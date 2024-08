Kena: Bridge of Spirits, le framerate et la résolution dévoilés sur Xbox Series X et S, quid d'une arrivée dans le Game Pass ?

Sorti il y a près de trois ans sur PC, PlayStation 4 et PS5, Kena: Bridge of Spirits va s'inviter sur les consoles de Microsoft dans quelques jours. Les portages sur Xbox Series X|S et Xbox One ont été annoncés en juin dernier, avec une édition Premium physique. En attendant le lancement, Ember Lab fait de la promotion.

Le COO Josh Grier s'est récemment entretenu avec Pure Xbox au sujet de l'arrivée de Kena: Bridge of Spirits sur Xbox, il explique notamment que le portage a été assez simple à réaliser grâce à l'Unreal Engine 4, le moteur du jeu. Cela se ressent dans les spécificités techniques du titre, Kena: Bridge of Spirits tournera en 4K à 60 fps sur Xbox Series X et en 4K à 30 fps sur Xbox Series S. Malheureusement, Josh Grier n'a donné aucune information concernant le framerate et la résolution sur Xbox One.

Par ailleurs, Pure Xbox n'a pas manqué de demander si Ember Lab avait des projets pour rajouter Kena: Bridge of Spirits dans le Game Pass, mais la réponse va décevoir les abonnés : « Pour le moment, nous n'avons aucun plan pour le Xbox Game Pass ». Si le jeu vous intéresse, il faudra donc l'acheter, Kena: Bridge of Spirits - Premium Edition est disponible en précommande à 39,99 € sur Amazon et Fnac.