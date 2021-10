God of War : qui développe vraiment le portage sur PC ?

La semaine dernière, Sony a annoncé la venue de God of War sur PC. Le titre jusqu'ici exclusif à la PlayStation 4 suivra donc le même chemin que Horizon: Zero Dawn et Days Gone, et la page Steam laisse entendre que c'est Santa Monica Studio, développeur du jeu PS4, qui s'occuperait de ce portage.

Eh bien, finalement, pas tout à fait. ArsTechnica a été contacté par un représentant de Sony qui dévoile que Santa Monica Studio ne fait que superviser le développement de ce portage, le gros du travail est réalisé par Jetpack Interactive, studio canadien spécialisé dans ce genre d'opérations. Il a déjà à son actif des titres comme Plants vs. Zombies: Garden Warfare II, Dark Souls et des NBA Live.

Pour savoir si la qualité est au rendez-vous, il faudra patienter jusqu'au 14 janvier 2022, date de sortie de God of War sur PC. Vous pouvez retrouver des ordinateurs gaming sur Amazon.