comparaisons avec les ventes sur 3DS et/ou Wii U, il y a une nette progression pour toutes les licences prises en exemple. Il est d'ailleurs parfaitement logique que Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition ait été annoncé en voyant ces bonnes performances, tandis que Metroid Prime 4: Beyond va lui enfin voir le jour, attendu de longue date. De plus, chaque nouveau jeu est pensé pour s'aligner avec les caractéristiques propres à sa propriété intelectuelle, une approche qui date de la NES.

Pour toucher davantage de personnes, la firme de Kyoto a donc progressivement décliné l'utilisation de ces licences sur d'autres supports, à commencer par le cinéma. L'année dernière, nous avons ainsi eu droit à l'excellent Super Mario Bros. Le Film, dont une suite a été annoncée durant le Mario Day, d'ores et déjà datée au 3 avril 2026 aux États-Unis et au 24 avril au Japon. Viendra par la suite un long-métrage live-action The Legend of Zelda par Wes Ball, qui devrait donc voir le jour avant la fin de la décennie.

Autre initiative, les parcs à thème Super Nintendo World, avec celui d'Osaka du côté d'Universal Studios Japan (2021), dont la zone Donkey Kong doit toujours ouvrir cette année, et à l'Universal Studios Hollywood (2023). Ils seront suivis le 22 mai 2025 par un autre sur le sol américain à Orlando, puis à Singapour. Espérons que l'Europe finisse par y avoir droit...

Les applications mobiles sont elles déjà nombreuses, distribuées dans 164 pays et régions avec au 30 septembre 2024 plus de 920 millions de téléchargements au total. Nintendo a tout de même le culot d'inclure Dragalia Lost sur son illustration, jeu de Cygames qui a fermé ses portes le 29 novembre 2022, ainsi que Dr. Mario World, qui a été arrêté le 1er novembre 2021... Animal Crossing: Pocket Camp ne connaîtra heureusement pas le même destin avec sa version dite Complete.

Cela passe également par le merchandising avec des boutiques officielles implantées à Tokyo, Osaka et Kyoto pour le Japon, ainsi que New York pour les USA avec en 2025 une à San Francisco. Des pop-up stores temporaires ont aussi vu le jour l'an dernier à Séoul, Singapour et Hong Kong, puis en 2024 à Paris, Zurich, Lucca et Taipei. Enfin, il y a le Nintendo Museum qui a ouvert ses portes le 2 octobre sur le site de l'ancienne fabrique de cartes de la firme à Kyoto, dont Shigeru Miyamoto nous a fait une petite visite en vidéo.

Pour terminer, le but est évidemment que les personnes touchées par ces initiatives aient envie de jouer aux jeux de Nintendo et se créent un compte afin qu'une relation sur le long terme soit mise en place. Nous apprenons au passage que plus de 366 millions de comptes ont été enregistrés depuis 2015, incluant les joueurs sur mobiles. Puisqu'ils vont continuer d'être utilisés, ça ne peut qu'augmenter.

