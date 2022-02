Kena: Bridge of Spirits, une petite mise à jour avec un chapeau pour fêter l'Année du Tigre

Kena: Bridge of Spirits nous demande de venir en aide à des esprits en affrontant une menace qui plane, mais les joueurs retiennent surtout les Rots, de petites créatures adorables qui peuvent revêtir un tas de chapeaux, à débloquer au fil de l'aventure. Et bien évidemment, les possibilités sont infinies.

Ember Lab vient ainsi de publier le patch 1.15 de Kena: Bridge of Spirits, qui marque le début de l'Année du Tigre d'eau. Les célébrations du Nouvel An lunaire 2022 se poursuivent et les joueurs peuvent ainsi retrouver dans le jeu un chapeau de tigre, toujours adorable. Attention, vous avez jusqu'au 15 février seulement pour le récupérer ! Les développeurs profitent de cette mise à jour pour corriger quelques petits bugs mineurs, sans entrer dans les détails.

Enfin, Embler Lab rappelle que Kena: Bridge of Spirits est actuellement en promotion sur le PlayStation Store et l'Epic Games Store, avec une réduction de 30 %. Le jeu est sinon disponible en édition physique Deluxe à 42,49 € sur Amazon.