Nintendo 3DS : la production officiellement arrêtée, la fin d'une époque

Quand Nintendo a annoncé sa Switch, une plateforme entre console de salon et console portable, les joueurs se demandaient comment elle allait coexister avec une Nintendo 3DS alors encore en forme. Bien que le constructeur nous ait rassurés et fait survivre sa 3DS à coup de très rares exclusivités, depuis l'année dernière, son line-up est au point mort, laissant présager une fin de cycle imminente pour la portable.

La fin de vie de la Nintendo 3DS vient d'être officialisée par le site officiel japonais de son créateur, qui indique depuis cette semaine que la console n'est plus fabriquée. Enfin, ce sont plutôt les New Nintendo 3DS XL et New Nintendo 2DS, derniers modèles en date, qui voient leur assemblage stoppé, les autres l'ayant été bien avant. L'arrêt de la production est très probablement antérieur à cette mention, mais au moins, nous savons qu'il n'y aura pas de baroud d'honneur pour la petite console à effet 3D (et de ses nombreuses déclinaisons qui ont pour certaines abandonné ce gadget), vendue à 76 millions d'exemplaires en 9 ans.

Et mine de rien, la fin de la Nintendo 3DS marque la fin d'un cycle dans le petit monde du jeu vidéo. Du côté des gros constructeurs, en dehors de la Switch Lite, il n'y a désormais plus de vraie console portable à petit processeur, même les mobiles pouvant faire tourner des monstres grâce à leur technologie ou le cloud gaming. Alors que la course à l'armement des graphismes se poursuit, allons-nous avoir droit à de moins en moins de titres au charme rétro, et au gameplay « simpliste » imposé par des limitations techniques ? Certainement que les développeurs indépendants sauront nous faire retrouver cette dynamique et cette énergie propre aux portables des deux décennies passées, mais du côté des géants du jeu vidéo, rien n'est moins sûr.

Si vous voulez vous procurer une 3DS, 2DS ou autre avant la rupture de stock, elles sont toujours en vente chez des revendeurs comme Amazon.fr.