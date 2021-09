Kena: Bridge of Spirits, un charmant trailer de lancement dévoilé, une édition physique Deluxe et un Mode Photo annoncés

Annoncé en même temps que la PS5, Kena: Bridge of Spirits ne lui sera pas pour autant exclusif, car il va voir le jour sur PS4, ainsi que sur PC via l'Epic Games Store. Et vous n'aurez pas à attendre longtemps pour savoir ce qu'il vaut, car sa date de sortie est fixée au 21 septembre, soit à demain, après un léger report.

Cela méritait forcément une bande-annonce de lancement pour retrouver notre héroïne aux pouvoirs mystiques et les mignons Rots, dans des cinématiques ou des séquences de combat dynamiques.

L'histoire Kena, une jeune guide d'esprits, voyage jusqu'à un village abandonné à la recherche du temple de la montagne sacrée. Elle lutte pour découvrir les secrets d'une communauté oubliée, cachée dans une forêt impénétrable où des esprits vagabonds sont piégés. Trouvez les Rots Timides et fantomatiques, les esprits sont présents dans toute la forêt. Ils maintiennent leur équilibre en se nourrissant d'éléments morts et en décomposition. Principales caractéristiques Composez votre équipe : trouvez et collectez des Rots pour gagner des pouvoirs, faire des découvertes et transformer l'environnement.

Explorez : découvrez un village oublié et une étrange malédiction. Faites appel au pouvoir du royaume des esprits pour restaurer ce monde autrefois majestueux.

Combat effréné : les esprits sont corrompus, piégés et incapables de passer à autre chose, mettant Kena à l'épreuve à chaque tournant.

Séduits ? Alors vous pouvez craquer pour Kena: Bridge of Spirits pour 39,99 € via l'EGS ou le PlayStation Store.



Mise à jour : le PlayStation Blog vient de dévoiler une bande-annonce et des images pour le Mode Photo, et Just for Games vient d'annoncer qu'il allait distribuer une édition Deluxe physique PS4 et PS5 à partir de novembre 2021, renfermant la bande-son et des objets numériques et physiques exclusifs.

En attendant la sortie de Kena: Bridge of Spirits sur PlayStation le 21 septembre, nous sommes très heureux de vous annoncer une fonctionnalité spéciale que nous avions gardée secrète jusqu’ici : le mode photo ! Vous pouvez activer le mode photo tout au long de votre aventure et prendre des clichés épiques ou adorables pour immortaliser votre périple. Tous les personnages (même les Rot !) seront immobilisés par défaut lorsque vous activerez le mode photo, mais vous pouvez aussi « reprendre l’action » pour les remettre en mouvement. Ils continueront à porter toute leur attention sur vous lorsque vous déplacerez la caméra : ils la suivront du regard et interagiront avec elle tandis que vous préparez votre cliché. Notre fonctionnalité préférée est le bouton CHEESE ! Une fois que vous aurez choisi l’angle pour votre photo, vous aurez la possibilité de faire dire « CHEESE ! » aux personnages dans la photo et de leur faire prendre la pose. De nombreux personnages peuvent effectuer différentes poses, alors ne manquez pas l’occasion d’obtenir une grande variété de clichés au même endroit ! C’est un moyen amusant de mieux connaître les personnages. Développer le mode photo et la fonctionnalité Cheese était un défi d’animation intéressant pour nous ! Non seulement cette fonctionnalité nous permet de rajouter un élément divertissant pour les joueurs, mais c’est aussi un moyen de montrer les personnalités des personnages en leur trouvant des poses appropriées. Au cours du développement, nous dirigions l’essentiel de notre énergie vers les moments dynamiques de l’histoire, les scènes d’action, les animations de combat et les cinématiques, mais nous voulions aussi nous concentrer sur les personnages au repos. Qui sont-ils vraiment en dehors de l’histoire ? Sont-ils timides, ou complètement cabotins ? Nous espérons que vous prendrez le temps d’apprendre à connaître tous les personnages au cours des moments les plus paisibles de votre aventure et que ces derniers vous permettront d’aimer le monde de Kena autant que nous.

Lire aussi : Kena: Bridge of Spirits, du gameplay inédit toujours aussi plaisant dévoilé