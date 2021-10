Kena: Bridge of Spirits est déjà rentable

Kena: Bridge of Spirits a fait saliver les joueurs pendant plus d'un an, il avait été dévoilé en même temps que la PlayStation 5, et après un report, il a vu le jour sur les consoles de Sony ainsi que sur PC le mois dernier. Un titre très bien reçu par la critique, les joueurs ont été au rendez-vous.

Dans un entretien avec Bloomberg, les cofondateurs d'Ember Lab, Mike et Josh Grier, dévoilent que Kena: Bridge of Spirits est déjà rentré dans ses frais, les coûts de développement sont remboursés. Aucun chiffre de ventes n'est donné pour le moment, mais les deux hommes déclarent qu'ils étaient très surpris de ce succès et que Sony est quant à lui très content. Le studio en profite pour indiquer qu'il développe déjà son prochain jeu, qui devrait être un titre d'aventure axé sur la narration comme l'est sa première production.

Pour rappel, Kena: Bridge of Spirits va avoir droit à une édition physique Deluxe le mois prochain, vous pouvez déjà la précommander à 44,98 € sur Amazon.